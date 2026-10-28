Στο Μαϊάμι έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρο με την οικογένειά του: Κρυβόταν στην Αργεντινή, πέρασε από τον Ισημερινό, οι ΗΠΑ του χορηγούν βίζα, βίντεο
Στο Μαϊάμι έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρο με την οικογένειά του: Κρυβόταν στην Αργεντινή, πέρασε από τον Ισημερινό, οι ΗΠΑ του χορηγούν βίζα, βίντεο
Ο γερουσιαστής με τη σύζυγο και τις κόρες τους διέφυγε από τη Βραζιλία μετά την εκλογική του ήττα και παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος επιχειρηματία από την Αργεντινή, ο Φλάβιο Μπολσονάρο έφτασε σήμερα Τετάρτη στο Μαϊάμι της Φλόριντα, μετά την ήττα του από τον Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές την Κυριακή και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που διατάχθηκε την επόμενη ημέρα.
Το Gulfstream IV είχε αναχωρήσει νωρίτερα σήμερα από το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, αναφέρει ο Guardian.
Αφού ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο, παρέμειναν για λίγο μέσα στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια βγήκαν, κρυμμένοι πίσω από μαύρες ομπρέλες, έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα υπό αστυνομική συνοδεία.
Ο Μπολσονάρο δεν έκανε καμία δήλωση πριν επιβιβαστεί στο όχημα, αλλά αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα ή αύριο.
Yψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει στα ΜΜΕ ότι θα χορηγηθεί βίζα στον Μπολσονάρο και την οικογένειά του.
Χθες αργά το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη μετεγκατάστασή τους στη χώρα, αν και δεν είναι γνωστό αν θα μείνει στις ΗΠΑ.
«Είναι καλοί άνθρωποι. Οι εκλογές ήταν πολύ περίεργες και τις θεώρησα φρικτές», είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά την επιστροφή του από μια προεκλογική εκδήλωση στο Τέξας. «Δεν πήρα θέση, ξέρετε. Τους γνωρίζω και τους δύο. Γνωρίζω τον Λούλα. Γνωρίζω τον Φλάβιο λίγο. Γνωρίζω τον πατέρα [Ζάιχ Μπολσονάρο] πολύ καλά».
Το Gulfstream IV είχε αναχωρήσει νωρίτερα σήμερα από το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, αναφέρει ο Guardian.
Αφού ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο, παρέμειναν για λίγο μέσα στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια βγήκαν, κρυμμένοι πίσω από μαύρες ομπρέλες, έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα υπό αστυνομική συνοδεία.
Candidato derrotado - O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa e as filhas do casal chegaram aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28). O avião que o senador utilizou para fugir do Brasil aterrisou em um aeorporto de Miami nesta manhã.— g1 (@g1) October 28, 2026
➡️ Em uma operação secreta,… pic.twitter.com/Rg9UfxL6W4
🚨 Flávio Bolsonaro e família desembarcam em Miami após fugir do Brasil— Metrópoles (@Metropoles) October 28, 2026
Senador deixou o Brasil após descumprir ordem do STF para entregar passaportes; trajeto teve passagem pela Argentina e escala no Equador
🤳🏽 Reuters pic.twitter.com/3BhnGNe5Y8
Yψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει στα ΜΜΕ ότι θα χορηγηθεί βίζα στον Μπολσονάρο και την οικογένειά του.
Χθες αργά το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη μετεγκατάστασή τους στη χώρα, αν και δεν είναι γνωστό αν θα μείνει στις ΗΠΑ.
«Είναι καλοί άνθρωποι. Οι εκλογές ήταν πολύ περίεργες και τις θεώρησα φρικτές», είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά την επιστροφή του από μια προεκλογική εκδήλωση στο Τέξας. «Δεν πήρα θέση, ξέρετε. Τους γνωρίζω και τους δύο. Γνωρίζω τον Λούλα. Γνωρίζω τον Φλάβιο λίγο. Γνωρίζω τον πατέρα [Ζάιχ Μπολσονάρο] πολύ καλά».
