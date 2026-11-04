Ο «δασκαλάκος» που γκρέμισε το κάστρο του Τραμπ: Πώς ο Τζέιμς Ταλαρίκο πήρε το Τέξας στις εκλογές παρά τα εκατομμύρια του Μασκ
Το πιο απρόσμενο μέτωπο άνοιξε εκεί όπου οι Ρεπουμπλικανοί του Τέξας ήταν συνηθισμένοι να παίζουν χωρίς αντίπαλο - Ο Ταλαρίκο μιλούσε από άμβωνες, επικαλείτο τη Βίβλο για την υγεία, τους βετεράνους και τους μετανάστες και καλούσε τους ψηφοφόρους να «αναποδογυρίσουν τα τραπέζια», όπως ο Χριστός στον Ναό
Ο ανθυποψήφιος του Ταλαρίκο, Κεν Πάξτον, το έλεγε και το ξανάλεγε: «Αν χάσουμε το Τέξας, θα χάσουμε την Αμερική». Αλλά θεωρείτο κάτι αδιανόητο. Άλλωστε, από το μακρινό 1988 είχαν να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί το Τέξας. Και ο τελευταίος Δημοκρατικός που πανηγύρισε νίκη στο Τέξας, ο (διάσημος για την ατάκα του στον προεδρικό υποψήφιο Μάικ Δουκάκη «ήξερα τον Κένεντι, ήταν φίλος μου κι εσείς δεν είστε Τζακ Κένεντι», όταν εκείνος είπε ότι είχε την ίδια εμπειρία στην πολιτική με τον JFK όταν ξεκινούσε την πολιτική του καριέρα) πρώην υπουργός Οικονομικών, Λόιντ Μπέντσεν, έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια.
Από τότε που ο Μπέντσεν (ο οποίος είχε κερδίσει την εκλογή του ως γερουσιαστής του Τέξας το 1976, το 1982 και το 1988 παραιτήθηκε από τη θέση του, για να υπηρετήσει στο υπουργείο Οικονομικών, διορισμένος από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, το 1994, το Τέξας έγινε μια Πολιτεία που θα ήταν απόρθητο φρούριο των Ρεπουμπλικανών. Τα φρούρια, βέβαια, υπάρχουν για να πέφτουν…
Για να είμαστε ειλικρινείς, ο τρόπος με τον οποίο έπεσε το φρούριο αυτό, έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ο Ταλαρίκο που κέρδισε τη μάχη απέναντι στο αδύνατο, αφού ο Πάξτον ήταν επιλεγμένος προσωπικά από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον στήριζε με όλες του τις δυνάμεις και είχε… ατέλειωτη χρηματοδότηση, από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, τον τρισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ. Και η άλλη είναι ότι ο ίδιος ο Πάξτον κατάφερε να… τα κάνει μαντάρα, αφού όχι μόνο δεν μίλησε στις καρδιές του κόσμου, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, αλλά ίσα - ίσα που έκανε ό,τι θα απαγορευόταν, σε ένα βαθιά συντηρητικό κοινό. Πρωταγωνίστησε σε σκάνδαλα διαφθοράς και ως κερασάκι στην τούρτα, έβαλε κι ένα σκάνδαλο απιστίας προς τη σύζυγό του. Σε μια θρησκευόμενη κοινότητα, όπως το Τέξας, ο «δασκαλάκος» - θεολόγος που μιλά με διδαχές από τη Βίβλο, μοιάζει με φυσική επιλογή απέναντι στον «άτακτο», άπιστο, διεφθαρμένο αλλά πανίσχυρο πολιτικό. Και κάπως έτσι, ο Ταλαρίκο κέρδισε την ακριβότερη προεκλογική μάχη στην ανθρώπινη ιστορία…
Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια -περισσότερα από 430 εκατομμύρια, για την ακρίβεια- ξόδεψε ο Μασκ σε διαφημίσεις υπέρ του Πάξτον, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας AdImpact, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας είχαν ήδη ξοδέψει εκατομμύρια στη στήριξη του βετεράνου γερουσιαστή του Τέξας Τζον Κόρνιν και αρνούνταν να υποστηρίξουν τον υποψήφιο που επέλεξε προσωπικά ο Τραμπ. Ο Μασκ, ο οποίος δε μετέφερε «απλά» την έδρα του επιχειρηματικού του κολοσσού στο Τέξας, αλλά χτίζει και ολόκληρη πόλη εκεί (ονομάζεται Starbase και θα είναι και τόπος εκτόξευσης πυραύλων, αλλά και έδρα της SpaceX), δεν στήριξε μόνο οικονομικά τον Πάξτον, αλλά έκανε και προσωπική εκστρατεία εναντίον του Ταλαρίκο, αποκαλώντας τον (όπως και ο Τραμπ) «Ταλαφρίκο».
