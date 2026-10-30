Στα... τάρταρα η δημοτικότητα του βασιλιά Κάρολου στη Βρετανία, αιτία η στάση του απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι

Παράλληλα, αρνητικό αντίκτυπο στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας έχει προκαλέσει και το σκάνδαλο γύρω από τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ





Ειδικότερα, το 58% των πολιτών εξακολουθεί να έχει θετική άποψη για τον μονάρχη, ωστόσο πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.







King Charles III has suffered a major blow in a new popularity poll, with a royal expert issuing a scathing assessment of the monarch's handling of Prince Harry and Meghan Markle's controversial return to Britain. https://t.co/XMGS3oMg91 — News24 Australia (@News24Aust) October 30, 2026

Η περιοδεία στην Καραϊβική και οι πιέσεις προς το Παλάτι Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έρχονται την ώρα που



Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Μπαχάμες, είχαν διατυπωθεί εκκλήσεις προς τον Βρετανό μονάρχη να ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τη δουλεία και τον ιστορικό ρόλο της Βρετανίας σε αυτήν.



🇬🇧 UK’s #KingCharlesIII arrives in #Guyana, part of a Caribbean tour ahead of the Commonwealth heads of government meeting in Antigua and Barbuda. https://t.co/0na5q4bbFY — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 30, 2026 Κλείσιμο

Ωστόσο, συνεργάτες του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισαν την επίσκεψη διπλωματική επιτυχία, επισημαίνοντας τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι στον βασιλιά, ο οποίος συμμετείχε ακόμη και σε υπαίθρια γιορτή με χορό.



Παρά τη θετική υποδοχή στο εξωτερικό, η εικόνα του στο εσωτερικό της Βρετανίας φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες.



Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Άντριου και οι αποκαλύψεις για την Νταϊάνα Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η στάση του Καρόλου απέναντι στην επιστροφή του αποξενωμένου γιου του, πρίγκιπα Χάρι, στη Βρετανία τον Αύγουστο, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, ενδέχεται να έχει επηρεάσει τη δημοτικότητά του.



Σε νέα χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η δημοτικότητα του βασιλιά Καρόλου , σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης της YouGov, η οποία καταγράφει τη στάση των Βρετανών απέναντι στη βασιλική οικογένεια.Ειδικότερα, το 58% των πολιτών εξακολουθεί να έχει θετική άποψη για τον μονάρχη, ωστόσο πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.Σύμφωνα με τη Mirror , το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούλιο. Την ίδια στιγμή, το 34% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για τον βασιλιά, καταγράφοντας το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό της βασιλείας του μέχρι σήμερα.Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έρχονται την ώρα που ο Κάρολος πραγματοποιεί μια σημαντική περιοδεία στην Καραϊβική , με δεύτερο σταθμό τη Γουιάνα, μετά την επίσκεψή του στις Μπαχάμες.Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Μπαχάμες, είχαν διατυπωθεί εκκλήσεις προς τον Βρετανό μονάρχη να ζητήσει επίσημα συγγνώμη για τη δουλεία και τον ιστορικό ρόλο της Βρετανίας σε αυτήν.Ωστόσο, συνεργάτες του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισαν την επίσκεψη διπλωματική επιτυχία, επισημαίνοντας τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι στον βασιλιά, ο οποίος συμμετείχε ακόμη και σε υπαίθρια γιορτή με χορό.Παρά τη θετική υποδοχή στο εξωτερικό, η εικόνα του στο εσωτερικό της Βρετανίας φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες.Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η στάση του Καρόλου απέναντι στην επιστροφή του αποξενωμένου γιου του, πρίγκιπα Χάρι, στη Βρετανία τον Αύγουστο, μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, ενδέχεται να έχει επηρεάσει τη δημοτικότητά του.

Παράλληλα, αρνητικό αντίκτυπο στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας έχει προκαλέσει και το σκάνδαλο γύρω από τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.



