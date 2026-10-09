Ποια είναι η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης και γιατί έγινε έξαλλο το Ισραήλ: «Έχει μιλήσει για γενοκτονία στη Γάζα, δαιμονοποιεί τους Εβραίους» λέει ο Νετανιάχου