Βέβαια, ο Ταλαρίκο, με προεκλογικό σύνθημα «αγάπα τον γείτονά σου» (σε βιβλική διάλεκτο, «love thy neighbour», για να θυμίζει το χριστιανικό «αγάπα τον πλησίον σου»), μόνο «φρικιό» δεν φαινόταν στα μάτια των βαθιά θρησκευόμενων, συντηρητικών Τεξανών. Και κατάφερε να γυρίσει μπούμερανγκ την εκστρατεία του Μασκ εναντίον του, συμπεραίνοντας δημοσίως ότι «κάτι είναι βαθιά λάθος με ένα πολιτικό σύστημα που επιτρέπει σε έναν τρισεκατομμυριούχο να αγοράζει τον δικό του, προσωπικό Αμερικανό Γερουσιαστή»…
Βίντεο με τους πανηγυρισμούς στο Τέξας μετά την επικράτηση του Ταλαρίκο:
Jubilant supporters in Austin, Texas, cheered as James Talarico won the US Senate race, according to media projections, defeating Trump-backed Ken Paxton and ending Democrats' 32-year statewide losing streak https://t.co/r5lrPtdOV8 https://t.co/jYBqBNNx6i— Reuters (@Reuters) November 4, 2026
Το παιδί του Βαπτιστή ΙεροκήρυκαΌταν ο Λόιντ Μπέντσεν κέρδισε το 1988 την τελευταία του θητεία στη Γερουσία, ο Τζέιμς Ταλαρίκο δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Θα ερχόταν στη ζωή έξι μήνες αργότερα και, 38 χρόνια μετά, το βράδυ της Τρίτης, στο Long Center του Όστιν, ο ίδιος άνθρωπος είπε τη φράση που οι Δημοκρατικοί του Τέξας περίμεναν να ακούσουν μία ολόκληρη γενιά: «Πήραμε πίσω το Τέξας».
Η ιστορική νίκη του ξεκαθάρισε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και ένα τέταρτο αργότερα ο Κεν Πάξτον παραδέχτηκε την ήττα του. Με βάση τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, ο Δημοκρατικός Ταλαρίκο έπαιρνε ξεκάθαρη νίκη με 55,1% απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Πάξτον που έπαιρνε 43% σε μια πολιτεία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με 13,7 μονάδες διαφορά μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.
Κι όμως, οι οιωνοί δεν έδειχναν νίκη του Ταλαρίκο. Οι Δημοκρατικοί δεν είχαν κερδίσει καμία πολιτειακή εκλογή στο Τέξας από το 1994: το μακρύτερο εν ενεργεία σερί μονοκομματικής κυριαρχίας στην Αμερική. Απέναντί του ο Ταλαρίκο είχε τον υποψήφιο που στήριξε ο Τραμπ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας της Γερουσίας. Και πίσω από αυτόν στεκόταν ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος που μετέφερε στο Τέξας τις έδρες της Tesla και της SpaceX και που «έκαιγε» αφειδώς εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί ο Πάξτον. Με περισσότερο από μισό δισ. δολάρια σε διαφημίσεις, η αναμέτρηση έγινε η ακριβότερη μάχη για τη Γερουσία στην ιστορία των ΗΠΑ.
Οι δημοσκοπήσεις, είναι αλήθεια, έδειχναν τον Ταλαρίκο μπροστά εδώ και μήνες, με μικρή αλλά σταθερή διαφορά. Μόνο που στο Τέξας οι Δημοκρατικοί είχαν μάθει να μην εμπιστεύονται τις καλές ειδήσεις. Είχαν «καεί στον χυλό» το 2018, όταν ο Μπέτο Ο'Ρουρκ είχε ξεσηκώσει τη μισή Αμερική και το βράδυ των εκλογών έμεινε τρεις μονάδες πίσω από τον Τεντ Κρουζ. Αυτή τη φορά, η διαφορά ξεπέρασε κατά πολύ ό,τι έδειχναν οι μετρήσεις. Ήταν το… «δροσερό γιαούρτι» που φύσαγαν οι Δημοκρατικοί για να μην καούν.
