«Ο Τραμπ χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου», είπε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

«Η ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχεδόν αμέσως μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης δεν έγινε τυχαία», υπογράμμισε η Νάβι Πιλάι

ο πρόεδρος των ΗΠΑ «χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου».



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Πιλάι επεσήμανε, ακόμη, ότι η ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του ΔΠΔ σχεδόν αμέσως μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης δεν έγινε τυχαία, θεωρώντας το αυτό ως «αντίδραση στο γεγονός ότι το βραβείο δεν απονεμήθηκε στον πρόεδρο Τραμπ».











Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να ξηλώνει σταδιακά το Δικαστήριο, εξοργισμένη που οι δικαστές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού,



Η Πιλάι σημείωσε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ είχαν χειροκροτήσει το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας: «Αυτό είναι επιλεκτικότητα, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι απαράδεκτο».



«Προσβλητικά και υβριστικά όσα είπαν Νετανιάχου και Ισραηλινό ΥΠΕΞ» Αυτές οι



Η Πιλάι απάντησε και σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που αντέδρασαν με αγανάκτηση στο βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε σε σχέση με την προεδρία της στην Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.



Ο Νετανιάχου τη χαρακτήρισε «φανατική» που «δαιμονοποιεί τους Εβραίους», ενώ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε λέγοντας ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας, Γιόζεφ Γκέμπελς, σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση» την ανακοίνωση του βραβείου της. «Το βρίσκω αυτό πολύ προσβλητικό και υβριστικό», απάντησε η Νομπελίστρια.



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Η ίδια τόνισε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ελάχιστη πολιτική βούληση να συλληφθεί ο Νετανιάχου για να απαντήσει στις κατηγορίες του ΔΠΔ και να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου μια μέρα. «Αλλά σε όλη μου τη ζωή έχω δει ανθρώπους να ξεπερνούν δυσκολίες, οπότε είμαι πεπεισμένη ότι τελικά θα συμβεί», είπε.



«Η ηλικία μου θα με κρατήσει πίσω» Η Πιλάι είπε ότι ακόμα προσπαθεί να χωνέψει την είδηση της βράβευσής της με το



Στα 85 της, ανησυχεί ότι μπορεί να μην μπορεί πλέον να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο υποστηρίζοντας τη διεθνή δικαιοσύνη. «Νομίζω ότι η ηλικία μου θα με κρατήσει κάπως πίσω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο ενεργή όσο ήμουν παλιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επισκέφθηκε 79 χώρες όταν ήταν Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.



Η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι , επέκρινε τις «παράνομες» κυρώσεις που επέβαλε Ντόναλντ Τραμπ , σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) , τονίζοντας ότιΣε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Πιλάι επεσήμανε, ακόμη, ότι η ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του ΔΠΔ σχεδόν αμέσως μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης δεν έγινε τυχαία, θεωρώντας το αυτό ως «αντίδραση στο γεγονός ότι το βραβείο δεν απονεμήθηκε στον πρόεδρο Τραμπ».Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα ήθελε να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ , η 85χρονη απάντησε: «Ζητήστε από τους νομικούς σας συμβούλους να σας εξηγήσουν τι είναι το διεθνές δίκαιο (...) και γιατί είναι παράνομη η ανάμιξη στις υποθέσεις ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου». Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) την Παρασκευή , με στόχο την παράλυση της καθημερινής λειτουργίας του Δικαστηρίου. Το ΔΠΔ δικάζει άτομα για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να ξηλώνει σταδιακά το Δικαστήριο, εξοργισμένη που οι δικαστές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου , για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.Η Πιλάι σημείωσε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ είχαν χειροκροτήσει το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας: «Αυτό είναι επιλεκτικότητα, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι απαράδεκτο».Αυτές οι κυρώσεις , οι οποίες θα παραλύσουν στις τεχνολογικές υποδομές και τις τραπεζικές λειτουργίες του Δικαστηρίου, θα τεθούν σε ισχύ σε έξι μήνες.Η Πιλάι απάντησε και σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που αντέδρασαν με αγανάκτηση στο βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε σε σχέση με την προεδρία της στην Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.Ο Νετανιάχου τη χαρακτήρισε «» που «», ενώ τοαντέδρασε λέγοντας ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας, Γιόζεφ Γκέμπελς, σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση» την ανακοίνωση του βραβείου της. «», απάντησε η Νομπελίστρια.«Ο Γκέμπελς είχε τα χέρια του βαμμένα με αίμα. Είναι υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων ανθρώπων. Όχι μόνο Εβραίων, αλλά και έγχρωμων ανθρώπων σαν εμένα», πρόσθεσε.Η ίδια τόνισε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ελάχιστη πολιτική βούληση να συλληφθεί ο Νετανιάχου για να απαντήσει στις κατηγορίες του ΔΠΔ και να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου μια μέρα. «Αλλά σε όλη μου τη ζωή έχω δει ανθρώπους να ξεπερνούν δυσκολίες, οπότε είμαι πεπεισμένη ότι τελικά θα συμβεί», είπε.Η Πιλάι είπε ότι ακόμα προσπαθεί να χωνέψει την είδηση της βράβευσής της με το Νόμπελ . Δυσκολεύτηκε να το πιστέψει στην αρχή, «επειδή απονέμουν τα βραβεία τους σε πολύ λίγες γυναίκες - μια κραυγαλέα ανισότητα στην πράξη μέχρι τώρα».Στα 85 της, ανησυχεί ότι μπορεί να μην μπορεί πλέον να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο υποστηρίζοντας τη διεθνή δικαιοσύνη. «Νομίζω ότι η ηλικία μου θα με κρατήσει κάπως πίσω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο ενεργή όσο ήμουν παλιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επισκέφθηκε 79 χώρες όταν ήταν Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τόνισε ότι συμβουλεύεται διάφορα άτομα για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του χρηματικού βραβείου των 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,1 εκατομμύριο ευρώ), αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μέρος αυτού του ποσού μπορεί να επενδυθεί στην πατρίδα της, τη Νότια Αφρική. «Η Αφρική υποφέρει. Η Νότια Αφρική υποφέρει. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν κεφάλαια», εξήγησε.



«Το Πανεπιστήμιο Κουαζούλου-Νατάλ δημιούργησε ένα τμήμα στο όνομά μου, επομένως θα ξεκινήσω συζητήσεις μαζί τους. Πιστεύω στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων», κατέληξε.