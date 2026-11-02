Ο Καρλ Μπάσμπι που έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε σπίτι του έπειτα από 28 χρόνια: Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του

BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile. He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I'm sure." https://t.co/yVtSMLUA99 📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

Ο Καρλ Μπάσμπι ξεκίνησε την περιπέτειά του σε ηλικία 29 ετών, μετά τον χωρισμό από τη γυναίκα του η οποία πήγε στη Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τον γιο τους.Μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες η πορεία του διακόπηκε πολλές φορές. Η Μόσχα αρνιόταν επί χρόνια να του εκδώσει βίζα και άλλα προβλήματα έκδοσης αδειών εισόδου, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία της Covid-19 του κόστισαν συνολικάείχε εμπιστευθεί στο AFP τον Σεπτέμβριο.Αυτές τις περιόδους, ο Καρλ Μπάσμπι σταματούσε το ταξίδι του διαμένοντας κυρίως στο Μεξικό και μετά ξαναέπαιρνε τον δρόμο του από εκεί όπου είχε σταματήσει. Διέσχισε 29 χώρες.«Αντιταχθήκαμε σε κυβερνήσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα (...) Ηταν ένα παγκόσμιο, πλανητικό εγχείρημα», είπε.Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού διέσχισεαπό την βόρεια Γαλλία. Μία μικρή ομάδα φίλων και μελών της οικογένειάς του, ανάμεσά του και ο πατέρας του, τον υποδέχθηκαν στην παραλία του Ντόβερ στη νότια Αγγλία.«Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πάλι την βρετανική γη κάτω απ' τα πόδια σου έπειτα απ' όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό ήταν το θέμα: να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα απ' όσα θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα απ' αυτά που φανταζόμαστε», έγραψε σε ανακοίνωσή του.Ο Γερμανός σκηνοθέτης Werner Herzog και ένα συνεργείο ακολούθησαν τον Καρλ Μπάσμπι στο ταξίδι της επιστροφής του, καθώς ο κινηματογραφιστής ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για το ταξίδι που ονομάστηκε «Walk of Life» (Πορεία Ζωής).Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας υποστήριξε την περιπέτεια του πρώην αλεξιπτωτιστή τα τελευταία 16 χρόνια με παροχή οικονομικής και εφοδιαστικής βοήθειας.Σε συνέντευξη που έδωσε στο AFP από την Γαλλία τον περασμένο μήνα, ο Καρλ Μπάσμπι είχε εμφανιστεί κάπως ανήσυχος απέναντι στην ιδέα μιας κανονικής ζωής στην πατρίδα του. «Θα πρέπει να δοκιμάσω να ξαναμπώ στην ζωή των ενηλίκων...».