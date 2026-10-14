Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Επεισόδια Έντι Ράμα Φοιτητές

Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα – Μποϊκοτάζ μαθημάτων και πορεία προς το υπουργείο, ενώ διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μολότοφ

Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Τίρανα, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με πυρκαγιές σε γραφεία του υπουργείου Παιδείας, τραπεζικά καταστήματα και υποκατάστημα της εταιρείας μικροπιστώσεων Iute Credit.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι το απόγευμα είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 προσαγωγές, ενώ είχαν αναφερθεί πέντε τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ενός αστυνομικού. Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού υπό πίεση.

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Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή φοιτητών από διαφορετικές σχολές, οι οποίοι μποϊκοτάρουν τα μαθήματα και πραγματοποιούν πορεία προς το υπουργείο Παιδείας. Στο πλευρό τους έχουν βρεθεί και μαθητές λυκείων.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν φοιτητές από την Ιατρική, το Πολυτεχνείο, τις Οικονομικές και Νομικές σχολές, καθώς και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Παράλληλα, μαθητές του λυκείου «Partizani» συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ μποϊκοτάζ μαθημάτων καταγράφηκε και στο Πανεπιστήμιο «Aleksandër Xhuvani» στο Ελμπασάν.

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Κλείσιμο


Τα αιτήματα των φοιτητών

Οι διαδηλωτές ζητούν βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, οικονομική στήριξη για τους φοιτητές και περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται επίσης το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν εργασία.

Παράλληλα, μέρος των διαδηλωτών εκφράζει ευρύτερη δυσαρέσκεια για τις κοινωνικές ανισότητες και τη λειτουργία της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

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Φωτιές και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ στο υπουργείο Παιδείας και σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Από τις επιθέσεις προκλήθηκε φωτιά σε γραφεία στον πρώτο όροφο του υπουργείου Παιδείας, ενώ φωτιές εκδηλώθηκαν σε τραπεζικό κατάστημα και σε υποκατάστημα της Iute Credit, το οποίο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, είχε δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα.



Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους γύρω από το υπουργείο.

Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάγκελα, παγκάκια και κάδους απορριμμάτων, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε καταστήματα και δημόσιες υποδομές. 

Η αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσιού, καταδίκασε τα περιστατικά βίας, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν δικαιολογεί επιθέσεις σε θεσμούς, αστυνομικούς και δημόσια περιουσία.


Δείτε φωτογραφίες και βίντεο



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Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, έβαλαν φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
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