Μετά τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, μπήκε στο πρόγραμμα Teach For America και το 2011 βρέθηκε να διδάσκει παιδιά της έκτης τάξης στη δυτική πλευρά του Σαν Αντόνιο, σε μια ιστορική μεξικανοαμερικανική γειτονιά. Ακολούθησαν μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ και η διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Το 2018, στα 29 του, έκανε την πρώτη του πολιτική έκπληξη: κέρδισε έδρα της πολιτειακής Βουλής με βαριά ρεπουμπλικανική παράδοση, σε περιοχή που είχε ψηφίσει Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα.
Στο Καπιτώλιο του Όστιν συνυπέγραψε τον μεγάλο νόμο του 2019 για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Το 2022 όμως πήρε μια απόφαση ασυνήθιστη για Δημοκρατικό πολιτικό: γράφτηκε στο Πρεσβυτεριανό Θεολογικό Σεμινάριο του Όστιν και άρχισε να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στα έδρανα της Βουλής και της σχολής.
Εκεί γεννήθηκε ο πολιτικός που γνώρισε αργότερα η Αμερική. Όταν το Τέξας θέσπισε την υποχρεωτική ανάρτηση των Δέκα Εντολών στις σχολικές αίθουσες, ο Ταλαρίκο άρχισε να «ακούγεται» όλο και πιο πολύ, αφού μίλαγε με τα εργαλεία που μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν οι αντίπαλοί του: εδάφια, παραβολές, Ευαγγέλιο. Κι έτσι γινόταν όλο και πιο δημοφιλής στο Τέξας. Πέρυσι, ο Τζο Ρόγκαν, ο πιο ισχυρός podcaster της Αμερικής, που είχε στηρίξει τον Τραμπ το 2024, του είπε on air ότι πρέπει να κατέβει για πρόεδρος. Τον Φεβρουάριο του 2026, το CBS δεν μετέδωσε τη συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, επικαλούμενο τους κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Ο Κόλμπερτ την ανέβασε στο YouTube και η καμπάνια ανακοίνωσε 2,5 εκατ. δολάρια σε δωρεές μέσα σε μία μέρα. Τον Μάρτιο κέρδισε στις προκριματικές τη δημοφιλή βουλευτή Τζάσμιν Κρόκετ, και ένα εσωτερικό σημείωμα των ίδιων των Ρεπουμπλικανών έδειχνε κάτι ανησυχητικό για εκείνους: ο Κόρνιν θα τον κέρδιζε, ο Πάξτον όχι.
Το βασικό εύρημα της καμπάνιας στην οποία στηρίχθηκε ο Ταλαρίκο χωρούσε σε μια αφίσα. Ο Ταλαρίκο έλεγε στα πλήθη ότι το μεγαλύτερο ρήγμα στην Αμερική δεν είναι ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά, αλλά ανάμεσα σε όσους βρίσκονται πάνω και όσους βρίσκονται κάτω. Σπάνια επιτέθηκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα συνολικά. Κι αυτό γιατί καταλάβαινε πως χωρίς τις ψήφους (και) των ρεπουμπλικανών, δεν υπήρχε δρόμος προς τη νίκη. Μιλούσε για ακρίβεια, ενοίκια και ασφάλειες υγείας, και τραβούσε μια ευθεία γραμμή από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ μέχρι τους δισεκατομμυριούχους (και τρισεκατομμυριούχους, ενίοτε) που χρηματοδοτούν την πολιτική. Η τελική του περιοδεία πήρε τον τίτλο «Clear Eyes, Full Hearts» (καθαρά μάτια, γεμάτες καρδιές), το σύνθημα του Friday Night Lights, της σειράς που έκανε μύθο το ποδόσφαιρο των μικρών πόλεων του Τέξας.
Έτσι, όταν τον Σεπτέμβριο κατέφθασε το… Ιππικό, η απάντηση ήταν έτοιμη. Ως τότε ο Ταλαρίκο είχε συγκεντρώσει 72 εκατ. δολάρια έναντι 16,8 εκατ. του Πάξτον, ο οποίος δεν είχε καν διαφημίσεις στην τηλεόραση. Ο Μασκ έδωσε 75 εκατ. στις 9 Σεπτεμβρίου και άλλα 83 εκατ. στις 23 του μήνα στο βασικό ταμείο των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας, το οποίο κάθε φορά, την επόμενη μέρα, έστελνε σχεδόν το ίδιο ποσό σε μια νεοσύστατη επιτροπή για το Τέξας. Συνολικά, οι εθνικές ρεπουμπλικανικές οργανώσεις έριξαν στη μάχη πάνω από 281 εκατ. δολάρια.
