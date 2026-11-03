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Πυροτεχνήματα παραλίγο να χτυπήσουν στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από στάδιο του NFL με 70.000 θεατές, δείτε βίντεο
Πυροτεχνήματα παραλίγο να χτυπήσουν στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από στάδιο του NFL με 70.000 θεατές, δείτε βίντεο
Το ελικόπτερο απομακρύνθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Σιάτλ των ΗΠΑ, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν σε ελάχιστη απόσταση από στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, το οποίο πετούσε μαζί ακόμα τέσσερα πάνω από γεμάτο γήπεδο, λίγο πριν από την έναρξη αγώνα του NFL.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11), στο στάδιο Lumen Field, πριν από την αναμέτρηση των Seattle Seahawks με τους Chicago Bears, την ώρα που περίπου 70.000 φίλαθλοι παρακολουθούσαν την τελετή έναρξης.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που τα πυροτεχνήματα εκτοξεύονται από το στάδιο και εκρήγνυνται ακριβώς δίπλα στο στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας επιφωνήματα τρόμου στις εξέδρες.
Όλα έγιναν, στο πλαίσιο της τελετής ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, όταν τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από το γήπεδο.
Τα τρία πρώτα πέρασαν χωρίς πρόβλημα, ωστόσο, ενώ το τέταρτο ελικόπτερο βρισκόταν ακόμη πάνω από το στάδιο, την στιγμή που ενεργοποιήθηκαν τα πυροτεχνήματα της εκδήλωσης.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν εξαιρετικά κοντά στο ελικόπτερο, με τις εικόνες να δημιουργούν την εντύπωση ότι το αεροσκάφος κινδύνευσε να χτυπηθεί. Παρά το περιστατικό, ο χειριστής συνέχισε την πτήση του και το ελικόπτερο απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ακολουθώντας τα υπόλοιπα στρατιωτικά αεροσκάφη.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν κάποιο από τα πυροτεχνήματα ή τα θραύσματά τους ήρθαν σε επαφή με το ελικόπτερο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11), στο στάδιο Lumen Field, πριν από την αναμέτρηση των Seattle Seahawks με τους Chicago Bears, την ώρα που περίπου 70.000 φίλαθλοι παρακολουθούσαν την τελετή έναρξης.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που τα πυροτεχνήματα εκτοξεύονται από το στάδιο και εκρήγνυνται ακριβώς δίπλα στο στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας επιφωνήματα τρόμου στις εξέδρες.
Όλα έγιναν, στο πλαίσιο της τελετής ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, όταν τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα UH-60M Black Hawk πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση πάνω από το γήπεδο.
Τα τρία πρώτα πέρασαν χωρίς πρόβλημα, ωστόσο, ενώ το τέταρτο ελικόπτερο βρισκόταν ακόμη πάνω από το στάδιο, την στιγμή που ενεργοποιήθηκαν τα πυροτεχνήματα της εκδήλωσης.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν εξαιρετικά κοντά στο ελικόπτερο, με τις εικόνες να δημιουργούν την εντύπωση ότι το αεροσκάφος κινδύνευσε να χτυπηθεί. Παρά το περιστατικό, ο χειριστής συνέχισε την πτήση του και το ελικόπτερο απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ακολουθώντας τα υπόλοιπα στρατιωτικά αεροσκάφη.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν κάποιο από τα πυροτεχνήματα ή τα θραύσματά τους ήρθαν σε επαφή με το ελικόπτερο.
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