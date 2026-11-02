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Τρομακτικό τροχαίο στο Ποζιτάνο: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, έπεσε πάνω στις μπάρες και βρέθηκε να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού
ΚΟΣΜΟΣ
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Τρομακτικό τροχαίο στο Ποζιτάνο: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, έπεσε πάνω στις μπάρες και βρέθηκε να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού

Ο νεαρός οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο - Δεν φέρει σοβαρά τραύματα

Τρομακτικό τροχαίο στο Ποζιτάνο: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, έπεσε πάνω στις μπάρες και βρέθηκε να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, στην επαρχία του Σαλέρνο, όταν αυτοκίνητο έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα δρόμου και ακινητοποιήθηκε στην άκρη του γκρεμού, με κίνδυνο να πέσει στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην οδό Γκουλιέλμο Μαρκόνι, έναν από τους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης στην ακτή Αμάλφι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Τρομακτικό τροχαίο στο Ποζιτάνο: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, έπεσε πάνω στις μπάρες και βρέθηκε να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού
Τρομακτικό τροχαίο στο Ποζιτάνο: Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, έπεσε πάνω στις μπάρες και βρέθηκε να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τα οποία υποχώρησαν από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού. Ο νεαρός οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και, παρά το σοκ, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

7 ΣΧΟΛΙΑ

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