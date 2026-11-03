Η Αίγυπτος απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος Eπίθεση στο Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Η Αίγυπτος απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Η Αίγυπτος απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπογραμμίστηκε πως όλες οι πλευρές οφείλουν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν μια πολιτική διέξοδο από την κρίση, αποτρέποντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Κεσμ τη νύχτα που πέρασε.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης