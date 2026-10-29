O βασιλιάς Κάρολος το έριξε στον χορό σε καρναβάλι στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
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Βασιλιάς Κάρολος Καρναβάλι Μπαχάμες Καραϊβική

O βασιλιάς Κάρολος το έριξε στον χορό σε καρναβάλι στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο

Όπως γράφει το BBC, ο Βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στο Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά της Καραϊβικής

O βασιλιάς Κάρολος το έριξε στον χορό σε καρναβάλι στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
Από τον χορό του βασιλιά Καρόλου στις Μπαχάμες σημαδεύτηκε η δεύτερη ημέρα της συνολικά 9ημερης επίσκεψής του στην Καραϊβική.

Όπως γράφει το BBC, ο Βρετανός γαλαζοαίματος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.

Κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο Κάρολος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση και καρναβαλική παρέλαση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.



Φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στην κεφαλή της παρέλασης δίπλα σε χορευτές με φτερωτά καλύμματα κεφαλής και πολύχρωμες στολές.

Η παράδοση του Junkanoo εκτιμάται ότι ξεκίνησε την εποχή του δουλεμπορίου, όταν οι υπόδουλοι άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

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