«Λουκέτο» σε μία παμπ κάθε μέρα στη Βρετανία, σχεδόν 300 έκλεισαν σε εννέα μήνες

Στον αέρα 5.000 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες για νέους κάτω των 25 ετών – Φόροι και λειτουργικά έξοδα πιέζουν τις επιχειρήσεις





Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς περίπου 5.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν, με τους νέους εργαζομένους να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.



Σχεδόν 300 παμπ έκλεισαν – Ποιες περιοχές επλήγησαν περισσότερο Τα στοιχεία της Βρετανικής Ένωσης Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (British Beer and Pub Association – BBPA) αποτυπώνουν τις πιέσεις που δέχεται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κλάδους της βρετανικής οικονομίας.



Από τον Ιανουάριο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, συνολικά 295 επιχειρήσεις διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους. Από αυτές, 226 βρίσκονταν στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και πέντε στην Ουαλία.



Στην Αγγλία, ιδιαίτερα υψηλός αριθμός λουκέτων καταγράφηκε στα νοτιοανατολικά, όπου έκλεισαν 42 παμπ, και στα βορειοδυτικά, με 39 επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά.







Η εξέλιξη αυτή απειλεί περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, περισσότερες από τις μισές εκ των οποίων καλύπτονται από εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.



Υψηλοί φόροι και αυξημένο κόστος λειτουργίας πίσω από τα λουκέτα Οι ιδιοκτήτες των παμπ αποδίδουν την κατάσταση στον συνδυασμό υψηλής φορολογίας, αυξημένων λειτουργικών εξόδων και πρόσθετων κανονιστικών επιβαρύνσεων.



Κλείσιμο



Ειδικότερα, οι παμπ επωφελούνται από έκπτωση 15% στον φόρο επαγγελματικών ακινήτων (business rates) κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ από το επόμενο προβλέπεται μείωση 20%.



Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για σημαντική παρέμβαση, επισημαίνουν όμως ότι δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το συνολικό βάρος των φόρων, του ενεργειακού κόστους και των δαπανών απασχόλησης.



Το πρόβλημα έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς οι παμπ αποτελούν παραδοσιακά σημεία συνάντησης των τοπικών κοινωνιών, ενώ η λειτουργία τους συνδέεται με θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές και τις μικρότερες πόλεις.



Μία παμπ την ημέρα χάνει κατά μέσο όρο η Βρετανία , καθώς η αυξημένη φορολογία και το υψηλό λειτουργικό κόστος οδηγούν ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κλάδου, 295 παμπ έβαλαν λουκέτο τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός τους θα φτάσει τις 360.Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς περίπου 5.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν, με τους νέους εργαζομένους να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.Τα στοιχεία της Βρετανικής Ένωσης Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Παμπ (British Beer and Pub Association – BBPA) αποτυπώνουν τις πιέσεις που δέχεται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κλάδους της βρετανικής οικονομίας.Από τον Ιανουάριο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, συνολικά 295 επιχειρήσεις διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους. Από αυτές, 226 βρίσκονταν στην Αγγλία, 64 στη Σκωτία και πέντε στην Ουαλία.Στην Αγγλία, ιδιαίτερα υψηλός αριθμός λουκέτων καταγράφηκε στα νοτιοανατολικά, όπου έκλεισαν 42 παμπ, και στα βορειοδυτικά, με 39 επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά.Οι εκτιμήσεις της BBPA κάνουν λόγο για περίπου 360 οριστικά κλεισίματα μέχρι το τέλος του 2026, έναντι 336 το προηγούμενο έτος.Η εξέλιξη αυτή απειλεί περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, περισσότερες από τις μισές εκ των οποίων καλύπτονται από εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.Οι ιδιοκτήτες των παμπ αποδίδουν την κατάσταση στον συνδυασμό υψηλής φορολογίας, αυξημένων λειτουργικών εξόδων και πρόσθετων κανονιστικών επιβαρύνσεων.Οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές, παρά τα μέτρα ελάφρυνσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τις επιχειρήσεις του κλάδου.Ειδικότερα, οι παμπ επωφελούνται από έκπτωση 15% στον φόρο επαγγελματικών ακινήτων (business rates) κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ από το επόμενο προβλέπεται μείωση 20%.Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για σημαντική παρέμβαση, επισημαίνουν όμως ότι δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το συνολικό βάρος των φόρων, του ενεργειακού κόστους και των δαπανών απασχόλησης.Το πρόβλημα έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς οι παμπ αποτελούν παραδοσιακά σημεία συνάντησης των τοπικών κοινωνιών, ενώ η λειτουργία τους συνδέεται με θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές και τις μικρότερες πόλεις.

«Κάθε παμπ που κλείνει κοστίζει στο Δημόσιο 200.000 λίρες» Η επικεφαλής της BBPA, Έμμα ΜακΚλάρκιν, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις των λουκέτων ξεπερνούν κατά πολύ την απώλεια μιας επιχείρησης.



Όπως εξήγησε, όταν κλείνει μια παμπ, πλήττονται οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες, η εμπορική δραστηριότητα και ένα κομμάτι της βρετανικής παράδοσης.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ένωσης, κάθε οριστικό κλείσιμο στερεί κατά μέσο όρο από το βρετανικό Δημόσιο περίπου 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα.



Η ΜακΚλάρκιν κάλεσε τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων του κλάδου.



Μεταξύ των μέτρων που ζητά η BBPA περιλαμβάνονται η καθιέρωση δικαιότερου και βιώσιμου καθεστώτος φορολόγησης των επαγγελματικών ακινήτων, το πάγωμα του φόρου στην μπύρα, η ενίσχυση της φορολογικής ελάφρυνσης για την μπύρα που σερβίρεται από βαρέλι, καθώς και η επανεξέταση του κόστους απασχόλησης για εργαζομένους κάτω των 25 ετών.



Στόχος, σύμφωνα με την ένωση, είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να στηριχθούν οι τοπικές οικονομίες και να συνεχίσουν οι παμπ να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής στη Βρετανία