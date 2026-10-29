Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
O βασιλιάς Κάρολος το έριξε στον χορό σε καρναβάλι στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
O βασιλιάς Κάρολος το έριξε στον χορό σε καρναβάλι στις Μπαχάμες, δείτε βίντεο
Όπως γράφει το BBC, ο Βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε στο Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά της Καραϊβικής
Από τον χορό του βασιλιά Καρόλου στις Μπαχάμες σημαδεύτηκε η δεύτερη ημέρα της συνολικά 9ημερης επίσκεψής του στην Καραϊβική.
Όπως γράφει το BBC, ο Βρετανός γαλαζοαίματος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο Κάρολος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση και καρναβαλική παρέλαση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στην κεφαλή της παρέλασης δίπλα σε χορευτές με φτερωτά καλύμματα κεφαλής και πολύχρωμες στολές.
Η παράδοση του Junkanoo εκτιμάται ότι ξεκίνησε την εποχή του δουλεμπορίου, όταν οι υπόδουλοι άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
Όπως γράφει το BBC, ο Βρετανός γαλαζοαίματος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο Κάρολος συμμετείχε σε ένα Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση και καρναβαλική παρέλαση αφιερωμένη στη ζωή στα νησιά.
Φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς Κάρολος χόρεψε στην κεφαλή της παρέλασης δίπλα σε χορευτές με φτερωτά καλύμματα κεφαλής και πολύχρωμες στολές.
Η παράδοση του Junkanoo εκτιμάται ότι ξεκίνησε την εποχή του δουλεμπορίου, όταν οι υπόδουλοι άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
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