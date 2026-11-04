«Αν δεν είναι δική μου, δεν θα είναι κανενός»: Ηλικιωμένος στην Κολομβία σκότωσε με μαχαίρι 23χρονη γιατί τον απέρριψε ερωτικά, σκληρό βίντεο

Το θύμα



Η 23χρονη ονειρευόταν να γίνει αστυνομικός



Οργή στο Σανταντέρ και εκκλήσεις για δικαιοσύνη

Ωστόσο, τα τραύματά της αποδείχθηκαν θανατηφόρα και η Πάουλα υπέκυψε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν.Ο 63χρονος επιχείρησε να διαφύγει μετά την επίθεση, όμως αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.Η Πάουλα Κάρλεϊ Κόκα Μούρθια ήταν μια νέα γυναίκα με επαγγελματικές φιλοδοξίες και σχέδια για το μέλλον.Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Αστυνομική Έρευνα, αποκτώντας σχετικό τεχνολογικό τίτλο σπουδών, και επιθυμούσε να ενταχθεί στις τάξεις της Εθνικής Αστυνομίας της Κολομβίας.Η επαγγελματική αποκατάσταση στον χώρο της αστυνόμευσης αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της, για τον οποίο είχε ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται.Η ζωή της, ωστόσο, διακόπηκε βίαια σε ηλικία μόλις 23 ετών, ενώ βρισκόταν στον χώρο εργασίας της.Η δολοφονία της νεαρής γυναίκας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην περιοχή Σανταντέρ, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να ζητούν την απόδοση δικαιοσύνης.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η άρνηση της 23χρονης να ανταποκριθεί στο ερωτικό ενδιαφέρον του κατηγορούμενου, στοιχείο που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, συνδέεται άμεσα με την επίθεση.Η Πάουλα είχε επιλέξει να μην προχωρήσει σε μια σχέση που δεν επιθυμούσε. Μια προσωπική απόφαση που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, φέρεται να πυροδότησε τη δολοφονική αντίδραση του 63χρονου.Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της έμφυλης βίας στην Κολομβία, καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν γυναίκες όταν η απόρριψη του ερωτικού ενδιαφέροντος ενός άνδρα μετατρέπεται σε αφορμή για απειλές και επιθέσεις.Για την οικογένεια και τους φίλους της Πάουλα, το ζητούμενο είναι πλέον να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό της, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία μιας νέας γυναίκας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της.