Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Κομισιόν: «Υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου» - Τι λέει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Άγκυρα απορρίπτει τις αναφορές της έκθεσης της Κομισιόν για Ελλάδα, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για μεροληψία και δύο μέτρα και δύο σταθμά

μεροληψία, έλλειψη αντικειμενικότητας.



Σύμφωνα με την τουρκική τοποθέτηση, η έκθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, την προκατειλημμένη και άδικη αντιμετώπιση της χώρας από την ΕΕ. Η τουρκική πλευρά απορρίπτει ως αβάσιμες τις επικρίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.







Αντιδράσεις για Ελλάδα, Κύπρο και τουρκολιβυκό μνημόνιο Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί για ακόμη μία χρονιά τις θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει τις θέσεις αυτές «μαξιμαλιστικές», αποκομμένες από την πραγματικότητα και ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι αγνοούνται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, το οποίο η Άγκυρα αποκαλεί «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».



Κυπριακό, η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες επίλυσης όσο, κατά την εκτίμησή της, υιοθετεί άνευ όρων τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.



Παράλληλα, απορρίπτει πλήρως τις αξιολογήσεις της Κομισιόν για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της δικαιοσύνης.



Η Άγκυρα επιμένει επίσης στην υπεράσπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, διαμηνύοντας ότι οι αναφορές της ευρωπαϊκής έκθεσης στη σχετική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν, κατά την άποψή της, καμία νομική ισχύ.

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Θετικές αναφορές στην οικονομία και αίτημα για την Τελωνειακή Ένωση Παρά τις έντονες διαφωνίες της με το πολιτικό σκέλος της έκθεσης, η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ως θετικές τις διαπιστώσεις της Κομισιόν σχετικά με την πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στην οικονομική και νομισματική πολιτική.



Η Άγκυρα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αναφορές για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και την ικανότητα της Τουρκίας να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Θετικά αξιολογεί επίσης την αναγνώριση του ρόλου της στις διασυνδέσεις, στην ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.



Με αφορμή τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της έκθεσης, η Τουρκία επαναφέρει το αίτημά της για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, χαρακτηρίζοντας την προσδοκία αυτή δίκαιη και θεμιτή.

Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, με την τουρκική πλευρά να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για, έλλειψη αντικειμενικότητας.Σύμφωνα με την τουρκική τοποθέτηση, η έκθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, τηναντιμετώπιση της χώρας από την ΕΕ. Η τουρκική πλευρά απορρίπτει ως αβάσιμες τις επικρίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την προστασία τωνΧαρακτηρίζει μάλιστα τις σχετικές αναφορές αποτέλεσμα της στάσης ορισμένων Ευρωπαίων αξιωματούχων, τους οποίους κατηγορεί για δύο μέτρα και δύο σταθμά, ασυνέπεια και απώλεια αξιοπιστίας.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί για ακόμη μία χρονιά τις θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει τις θέσεις αυτές «μαξιμαλιστικές», αποκομμένες από την πραγματικότητα και ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι αγνοούνται τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, το οποίο η Άγκυρα αποκαλεί «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».Σε ό,τι αφορά το, η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειεςόσο, κατά την εκτίμησή της, υιοθετεί άνευ όρων τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.Παράλληλα, απορρίπτει πλήρως τις αξιολογήσεις της Κομισιόν για τηνυποστηρίζοντας ότι αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της δικαιοσύνης.Η Άγκυρα επιμένει επίσης στην υπεράσπιση του, διαμηνύοντας ότι οι αναφορές της ευρωπαϊκής έκθεσης στη σχετική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν, κατά την άποψή της,Παρά τις έντονες διαφωνίες της με το πολιτικό σκέλος της έκθεσης, η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ως θετικές τις διαπιστώσεις της Κομισιόν σχετικά με την πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στην οικονομική και νομισματική πολιτική.Η Άγκυρα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αναφορές για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και την ικανότητα της Τουρκίας να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Θετικά αξιολογεί επίσης την αναγνώριση του ρόλου της στις διασυνδέσεις, στην ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.Με αφορμή τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της έκθεσης, η Τουρκία επαναφέρει το αίτημά της για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, χαρακτηρίζοντας την προσδοκία αυτή δίκαιη και θεμιτή.



Το μήνυμα της Άγκυρας για τις σχέσεις με την ΕΕ Κλείνοντας, η τουρκική πλευρά υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να καθορίζονται από στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και μονομερείς προσεγγίσεις, αλλά να στηρίζονται σε κοινά συμφέροντα και μακροπρόθεσμη στρατηγική.



Δηλώνει ότι παραμένει έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων.



Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέψει την ενίσχυση του διαλόγου που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.



Όπως επισημαίνει, η Άγκυρα αναμένει από τις Βρυξέλλες να επιδείξουν την απαραίτητη στρατηγική βούληση για τη διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος.