Έφοδος αμερικανικών Αρχών σε σπίτι βουλευτή των Δημοκρατικών για έρευνα των εγγράφων μετανάστευσης
ΚΟΣΜΟΣ
Έφοδος Σπίτι Ουάσινγκτον Ιλχάν Ομάρ Έρευνα Μετανάστευση

Έφοδος αμερικανικών Αρχών σε σπίτι βουλευτή των Δημοκρατικών για έρευνα των εγγράφων μετανάστευσης

Η έρευνα στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ διεξήχθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI)

Έφοδος αμερικανικών Αρχών σε σπίτι βουλευτή των Δημοκρατικών για έρευνα των εγγράφων μετανάστευσης
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Αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) στο σπίτι της βουλευτή των Δημοκρατικών,  Ιλχάν Ομάρ, στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης της γεννημένης στη Σομαλία βουλευτή, ​μετέδωσε το Fox News Digital.

«Σήμερα, στην περιοχή της Ουάσινγκτον, η υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσε ένταλμα έρευνας που είχε εγκριθεί από τη δικαιοσύνη και είχε εξασφαλιστεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή η ενέργεια εκτέλεσης του εντάλματος αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Fox News Digital.

Το ειδησεογραφικό μέσο τόνισε ότι η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της βουλευτή της Μινεσότα, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών έχει αποτελέσει συχνά στόχο πολιτικών επιθέσεων από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τη σομαλο-αμερικανική κοινότητα ως απειλή για τη Μινεσότα, υιοθετώντας επιθετική ρητορική κατά των Σομαλών και των μουσουλμάνων.

Η Ομάρ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την συνεχή προσοχή του πρόεδρου στο πρόσωπό της «νοσηρή και αποκρουστική εμμονή».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία των ΗΠΑ από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ Εξτρεμιστή» και «υποστηρικτή τρομοκρατών», εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς.

Υπέρμαχοι πολιτικών δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτική στη ρητορική του Ρεπουμπλικανού προέδρου απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τους Σομαλούς «σκουπίδια».
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