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Μερτς: Ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο με εκτελεστικά διατάγματα
Μερτς: Ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο με εκτελεστικά διατάγματα
«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο, γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο των ΗΠΑ καταφεύγοντας σε εκτελεστικά διατάγματα, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» ανέφερε ο Μερτς κατά τη διάρκεια οικονομικού φόρουμ.
Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» ανέφερε ο Μερτς κατά τη διάρκεια οικονομικού φόρουμ.
Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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