Για άλλον υποψήφιο αυτό θα ήταν καταιγίδα. Για τον Ταλαρίκο έγινε και καύσιμο. «Το Τέξας δεν πωλείται», επαναλάμβανε, μιλώντας για Δαβίδ και Γολιάθ. Βέβαια, ο Δαβίδ του δεν ήταν φτωχός: με 64 εκατ. δολάρια μόνο στο τρίτο τρίμηνο, τελείωσε την εκλογική περίοδο ως ο κορυφαίος συλλέκτης χρημάτων στη χώρα.
Το πιο απρόσμενο μέτωπο άνοιξε εκεί όπου οι Ρεπουμπλικανοί του Τέξας ήταν συνηθισμένοι να παίζουν χωρίς αντίπαλο. Ο Ταλαρίκο μιλούσε από άμβωνες, επικαλείτο τη Βίβλο για την υγεία, τους βετεράνους και τους μετανάστες και καλούσε τους ψηφοφόρους να «αναποδογυρίσουν τα τραπέζια», όπως ο Χριστός στον Ναό. Οι «Πιστοί Τεξανοί για τον Ταλαρίκο» βρέθηκαν απέναντι από τους «Πάστορες για τον Πάξτον».
Η μάχη με... τη Βίβλο στο χέρι
Βλέποντας και ότι μιλά στις καρδιές των πιο συντηρητικών, η αντίδραση της άλλης πλευράς ήταν λυσσαλέα. Ο αντικυβερνήτης Νταν Πάτρικ δήλωσε ότι ο Ταλαρίκο θα πάει στην κόλαση για τις ερμηνείες της Βίβλου. Ο Κόρνιν είπε ότι διαβάζει διαφορετική Βίβλο από τη δική του. Ο Πάξτον έβγαλε διαφημιστικό με τίτλο «King James», όπου ένας Ταλαρίκο φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη μουντζούρωνε μια Βίβλο. Το υλικό υπήρχε: ο υποψήφιος είχε πει ότι ο Θεός είναι «μη δυαδικός», ότι υπάρχουν έξι φύλα και ότι είναι «χριστιανός που μισεί τον χριστιανισμό». Η θέση του υπέρ των αμβλώσεων τον έφερνε επίσης σε σύγκρουση με πολλούς πιστούς. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κάποιες από αυτές τις δηλώσεις αστόχησαν, χωρίς να κάνει πίσω από το βασικό του επιχείρημα.
Πού κρίθηκε όμως η μάχη; Ας δούμε τους «πύργους» που έπεσαν, παρασύροντας συνολικά το «κάστρο» των Ρεπουμπλικανών:
Πώς γκρεμίστηκε το κάστρο των Ρεπουμπλικανών
Οι Λατίνοι. Αποτελούν περίπου το 30% του εκλογικού σώματος και το 2024 ήταν το μεγάλο τρόπαιο του Τραμπ: οι Δημοκρατικοί έπεσαν από το περίπου 60% κοντά στο 50%. Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Μπράντον Ροτινγκχάους, στις κοινότητες του Νότιου Τέξας ο Ταλαρίκο ξεπέρασε το 70%. Οι μετρήσεις έδειχναν δυσαρέσκεια για την οικονομία και για τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE.
Τα προάστια. Στα μερικά αποτελέσματα, ο Ταλαρίκο προηγούνταν στις κομητείες Τάραντ και Κόλιν, όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει με 5 και 11 μονάδες αντίστοιχα. Η Κόλιν έχει και συμβολική βαρύτητα: εκεί κατατέθηκε η αίτηση διαζυγίου της συζύγου του Πάξτον.
Η προσέλευση. Πάνω από 7,7 εκατ. Τεξανοί ψήφισαν πρόωρα, το 40,5% των εγγεγραμμένων, το υψηλότερο ποσοστό πρόωρης ψήφου σε ενδιάμεσες εκλογές στο σύγχρονο Τέξας.
Ο ίδιος ο Πάξτον είχε ανεβάσει τον πήχη με αυτή τη φράση, επαναλαμβάνοντάς την με παραλλαγές από το βράδυ του θριάμβου του επί του Κόρνιν. Ο Τραμπ, στη συγκέντρωση του Σαν Αντόνιο τον Οκτώβριο, κούνησε το κεφάλι και προειδοποίησε ότι μια ήττα εδώ θα ήταν καταστροφή. Λίγες μέρες πριν από την κάλπη, ο Τεντ Κρουζ μιλούσε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να χαθούν όλες οι πολιτειακές εκλογές.
