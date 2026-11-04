Μερτς: Ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο με εκτελεστικά διατάγματα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Ντόναλντ Τραμπ

Μερτς: Ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο με εκτελεστικά διατάγματα

«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο, γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος

Μερτς: Ο Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο με εκτελεστικά διατάγματα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρακάμψει το Κογκρέσο των ΗΠΑ καταφεύγοντας σε εκτελεστικά διατάγματα, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;» ανέφερε ο Μερτς κατά τη διάρκεια οικονομικού φόρουμ.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπέστη οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης