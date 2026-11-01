Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: Μπορεί να μείνει στις ΗΠΑ «όσο θέλει» μετά την εκλογική ήττα από τον Λούλα

Ο γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας κατέφυγε στη Φλόριντα με την οικογένειά του, ενώ ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος





Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου «μπορεί να μείνει όσο θέλει» στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί μαζί του.







Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την άφιξη του 45χρονου γερουσιαστή στο Μαϊάμι, όπου κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του, ενώ είχε ήδη διαταχθεί η κατάσχεση των διαβατηρίων του στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας.



Ρούμπιο: «Δεν είχαμε άμεση εμπλοκή στη φυγή του» Νωρίτερα το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να αποσαφηνίσει τον ρόλο της Ουάσινγκτον στην αναχώρηση του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.



Σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν άμεση εμπλοκή στην οργάνωση της φυγής του Βραζιλιάνου πολιτικού.



Ο Ρούμπιο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε εγκρίνει την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον παρουσιαζόταν σε αμερικανικό σημείο εισόδου με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.



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Η στάση της Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την υποστήριξη που παρέχεται στον ηττημένο υποψήφιο, καθώς η αναχώρησή του πραγματοποιήθηκε παρά την εντολή των βραζιλιάνικων αρχών για παράδοση των διαβατηρίων του.



Η φυγή μέσω Αργεντινής και Ισημερινού Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.



Μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του πέρασε αρχικά στην Αργεντινή και στη συνέχεια ταξίδεψε στον Ισημερινό, προτού φτάσει με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Μαϊάμι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.



Τη δυνατότητα να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για όσο διάστημα επιθυμεί προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Φλάβιο Μπολσονάρου , γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα του μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση το Σάββατο (31/10), ενώ ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνες των δικαστικών αρχών και καταγγέλλει πολιτική δίωξη.Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου «μπορεί να μείνει όσο θέλει» στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί μαζί του.Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την άφιξη του 45χρονου γερουσιαστή στο Μαϊάμι, όπου κατέφυγε μαζί με την οικογένειά του, ενώ είχε ήδη διαταχθεί η κατάσχεση των διαβατηρίων του στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας.Νωρίτερα το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να αποσαφηνίσει τον ρόλο της Ουάσινγκτον στην αναχώρηση του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.Σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν άμεση εμπλοκή στην οργάνωση της φυγής του Βραζιλιάνου πολιτικού.Ο Ρούμπιο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε εγκρίνει την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον παρουσιαζόταν σε αμερικανικό σημείο εισόδου με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.Ο Φλάβιο Μπολσονάρου και τα μέλη της οικογένειάς του είχαν λάβει αμερικανικές θεωρήσεις εισόδου, γεγονός που τους επέτρεψε να ταξιδέψουν στη Φλόριντα.Η στάση της Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την υποστήριξη που παρέχεται στον ηττημένο υποψήφιο, καθώς η αναχώρησή του πραγματοποιήθηκε παρά την εντολή των βραζιλιάνικων αρχών για παράδοση των διαβατηρίων του.Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.Μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του πέρασε αρχικά στην Αργεντινή και στη συνέχεια ταξίδεψε στον Ισημερινό, προτού φτάσει με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Μαϊάμι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η αναχώρησή του πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές οικονομικές παρατυπίες, στην οποία εξετάζονται, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος και οι σχέσεις του με πρόσωπα που ερευνώνται για οικονομικά αδικήματα.



Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Μπολσονάρου υποστήριξε ότι αποφάσισε να αναχωρήσει με την οικογένειά του για να αποφύγει τη δίωξη.



Όπως ισχυρίστηκε, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μετά από επίσκεψη στον πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι τα διαβατήριά του αφαιρούνται στο πλαίσιο της έρευνας.



«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», δήλωσε, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι εγκατέλειψε τη χώρα επειδή φοβάται τις συνέπειες των δικαστικών ερευνών.



Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, ωστόσο οι βραζιλιάνικες αρχές είχαν ζητήσει την παράδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων του.



Δεν αναγνωρίζει την ήττα από τον Λούλα και καταγγέλλει νοθεία Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αρνείται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου, στις οποίες ηττήθηκε από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.



Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο Λούλα εξασφάλισε το 51,79% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,21% του Μπολσονάρου, κερδίζοντας την επανεκλογή του στην προεδρία της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.



Ο ηττημένος υποψήφιος καταγγέλλει «εκλογική νοθεία», χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.



Οι καταγγελίες του έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες εκλογικές αρχές, ενώ ακόμη και το κόμμα του έχει αναγνωρίσει τη νίκη του Λούλα.



Ο Μπολσονάρου αμφισβητεί, μεταξύ άλλων, την απόφαση για παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες λόγω προβλημάτων στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.



Έχει επίσης προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος και επικαλούμενος κατάχρηση κρατικών πόρων από την πλευρά του απερχόμενου προέδρου.



«Η Βραζιλία θα χρεοκοπήσει», δηλώνει έτοιμος για νέα υποψηφιότητα Στο βίντεο που δημοσιοποίησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φλάβιο Μπολσονάρου επιτέθηκε στην κυβέρνηση του Λούλα, προβλέποντας ότι η Βραζιλία θα οδηγηθεί σε οικονομική κατάρρευση υπό τη διακυβέρνησή του.



Παρά την εκλογική ήττα και την αναχώρησή του στο εξωτερικό, ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες.



Αντιθέτως, δήλωσε έτοιμος να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί πιθανό να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές.



«Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο 45χρονος γερουσιαστής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πολιτικούς εκπροσώπους του στρατοπέδου του πατέρα του, επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό ρόλο στην αντιπολίτευση ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η υπόθεση δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Μπραζίλια, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιτρέπει την παραμονή του Μπολσονάρου στις ΗΠΑ, την ώρα που ο ίδιος αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών και βρίσκεται υπό έρευνα στη χώρα του.



Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στηρίξει τον ισχυρισμό του Μπολσονάρου ότι αποτελεί τον νόμιμο νικητή των εκλογών, παρά τους πολιτικούς δεσμούς του με τον Αμερικανό πρόεδρο.