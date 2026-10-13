Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Προδοσία των Ουκρανών» η συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, λένε έξι Δημοκρατικοί και έξι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές
«Προδοσία των Ουκρανών» η συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, λένε έξι Δημοκρατικοί και έξι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές
Αυτό δεν θα οδηγήσει σε δίκαια αποτελέσματα, ούτε θα ωφελήσει τους Αμερικανούς, εκτιμούν τα μέλη της Γερουσίας, κάποια από τα οποία δεν διεκδικούν επανεκλογή
Δώδεκα Αμερικανοί γερουσιαστές, εκ των οποίων οι μισοί είναι Ρεπουμπλικάνοι, κατήγγειλαν τη συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για «προδοσία του ουκρανικού λαού».
Παράλληλα, αυξάνουν τις πιέσεις στον Λευκό Οίκο ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στη Μόσχα.
«Η συμφωνία στην οποία καταλήξατε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 9 Οκτωβρίου δεν θα οδηγήσει σε δίκαια αποτελέσματα, ούτε θα ωφελήσει τους Αμερικανούς», εκτιμούν οι 12 γερουσιαστές στην ανοιχτή επιστολή τους που απευθύνεται στον Τραμπ. Όπως λένε, η προβλεπόμενη άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ «θα επιτρέψει στον Πούτιν να χρηματοδοτήσει περαιτέρω την πολεμική μηχανή του».
«Το να δίνεται στη Μόσχα η δυνατότητα να πουλάει ελεύθερα το ρωσικό ντίζελ στις διεθνείς αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και συνιστά προδοσία του ουκρανικού λαού», πρόσθεσαν.
Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι «αυτή η συμφωνία είναι δώρο στον αντίπαλό μας και προδοσία των συμμάχων μας. Πρέπει να ακυρωθεί».
Οι γερουσιαστές υπενθύμισαν εξάλλου ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και προέτρεψαν τον πρόεδρο Τραμπ «να εφαρμόσει οικονομική πίεση στη Ρωσία και τους κυριότερους συνεργούς αυτού του πολέμου, ιδίως στην Κίνα» ώστε να ενισχυθεί η θέση του Αμερικανού προέδρου στις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί «αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στον γρήγορο τερματισμό του».
Η επιστολή, που φέρει σημερινή ημερομηνία, υπογράφεται από τους Ρεπουμπλικάνους Μιτς Μακόνελ (Κεντάκι), Τομ Τίλις (Βόρεια Καρολίνα), Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Άλαν Άρμστρονγκ (Οκλαχόμα), Λίζα Μαρκόφσκι (Αλάσκα) και Τζον Κόρνιν (Τέξας) και από τους Δημοκρατικούς Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Κονέκτικατ), Τζιν Σαχίν (Νιου Χαμσάιρ), Ρίτσαρντ Ντέρμπιν (Ιλινόι), Σέλντον Γουάιτχαουζ και Τζακ Ριντ (Ρόουντ Άιλαντ) και Κρις Κουνς (Κονέκτικατ).
Οι Ρεπουμπλικάνοι Κόλινς, Μαρκόφσκι και Τίλις είχαν συνυπογράψει με τους Δημοκρατικούς κοινή ανακοίνωση και την Κυριακή, ζητώντας από τον Τραμπ να ακυρώσει τη συμφωνία επειδή η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Να σημειωθεί ότι ο Κόρνιν, ο Μακόνελ και ο Τίλις δεν είναι υποψήφιοι για ανανέωση της θητείας τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Ο Τραμπ ρωτήθηκε νωρίτερα σήμερα για τη συμφωνία αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το ντίζελ για να αγοράσει βόμβες.
Παράλληλα, αυξάνουν τις πιέσεις στον Λευκό Οίκο ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στη Μόσχα.
«Η συμφωνία στην οποία καταλήξατε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 9 Οκτωβρίου δεν θα οδηγήσει σε δίκαια αποτελέσματα, ούτε θα ωφελήσει τους Αμερικανούς», εκτιμούν οι 12 γερουσιαστές στην ανοιχτή επιστολή τους που απευθύνεται στον Τραμπ. Όπως λένε, η προβλεπόμενη άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ «θα επιτρέψει στον Πούτιν να χρηματοδοτήσει περαιτέρω την πολεμική μηχανή του».
«Το να δίνεται στη Μόσχα η δυνατότητα να πουλάει ελεύθερα το ρωσικό ντίζελ στις διεθνείς αγορές βλάπτει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και συνιστά προδοσία του ουκρανικού λαού», πρόσθεσαν.
Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι «αυτή η συμφωνία είναι δώρο στον αντίπαλό μας και προδοσία των συμμάχων μας. Πρέπει να ακυρωθεί».
Οι γερουσιαστές υπενθύμισαν εξάλλου ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε πρόσφατα νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και προέτρεψαν τον πρόεδρο Τραμπ «να εφαρμόσει οικονομική πίεση στη Ρωσία και τους κυριότερους συνεργούς αυτού του πολέμου, ιδίως στην Κίνα» ώστε να ενισχυθεί η θέση του Αμερικανού προέδρου στις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί «αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στον γρήγορο τερματισμό του».
Η επιστολή, που φέρει σημερινή ημερομηνία, υπογράφεται από τους Ρεπουμπλικάνους Μιτς Μακόνελ (Κεντάκι), Τομ Τίλις (Βόρεια Καρολίνα), Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Άλαν Άρμστρονγκ (Οκλαχόμα), Λίζα Μαρκόφσκι (Αλάσκα) και Τζον Κόρνιν (Τέξας) και από τους Δημοκρατικούς Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Κονέκτικατ), Τζιν Σαχίν (Νιου Χαμσάιρ), Ρίτσαρντ Ντέρμπιν (Ιλινόι), Σέλντον Γουάιτχαουζ και Τζακ Ριντ (Ρόουντ Άιλαντ) και Κρις Κουνς (Κονέκτικατ).
Οι Ρεπουμπλικάνοι Κόλινς, Μαρκόφσκι και Τίλις είχαν συνυπογράψει με τους Δημοκρατικούς κοινή ανακοίνωση και την Κυριακή, ζητώντας από τον Τραμπ να ακυρώσει τη συμφωνία επειδή η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Να σημειωθεί ότι ο Κόρνιν, ο Μακόνελ και ο Τίλις δεν είναι υποψήφιοι για ανανέωση της θητείας τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Ο Τραμπ ρωτήθηκε νωρίτερα σήμερα για τη συμφωνία αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το ντίζελ για να αγοράσει βόμβες.
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