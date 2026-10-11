Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
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Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Ο επικεφαλής του κόμματος Place Publique επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ

Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν εξελέγη σήμερα υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 66% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν 120.787 ψηφοφόροι, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της ψηφοφορίας

Ο επικεφαλής του κόμματος Place Publique επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, ο οποίος συγκέντρωσε το 14%. Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ο Ζερόμ Γκετζ και ο Εμανουέλ Μορέλ, έλαβαν όλοι ποσοστά κάτω του 10% των ψήφων.

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