Σημαντικό ενδιαφέρον προκάλεσε επίσης η κυκλοφορία του βιβλίου «Swan Song» από τον κόμη Σπένσερ, αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο πυροδότησε δημόσια αντιπαράθεση με το Παλάτι.



Στα απομνημονεύματά του, ο κόμης Σπένσερ αποδίδει στον Κάρολο τη φράση «σύντομα θα την ξεχάσουμε», την οποία φέρεται να είπε μετά τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 1997.



Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από τον θάνατο της πριγκίπισσας το 2027, περιλαμβάνει επίσης τον ισχυρισμό ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας ακουγόταν «ενθουσιασμένος σαν νικητής του λαχείου» κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον κόμη μετά τον θάνατό της.



Το Μπάκιγχαμ απάντησε με μια ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «η θλίψη ανάμεσα σε αδέλφια μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».



Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των αποκαλύψεων του βιβλίου και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένα γεγονότα.



Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στην κορυφή της δημοτικότητας

Την ώρα που η δημοτικότητα του βασιλιά Καρόλου υποχωρεί, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραμένει το δημοφιλέστερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.



Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:



Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το 74% των Βρετανών έχει θετική άποψη για εκείνον.

Πριγκίπισσα Κάθριν: Συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 72% των πολιτών.

Πριγκίπισσα Άννα: Καταγράφει θετική αποδοχή 68%.

Βασιλιάς Κάρολος: Το 58% τον αντιμετωπίζει θετικά.

Βασίλισσα Καμίλα: Το 42% έχει θετική και το 45% αρνητική άποψη.



Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου διατηρούν επίσης σχετικά θετική εικόνα, με περισσότερους από τους μισούς πολίτες να εκφράζονται θετικά για εκείνους.



Χαμηλά ποσοστά για Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η εικόνα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη βρετανική κοινή γνώμη, παρά την επιστροφή τους στη χώρα.



Μόλις το 29% των Βρετανών δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τον Χάρι, ποσοστό μειωμένο κατά τέσσερις μονάδες σε σχέση με το καλοκαίρι. Αντίθετα, το 60% τον αντιμετωπίζει αρνητικά.



Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς έχει θετική άποψη για εκείνη, ενώ το 68% εκφράζεται αρνητικά. Η συνολική αξιολόγησή της διαμορφώνεται στο -48, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ στη συγκεκριμένη δημοσκοπική μέτρηση.



Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, για τον οποίο μόλις το 4% των ερωτηθέντων εκφράζεται θετικά, ενώ το 89% έχει αρνητική άποψη.



Οι Βρετανοί εξακολουθούν να στηρίζουν τη μοναρχία

Παρά τις διακυμάνσεις στη δημοτικότητα επιμέρους μελών της βασιλικής οικογένειας, η συνολική υποστήριξη προς τον θεσμό της μοναρχίας παραμένει σταθερή.



Συγκεκριμένα, το 64% των Βρετανών επιθυμεί τη διατήρηση της μοναρχίας, ενώ το 25% θα προτιμούσε την εκλογή αρχηγού κράτους.



Παράλληλα, το 52% θεωρεί ότι η μοναρχία προσφέρει καλή σχέση κόστους και οφέλους, ενώ το 44% δηλώνει υπερήφανο για τον θεσμό, έναντι του 18% που αισθάνεται ντροπή.



Ωστόσο, οι ηλικιακές διαφορές είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Στους Βρετανούς άνω των 65 ετών, η υποστήριξη προς τη μοναρχία φτάνει το 81%. Αντίθετα, στις ηλικίες 18 έως 24 ετών περιορίζεται στο 46%, ενώ περίπου ένας στους τρεις νέους προτιμά έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους.



Η νεότερη γενιά εμφανίζεται διχασμένη ακόμη και απέναντι στον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο, καθώς το 38% τον αντιμετωπίζει θετικά και το 39% αρνητικά.



Τα ευρήματα αποτυπώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βρετανική μοναρχία, με τον Κάρολο να καταγράφει τη χαμηλότερη δημοτικότητά του από την έναρξη της βασιλείας του, την ώρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του θεσμού.