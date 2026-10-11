Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια, αν η Μόσχα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ζαπορίζια

Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια, αν η Μόσχα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά αμοιβαία αποκλιμάκωση με πραγματικές εγγυήσεις – Συνεχίζονται οι συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες

Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε να χτυπάμε ρωσικά διυλιστήρια, αν η Μόσχα σταματήσει να χτυπά ενεργειακές υποδομές
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H Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.



Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.
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