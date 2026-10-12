Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έφοδος αμερικανικών Αρχών σε σπίτι βουλευτή των Δημοκρατικών για έρευνα των εγγράφων μετανάστευσης
Έφοδος αμερικανικών Αρχών σε σπίτι βουλευτή των Δημοκρατικών για έρευνα των εγγράφων μετανάστευσης
Η έρευνα στο σπίτι της Ιλχάν Ομάρ διεξήχθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI)
Αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) στο σπίτι της βουλευτή των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ, στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης της γεννημένης στη Σομαλία βουλευτή, μετέδωσε το Fox News Digital.
«Σήμερα, στην περιοχή της Ουάσινγκτον, η υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσε ένταλμα έρευνας που είχε εγκριθεί από τη δικαιοσύνη και είχε εξασφαλιστεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή η ενέργεια εκτέλεσης του εντάλματος αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Fox News Digital.
Το ειδησεογραφικό μέσο τόνισε ότι η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της βουλευτή της Μινεσότα, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.
Η Ομάρ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την συνεχή προσοχή του πρόεδρου στο πρόσωπό της «νοσηρή και αποκρουστική εμμονή».
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία των ΗΠΑ από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ Εξτρεμιστή» και «υποστηρικτή τρομοκρατών», εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς.
Υπέρμαχοι πολιτικών δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτική στη ρητορική του Ρεπουμπλικανού προέδρου απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τους Σομαλούς «σκουπίδια».
«Σήμερα, στην περιοχή της Ουάσινγκτον, η υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτέλεσε ένταλμα έρευνας που είχε εγκριθεί από τη δικαιοσύνη και είχε εξασφαλιστεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή η ενέργεια εκτέλεσης του εντάλματος αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Fox News Digital.
Το ειδησεογραφικό μέσο τόνισε ότι η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της βουλευτή της Μινεσότα, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλιπόντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί.
Η βουλευτής των Δημοκρατικών έχει αποτελέσει συχνά στόχο πολιτικών επιθέσεων από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τη σομαλο-αμερικανική κοινότητα ως απειλή για τη Μινεσότα, υιοθετώντας επιθετική ρητορική κατά των Σομαλών και των μουσουλμάνων.
BREAKING: Federal agents raid Democratic Rep. Ilhan Omar's Washington, D.C., home early Monday morning as part of an ongoing federal criminal investigation. Homeland Security Investigations agents arrived around 6 a.m., with both DHS and the Justice Department involved in the operation. The DOJ confirms agents executed a judicially authorized search warrant, but officials have not publicly disclosed the full scope of the investigation.— Fox News (@FoxNews) October 12, 2026
Η Ομάρ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει την συνεχή προσοχή του πρόεδρου στο πρόσωπό της «νοσηρή και αποκρουστική εμμονή».
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία των ΗΠΑ από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ Εξτρεμιστή» και «υποστηρικτή τρομοκρατών», εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς.
Υπέρμαχοι πολιτικών δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτική στη ρητορική του Ρεπουμπλικανού προέδρου απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τους Σομαλούς «σκουπίδια».
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