Από την πλευρά του, ο Λούλα χαρακτήρισε τη φυγή του Μπολσονάρο «ντροπιαστική». «Έτσι είναι η οικογένεια Μπολσονάρο. Η Βραζιλία είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Η πρώτη τους πατρίδα είναι να γλείφουν την αμερικανική μπότα, όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν», δήλωσε σε εκδήλωση για τον εορτασμό των 81ων γενεθλίων του στη Μπραζίλια.
Χωρίς να έχει παραδεχτεί την ήττα του και αφού ευθέως είπε ότι η νίκη του Λούλα είναι ύποπτη, ο Μπολσονάρο εξαφανίστηκε για περισσότερο από 24 ώρες, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας ως αργά την Τρίτη. Οι φήμες για το πού είναι ήταν πολλές, πιθανόν μάλιστα οι άνθρωποι του διέδιδαν ότι έφυγε προς τις ΗΠΑ για να παραπλανήσουν τις Αρχές.
Τελικά οι μεταναστευτικές Αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν ότι είχε εισέλθει στη χώρα δια ξηράς το βράδυ της Τρίτης. Δεν είναι σαφές πού ήταν όλο αυτό το διάστημα ή πότε και πώς μπήκε στην Αργεντινή.
Ήδη η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας επικρίνεται σφοδρά επειδή δεν κατάφερε να τον εμποδίσει να εγκαταλείψει τη χώρα.
Στην Αργεντινή, επιβιβάστηκε σε λίαρ τζετ που ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Ιγκουασού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές στα ΜΜΕ της Αργεντινής ότι σκόπευε να διαφύγει.
Η αργεντινική εφημερίδα Página/12 ανέφερε ότι το αεροσκάφος ανήκε στον Σέρχιο Ντανθιέλ Μαστροπιέτρο, που είναι υπό έρευνα από τις Αρχές της Αργεντινής για σκάνδαλα που σχετίζονται με την προεδρία του Μιλέι και για μίζες πίσω από την αγορά φαρμάκων για ανθρώπους με αναπηρίες.
Ο Μπολσονάρο επιβιβάστηκε στο τζετ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του γύρω στις 23:30 της Τρίτης με προορισμό το Γκουαγιακίλ για να αποφύγει τον βραζιλιάνικο εναέριο χώρο. Έκαναν μια σύντομη στάση στον Ισημερινό και συνέχισαν προς το αεροδρόμιο Μαϊάμι-Οπά Λόκα που χρησιμοποιείται από ιδιωτικά αεροσκάφη.
Σε σχέση με την υπόθεση αυτή, λίγο μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, η βραζιλιάνικη αστυνομία ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να διατάξει την κατάσχεση του διαβατηρίου του Μπολσονάρο, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να διαφύγει.
Αφορμή ήταν η συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Παρασκευή ο αδελφός του, ο πρώην βουλευτής Εδουάρδο Μπολσονάρο. Μιλώντας σε ένα podcast στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε αυτοεξόριστο και ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Λούλα, ο Εδουάρδο δήλωσε ότι αν ο αδελφός του έχανε τις εκλογές, δεν θα έπρεπε να παραδεχτεί την ήττα του και θα έπρεπε να μεταβεί στις ΗΠΑ.
Η εφημερίδα «O Globo» ανέφερε ότι η φυγή είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες ως σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχανε. Ο Εδουάρδο φέρεται να ήταν ο κύριος οργανωτής της, διεξάγοντας συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ σχετικά με την υποδοχή του γερουσιαστή.
Η φυγή από τη Βραζιλία, σχολιάζει τέλος ο Guardian, έχει σχεδόν γίνει συνήθης πρακτική μεταξύ των υποστηρικτών του Μπολσονάρο που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες στη χώρα: περί τους δέκα πολιτικούς ή προσωπικότητες με στενούς δεσμούς με τον Ζάιχ Μπολσονάρο έχουν πράξει το ίδιο τα τελευταία χρόνια.