«Αν χάσουμε το Τέξας, έχουμε χάσει τη χώρα»
Και χάθηκαν οι περισσότερες. Η Τζίνα Χινοχόσα νίκησε τον κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ενώ οι Δημοκρατικοί πήραν τα περισσότερα πολιτειακά αξιώματα. Η έδρα του Ταλαρίκο ήταν μία από τις τέσσερις που χρειάζονταν για τη Γερουσία, και σύμφωνα με τις προβολές του NBC το κόμμα κατέκτησε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, στη μέση της δεύτερης θητείας του Τραμπ.
Το Τέξας όμως δεν είναι απλώς μία έδρα. Με 31 εκατ. κατοίκους, είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία και το συντηρητικό αντίβαρο στην Καλιφόρνια. Εδώ δοκιμάστηκαν ο περιορισμός των αμβλώσεων και το μοντέλο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος. Και από εδώ, όπως σημειώνει το AP, μπορεί να προκύψει οδικός χάρτης για τους Δημοκρατικούς σε πολιτείες που θεωρούσαν χαμένες.
Τον Φεβρουάριο, ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν είχε κάνει μια πρόβλεψη που σήμερα διαβάζεται σαν χρησμός: με τον Πάξτον στην κορυφή του ψηφοδελτίου, οι Ρεπουμπλικανοί θα ζούσαν «σφαγή» την ημέρα των εκλογών. Είχε υπολογίσει και το κόστος της διάσωσης: 150 έως 200 εκατ. δολάρια. Τον Μάιο, μία εβδομάδα μετά τη στήριξη του Τραμπ, ο Πάξτον τον συνέτριψε με σχεδόν 28 μονάδες. Ο Κόρνιν τον αποκάλεσε τεμπέλη και πήγε να βοηθήσει Ρεπουμπλικανούς αλλού.
Η αυτοχειρία του Πάξτον
Από εκεί και πέρα, το σενάριο γράφτηκε μόνο του. Ο Πάξτον απέφυγε κάθε ντιμπέιτ, κάνοντας την αναμέτρηση την πρώτη από το 2000 χωρίς αντιπαράθεση των δύο μεγάλων υποψηφίων, παρότι ακόμη και ο Τραμπ ζητούσε να γίνει. Τον Οκτώβριο, σε ηχητικό που διέρρευσε, παραπονιόταν ότι δεν ελέγχει το μήνυμα της ίδιας του της εκστρατείας και ότι όλα έρχονται από την Ουάσιγκτον. Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ έδειχνε από νωρίς τους «ενόχους» σε περίπτωση ήττας: τον Κόρνιν και τον Καρλ Ρόουβ, υπονοώντας ότι «σαμποτάρισαν» τον υποψήφιό του, ή ότι δεν τον στήριξαν αρκετά.
Το βαρύτερο φορτίο, όμως, το κουβαλούσε από το σπίτι του. Σε μια πολιτεία όπου η Βίβλος μπαίνει ακόμη και στις σχολικές αίθουσες, ο Πάξτον, δηλωμένος ευαγγελικός που κατηγορούσε τον αντίπαλό του ότι διαστρεβλώνει τη Γραφή, είχε απέναντί του μια φράση που δεν ξεπλενόταν. Τον Ιούλιο του 2025, η σύζυγός του επί 38 χρόνια, η πολιτειακή γερουσιαστής Άντζελα Πάξτον, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου «για βιβλικούς λόγους», κάνοντας λόγο για «πρόσφατες ανακαλύψεις» και αποδίδοντάς του μοιχεία.
Ήταν η γυναίκα που είχε καθίσει δύο εβδομάδες στη δίκη της παραπομπής του το 2023, ακούγοντας μάρτυρες να μιλούν για εξωσυζυγική σχέση. Πρώην διευθύντρια του γραφείου του είχε καταθέσει ότι εκείνος ομολόγησε τη σχέση το 2018 και υποσχέθηκε να αφοσιωθεί ξανά στον γάμο του. Ο Πάξτον απέδωσε τον χωρισμό στην πίεση των πολιτικών επιθέσεων και γενικά αρνήθηκε τις κατηγορίες της αίτησης. Ο Κόρνιν πάντως είχε ήδη βγάλει σποτ που τον κατηγορούσε ότι παραβίασε κάποιες από τις Δέκα Εντολές, τις ίδιες που ο νόμος του Τέξας θέλει στους τοίχους των σχολείων.
