Σε απεργία διαρκείας οι εκπαιδευτικοί στην Ισπανία, δάσκαλοι εισέβαλαν σε στούντιο εν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής, δείτε βίντεο

Σας ευχαριστώ, παιδιά, αλλά οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε για να το κάνετε αυτό δεν μου φαίνονται σωστές τους είπε αρχικά ο παρουσιαστής Κριστιάν Γκάλβεθ, που ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης





Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «La Tarde de Telemadrid», με παρουσιαστή τον Κριστιάν Γκάλβεθ.







Δείτε βίντεο



ATENCION. ATENCION, A esto que acaba de pasar ahora mismo en Telemadrid, Se cuelan en el plato donde se estaba emitiendo un programa en directo, para sus reivindicaciones. La cadena se va a publicidad. https://t.co/i2xFwZbGZv — Carmen Sastre (@Carmensastre12) November 3, 2026

«Έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα απεργίας» Οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να εξηγήσουν τους λόγους της κινητοποίησής τους, αναφερόμενοι στην απεργία διαρκείας που πραγματοποιείται στη δημόσια εκπαίδευση της Μαδρίτης.



«Μόλις ξεκινήσαμε την τρίτη εβδομάδα απεργίας στη δημόσια εκπαίδευση και πρέπει να εξηγήσουμε στη Θαραλέχο και στην Περιφέρεια της Μαδρίτης...», άρχισαν να λένε, πριν διακοπούν από τον παρουσιαστή.



Η αναφορά τους αφορούσε την αρμόδια περιφερειακή σύμβουλο Παιδείας της Μαδρίτης, από την οποία οι απεργοί ζητούν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους.

Κλείσιμο

Η αντίδραση του παρουσιαστή και η διακοπή για διαφημίσεις Ο Κριστιάν Γκάλβεθ σηκώθηκε από τη θέση του και απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν.



«Σας ευχαριστώ, παιδιά, αλλά οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε για να το κάνετε αυτό δεν μου φαίνονται σωστές», τους είπε αρχικά.



Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι υποστηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση, ωστόσο διαφώνησε με την παρέμβαση στη ζωντανή εκπομπή.



«Δεν επρόκειτο να γίνω παρουσιαστής τηλεόρασης, αλλά δάσκαλος. Λατρεύω τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά θεωρώ ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε σε αυτή την εκπομπή δεν είναι δίκαιες, δεν είναι σωστές, δεν είναι κατάλληλες και δεν είναι αυτές που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί τους οποίους έχω χειροκροτήσει και υπερασπιστεί σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε.



Αναστάτωση προκλήθηκε σε τηλεοπτικό στούντιο της Ισπανίας , όταν τέσσερις εκπαιδευτικοί διέκοψαν ζωντανή εκπομπή του σταθμού Telemadrid, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις εργασιακές τους συνθήκες και να προβάλουν τα αιτήματά τους.Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «La Tarde de Telemadrid», με παρουσιαστή τον Κριστιάν Γκάλβεθ.Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, βρίσκονταν αρχικά ανάμεσα στους θεατές που παρακολουθούσαν την εκπομπή στο στούντιο. Την ώρα που ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετικά με το αν είναι προτιμότερο να κάνει κάποιος ντους το πρωί ή το βράδυ, οι εκπαιδευτικοί σηκώθηκαν και μπήκαν στο πλάνο, φορώντας πράσινες μπλούζες με το σύνθημα «Δημόσιο σχολείο για όλους».Οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν να εξηγήσουν τους λόγους της κινητοποίησής τους, αναφερόμενοι στην απεργία διαρκείας που πραγματοποιείται στη δημόσια εκπαίδευση της Μαδρίτης.«Μόλις ξεκινήσαμε την τρίτη εβδομάδα απεργίας στη δημόσια εκπαίδευση και πρέπει να εξηγήσουμε στη Θαραλέχο και στην Περιφέρεια της Μαδρίτης...», άρχισαν να λένε, πριν διακοπούν από τον παρουσιαστή.Η αναφορά τους αφορούσε την αρμόδια περιφερειακή σύμβουλο Παιδείας της Μαδρίτης, από την οποία οι απεργοί ζητούν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους.Ο Κριστιάν Γκάλβεθ σηκώθηκε από τη θέση του και απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν.«Σας ευχαριστώ, παιδιά, αλλά οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε για να το κάνετε αυτό δεν μου φαίνονται σωστές», τους είπε αρχικά.Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι υποστηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση, ωστόσο διαφώνησε με την παρέμβαση στη ζωντανή εκπομπή.«Δεν επρόκειτο να γίνω παρουσιαστής τηλεόρασης, αλλά δάσκαλος. Λατρεύω τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά θεωρώ ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσατε σε αυτή την εκπομπή δεν είναι δίκαιες, δεν είναι σωστές, δεν είναι κατάλληλες και δεν είναι αυτές που θα χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί τους οποίους έχω χειροκροτήσει και υπερασπιστεί σε όλη μου τη ζωή», ανέφερε.

«Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτός δεν είναι ο χώρος σας», πρόσθεσε.



Ο παρουσιαστής ζήτησε στη συνέχεια από τους εικονολήπτες να στρέψουν την κάμερα προς το μέρος του και εξήγησε ότι είχε σπουδάσει για να γίνει δάσκαλος δημοτικής εκπαίδευσης, χωρίς όμως να ολοκληρώσει τις σπουδές του, καθώς επέλεξε να ακολουθήσει καριέρα στην τηλεόραση.



«Είχα την τεράστια τύχη να μπορέσω να επιλέξω να σπουδάσω για να γίνω δάσκαλος δημοτικού. Δεν ολοκλήρωσα ποτέ τις σπουδές μου, γιατί παρουσιάστηκε η ευκαιρία της τηλεόρασης. Μια από εκείνες τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μόνο μία φορά στη ζωή», είπε.



Ο ίδιος εμφανίστηκε ενοχλημένος από το γεγονός ότι οι διαμαρτυρόμενοι είχαν εισέλθει στο στούντιο ως θεατές.



«Ευτυχώς, ποτέ στη ζωή μου, και δεν λέω ότι έχουν ή δεν έχουν δίκιο, δεν με εξαπάτησε ένας δάσκαλος, όπως με εξαπάτησαν αυτοί», δήλωσε.



Αμέσως μετά ανακοίνωσε: «Περνάμε σε διαφημίσεις», με τη μετάδοση να διακόπτεται.



Τρίτη εβδομάδα απεργίας των εκπαιδευτικών στη Μαδρίτη Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών στη Μαδρίτη.



Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν βελτίωση των αποδοχών τους και των συνθηκών εργασίας, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.



Νωρίτερα την Τρίτη, περίπου 150 απεργοί είχαν αποκλείσει για μισή ώρα τη λεωφόρο Αντόνιο Λόπεθ στη Μαδρίτη, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.



Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την περιφερειακή διοίκηση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τα αιτήματά τους, ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους.



Η παρέμβαση στο τηλεοπτικό στούντιο αποτέλεσε μία ακόμη ενέργεια των απεργών για τη δημοσιοποίηση των διεκδικήσεών τους, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.