Φωτογραφίες: Reuters
Το χρονικό της φυγήςΤα γεγονότα στη Βραζιλία μετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή «έτρεξαν» με μεγάλη ταχύτητα.
Χωρίς να έχει παραδεχτεί την ήττα του και αφού ευθέως είπε ότι η νίκη του Λούλα είναι ύποπτη, ο Μπολσονάρο εξαφανίστηκε για περισσότερο από 24 ώρες, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας ως αργά την Τρίτη. Οι φήμες για το πού είναι ήταν πολλές, πιθανόν μάλιστα οι άνθρωποι του διέδιδαν ότι έφυγε προς τις ΗΠΑ για να παραπλανήσουν τις Αρχές.
Τελικά οι μεταναστευτικές Αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν ότι είχε εισέλθει στη χώρα δια ξηράς το βράδυ της Τρίτης. Δεν είναι σαφές πού ήταν όλο αυτό το διάστημα ή πότε και πώς μπήκε στην Αργεντινή.
Ήδη η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας επικρίνεται σφοδρά επειδή δεν κατάφερε να τον εμποδίσει να εγκαταλείψει τη χώρα.
Στην Αργεντινή, επιβιβάστηκε σε λίαρ τζετ που ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Ιγκουασού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές στα ΜΜΕ της Αργεντινής ότι σκόπευε να διαφύγει.
Η αργεντινική εφημερίδα Página/12 ανέφερε ότι το αεροσκάφος ανήκε στον Σέρχιο Ντανθιέλ Μαστροπιέτρο, που είναι υπό έρευνα από τις Αρχές της Αργεντινής για σκάνδαλα που σχετίζονται με την προεδρία του Μιλέι και για μίζες πίσω από την αγορά φαρμάκων για ανθρώπους με αναπηρίες.
Ο Μπολσονάρο επιβιβάστηκε στο τζετ μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του γύρω στις 23:30 της Τρίτης με προορισμό το Γκουαγιακίλ για να αποφύγει τον βραζιλιάνικο εναέριο χώρο. Έκαναν μια σύντομη στάση στον Ισημερινό και συνέχισαν προς το αεροδρόμιο Μαϊάμι-Οπά Λόκα που χρησιμοποιείται από ιδιωτικά αεροσκάφη.
Γιατί του αφαιρέθηκε το διαβατήριοΣτη Βραζιλία ο Μπολσονάρο ερευνάται για τουλάχιστον δύο ποινικές υποθέσεις. Σε μία εμπλέκεται σε σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο οποίο εμπλέκονται εταιρείες στοιχημάτων.
Σε σχέση με την υπόθεση αυτή, λίγο μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, η βραζιλιάνικη αστυνομία ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να διατάξει την κατάσχεση του διαβατηρίου του Μπολσονάρο, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να διαφύγει.
Αφορμή ήταν η συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Παρασκευή ο αδελφός του, ο πρώην βουλευτής Εδουάρδο Μπολσονάρο. Μιλώντας σε ένα podcast στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται σε αυτοεξόριστο και ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Λούλα, ο Εδουάρδο δήλωσε ότι αν ο αδελφός του έχανε τις εκλογές, δεν θα έπρεπε να παραδεχτεί την ήττα του και θα έπρεπε να μεταβεί στις ΗΠΑ.
Η εφημερίδα «O Globo» ανέφερε ότι η φυγή είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες ως σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχανε. Ο Εδουάρδο φέρεται να ήταν ο κύριος οργανωτής της, διεξάγοντας συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ σχετικά με την υποδοχή του γερουσιαστή.
Η φυγή από τη Βραζιλία, σχολιάζει τέλος ο Guardian, έχει σχεδόν γίνει συνήθης πρακτική μεταξύ των υποστηρικτών του Μπολσονάρο που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες στη χώρα: περί τους δέκα πολιτικούς ή προσωπικότητες με στενούς δεσμούς με τον Ζάιχ Μπολσονάρο έχουν πράξει το ίδιο τα τελευταία χρόνια.
Φωτογραφίες: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα