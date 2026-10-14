Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο



Φωτιές και συγκρούσεις με την αστυνομία



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Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ στο υπουργείο Παιδείας και σε επιχειρήσεις της περιοχής.Από τις επιθέσεις προκλήθηκε φωτιά σε γραφεία στον πρώτο όροφο του υπουργείου Παιδείας, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν σε τραπεζικό κατάστημα και σε υποκατάστημα της Iute Credit, το οποίο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, είχε δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα.Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους γύρω από το υπουργείο.Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάγκελα, παγκάκια και κάδους απορριμμάτων, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε καταστήματα και δημόσιες υποδομές.Η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσιού, καταδίκασε τα περιστατικά βίας, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν δικαιολογεί επιθέσεις σε θεσμούς, αστυνομικούς και δημόσια περιουσία.