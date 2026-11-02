Ο Καρλ Μπάσμπι που έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε σπίτι του έπειτα από 28 χρόνια: Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του
Περπάτησε 50.000 χιλιόμετρα και διέσχισε 29 χώρες - Ετοιμάζεται να γνωρίσει για πρώτη φορά τη 12χρονη εγγονή του - Δείτε βίντεο
Ο 57χρονος, πρώην αλεξιπτωτιστής του βρετανικού στρατού, ξεκίνησε το 1998 από την Χιλή και για την περιπέτειά του έθεσε δύο κανόνες: να μην χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς και να μην επιστρέψει στον τόπο του πριν ολοκληρώσει το εγχείρημά του.
«Δεν το έκανα μόνος όλο αυτό (...) δεν φαντάζεστε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί για το ξεπέρασμα των εμποδίων» τις αρνήσεις βίζας για την διέλευση της Μάγχης, δήλωσε ο Καρλ Μπάσμπι ανεβασμένος σε βάθρο μπροστά από το δημαρχείο της πόλης του.
Περπάτησε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, διέσχισε το Στενό του Μπέρινγκ στην Αλάσκα κατευθυνόμενος προς την Ρωσία και συνέχισε προς την κεντρική Ασία και την Ευρώπη, σε ζούγκλες, βουνά, ερήμους και παγωμένες θάλασσες.
Karl Bushby has arrived home in Hull after walking 30,000 miles over the last 28 years. He set off from southern Chile in 1998, aged 28, promising to walk all the way home. Sky's @ShingiMararike caught up with Karl as he headed home to see his mum https://t.co/0ZdrgsUYse https://t.co/FYvZpA39By— Sky News (@SkyNews) November 2, 2026
Εκατοντάδες συμπατριώτες του περίμεναν για να τον υποδεχθούν με ένα πανό που έγραφε «Καλώς όρισες σπίτι Καρλ!».
«Θεωρώ ότι ο Καρλ είναι φοβερός. Τον ακολουθώ εδώ και οκτώ χρόνια και περπατάει από τότε που γεννήθηκα, είναι καταπληκτικό», δήλωσε μία 28χρονη κάτοικος της πόλης.
«Όλοι είναι υπερήφανοι για σένα, υπερήφανοι για το θάρρος σου», δήλωσε κατά την υποδοχή η δήμαρχος του Χαλ Μαρία Κάουαρντ.
Μετά την σύντομη τελετή υποδοχής, ο Καρλ επρόκειτο να κάνει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής του προς το σπίτι της μητέρας του για να συναντήσει τον 36χρονο γιο του Ανταμ και την 12χρονη εγγονή του που δεν έχει συναντήσει ποτέ.
Δείτε βίντεο από την επανένωση με τη μητέρα του:
BREAKING: Karl Bushby gives his mother a hug as he arrives at his family home in Hull following his 28-year walk around the world. https://t.co/JscxlmLv0G 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/TXclpn5RPY— Sky News (@SkyNews) November 2, 2026
Βίζες και πανδημίαΟ Βρετανός πεζοπόρος χειροκροτήθηκε χθες καθώς διέσχιζε την γέφυρα του Χάμπλερ σε απόσταση τριών ωρών από το σπίτι του μέσα σε πυκνή ομίχλη και δήλωσε κατασυγκινημένος από την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε.
Μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες η πορεία του διακόπηκε πολλές φορές. Η Μόσχα αρνιόταν επί χρόνια να του εκδώσει βίζα και άλλα προβλήματα έκδοσης αδειών εισόδου, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η πανδημία της Covid-19 του κόστισαν συνολικά 14 από τα 28 χρόνια του ταξιδιού, είχε εμπιστευθεί στο AFP τον Σεπτέμβριο.
Αυτές τις περιόδους, ο Καρλ Μπάσμπι σταματούσε το ταξίδι του διαμένοντας κυρίως στο Μεξικό και μετά ξαναέπαιρνε τον δρόμο του από εκεί όπου είχε σταματήσει. Διέσχισε 29 χώρες.
«Αντιταχθήκαμε σε κυβερνήσεις. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα προβλήματα (...) Ηταν ένα παγκόσμιο, πλανητικό εγχείρημα», είπε.
Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού διέσχισε κολυμπώντας την Μάγχη από την βόρεια Γαλλία. Μία μικρή ομάδα φίλων και μελών της οικογένειάς του, ανάμεσά του και ο πατέρας του, τον υποδέχθηκαν στην παραλία του Ντόβερ στη νότια Αγγλία.
«Είναι ωραίο να αισθάνεσαι πάλι την βρετανική γη κάτω απ' τα πόδια σου έπειτα απ' όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό ήταν το θέμα: να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα απ' όσα θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, πολύ περισσότερα απ' αυτά που φανταζόμαστε», έγραψε σε ανακοίνωσή του.
BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile. He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I'm sure." https://t.co/yVtSMLUA99 📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS— Sky News (@SkyNews) November 2, 2026
Ο Γερμανός σκηνοθέτης Werner Herzog και ένα συνεργείο ακολούθησαν τον Καρλ Μπάσμπι στο ταξίδι της επιστροφής του, καθώς ο κινηματογραφιστής ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για το ταξίδι που ονομάστηκε «Walk of Life» (Πορεία Ζωής).
Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας υποστήριξε την περιπέτεια του πρώην αλεξιπτωτιστή τα τελευταία 16 χρόνια με παροχή οικονομικής και εφοδιαστικής βοήθειας.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο AFP από την Γαλλία τον περασμένο μήνα, ο Καρλ Μπάσμπι είχε εμφανιστεί κάπως ανήσυχος απέναντι στην ιδέα μιας κανονικής ζωής στην πατρίδα του. «Θα πρέπει να δοκιμάσω να ξαναμπώ στην ζωή των ενηλίκων...».
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