Και μετά άνοιξε το άλλο «βιβλίο», εκείνο των σκανδάλων. Το 2015 κατηγορήθηκε για απάτη με κινητές αξίες, υπόθεση που έκλεισε με επιστροφή 300.000 δολαρίων και κοινωφελή εργασία. Το 2020 οι ίδιοι οι ανώτεροι συνεργάτες του τον κατήγγειλαν στο FBI για τις σχέσεις του με τον επενδυτή ακινήτων και χρηματοδότη του Νέιτ Πολ. Κάποιοι απολύθηκαν και τον μήνυσαν. Το 2023 η ελεγχόμενη από Ρεπουμπλικανούς Βουλή του Τέξας τον παρέπεμψε, αν και η Γερουσία τον αθώωσε και για τα 16 άρθρα, ενώ η ομοσπονδιακή έρευνα έκλεισε χωρίς κατηγορίες. Τον Οκτώβριο, η Wall Street Journal ανέφερε ότι είχε βρεθεί σε πάρτι στο Ντουμπάι με δύο φυγόδικους που κατηγορούνταν για απάτη στον χώρο της υγείας, ένας εκ των οποίων του είχε δωρίσει 190.000 δολάρια. Το επιτελείο του μίλησε για πολιτική δίωξη.
Ο Ταλαρίκο δεν χρειάστηκε καν να υψώσει τη φωνή του. Τα σποτ του έδειχναν τίτλους εφημερίδων, και σε ένα από αυτά εμφανιζόταν ο Ντέιβιντ Μάξγουελ, πρώην στέλεχος του ίδιου του Πάξτον, για να πει ότι εκείνος τού τελείωσε μια καριέρα πέντε δεκαετιών επειδή αποκάλυψε τη διαφθορά του. Αναλύσεις περιέγραφαν την αναμέτρηση ως εν μέρει δημοψήφισμα για τα νομικά, προσωπικά και ηθικά προβλήματα του Πάξτον.
Έτσι, από τη μία πλευρά στάθηκε ένας 37χρονος με θρησκευτικό λόγο που εξόργιζε πολλούς πιστούς, αλλά με μία ιστορία να πει. Από την άλλη, ένας 64χρονος που δεν είχε χάσει ποτέ εκλογή από το 2002, με τον πρόεδρο, τον Μασκ και εκατοντάδες εκατομμύρια στο πλευρό του, αλλά με κόμμα διχασμένο και ένα παρελθόν που επέστρεφε κάθε βράδυ στις οθόνες.
Οι Ρεπουμπλικανοί θα πουν ότι η ήττα γράφτηκε σε μια χρονιά με αντιδημοφιλή πρόεδρο και ακρίβεια. Ο Ροτινγκχάους προειδοποιεί ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει τώρα να κρατήσουν την ψήφο των Λατίνων, που μόλις πριν από δύο χρόνια είχε φύγει προς την αντίθετη πλευρά. Ο Πάξτον είπε στους υποστηρικτές του ότι θα προσεύχεται για τον νικητή. Και ο δάσκαλος από το Ράουντ Ροκ ετοιμάζεται να γίνει το νεότερο μέλος της Γερουσίας, στη θέση του 74χρονου Κόρνιν. Μέχρι να δούμε πού θα τον βγάλει ο δρόμος, καθώς ένα από τα δημοφιλέστερα ερωτήματα στην αναζήτηση της Google, σήμερα, είναι «οι πιθανότητες να είναι ο Τζέιμς Ταλαρίκο ο επόμενος πρόεδρος»...
Βίντεο με τον εκλεγμένο γερουσιαστή του Τέξας Τζέιμς Ταλαρίκο και την εκλεγμένη κυβερνήτη Τζίνα Ινοχόσα να πανηγυρίζουν:
Successo democratico alle elezioni di metà mandato e grandi festeggiamenti sui social. La neo-eletta governatrice del Texas Gina Hinojosa e il neo-senatore James Talarico hanno festeggiato le loro vittorie elettorali passando la notte da Whataburger. In un video postato sui canali di Hinojosa, si vedono i due brindare nel noto fast food texano. Nella didascalia dell'immagine si legge: "Prima tappa dopo la vittoria: Whataburger". Davanti ai due vincitori una folla di sostenitori. Video Ansa— Repubblica (@repubblica) November 4, 2026
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