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Η Αίγυπτος απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν
Η Αίγυπτος απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν
Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.
Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπογραμμίστηκε πως όλες οι πλευρές οφείλουν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν μια πολιτική διέξοδο από την κρίση, αποτρέποντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.
Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Κεσμ τη νύχτα που πέρασε.
Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υπογραμμίστηκε πως όλες οι πλευρές οφείλουν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν μια πολιτική διέξοδο από την κρίση, αποτρέποντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.
Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο νησί Κεσμ τη νύχτα που πέρασε.
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