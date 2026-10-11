Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια, αν η Μόσχα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές υποδομές
Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια, αν η Μόσχα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές υποδομές
Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά αμοιβαία αποκλιμάκωση με πραγματικές εγγυήσεις – Συνεχίζονται οι συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες
H Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις.
Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.
Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.
Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.
I am grateful to all our emergency services, who are always there for our people and work to address the aftermath of brutal Russian strikes. Only this morning, search and rescue operations were completed in Zaporizhzhia, where Russia killed 23 people, including four children.… pic.twitter.com/RwqK1tEr2e— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026
Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.
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