Μείωση φόρου 20% για παμπ, κλαμπ και συναυλιακούς χώρους ανακοίνωσε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός

Αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός τη Δευτέρα, ο Άντι Μπέρναμ έχει πει επίσης ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα και ότι θα θέσει όριο δύο στερλινών (2,35 ευρώ) στις τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία