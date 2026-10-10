Τουλάχιστον 17 νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζια - Ο Πούτιν ευχαρίστησε για το ντίζελ ρίχνοντας βόμβες, λέει ο Ζελένσκι

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά - Η επίθεση έγινε μία ημέρα μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με την Μόσχα για τη άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ

ρωσικό ντίζελ.



Δεκαοκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την ρωσική επίθεση κατά της βιομηχανικής πόλης της Ουκρανίας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από το μέτωπο.







Η ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζια ήταν η τρίτη μαζική επίθεση αυτήν την εβδομάδα κατά της Ουκρανίας.



Περί τους 80 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης, ανάμεσά τους τουλάχιστον 30 που σκοτώθηκαν από βόμβα στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας και 22 που σκοτώθηκαν από ρωσικό πύραυλο στην πόλη Πρίλουκι, 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.







Παράλληλα, η ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες για «τον τερματισμό του πολέμου» βρίσκεται ήδη κατ' οδόν για το Κίεβο, δήλωσε συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στον δρόμο της επιστροφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρο Λιτβίν, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου.



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Ο Τραμπ ανακοίνωσε την συμφωνία του με το Κρεμλίνο εν μέσω των συνομιλιών αυτών, γεγονός που αιφνιδίασε το Κίεβο, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η άμεση επανάληψη των συνομιλιών δεν είναι πιθανή προφασιζόμενος τις ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Μόσχας.



Κάγια Κάλας: Η απόφαση του Τραμπ τροφοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει το Κρεμλίνο κατά της Ουκρανίας Η άρση των κυρώσεων κατά του ρωσικού ντίζελ τροφοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει το Κρεμλίνο κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.



Δεκαεπτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν κατά την ρωσική επίθεση κατά της ουκρανικής πόλης Ζαπορίζια σήμερα, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με την Μόσχα για την άρση των κυρώσεων για τοΔεκαοκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την ρωσική επίθεση κατά της βιομηχανικής πόλης τηςπου βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από το μέτωπο.«Σήμερα η Ρωσία είπε "ευχαριστώ" για την άρση των κυρώσεων επί των εξαγωγών του ντίζελ ρίχνοντας πέντε βόμβες ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στον Λευκό Οίκο.Η ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζια ήταν η τρίτη μαζική επίθεση αυτήν την εβδομάδα κατά της Ουκρανίας.Περί τους 80 άμαχοικατά τις ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης, ανάμεσά τους τουλάχιστον 30 που σκοτώθηκαν από βόμβα στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας και 22 που σκοτώθηκαν από ρωσικό πύραυλο στην πόλη Πρίλουκι, 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.Ουκρανός αξιωματούχος στην Ζαπορίζια δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.Παράλληλα, η ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες για «τον τερματισμό του πολέμου» βρίσκεται ήδη κατ' οδόν για το Κίεβο, δήλωσε συνεργάτης του«Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στον δρόμο της επιστροφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρο Λιτβίν, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου.Η ουκρανική αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Μαϊάμι μαζί με ευρωπαίους αξιωματούχους για συνομιλίες με αμερικανούς αξιωματούχους με στόχο την διαμόρφωση κοινής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.Ο Τραμπ ανακοίνωσε την συμφωνία του με το Κρεμλίνο εν μέσω των συνομιλιών αυτών, γεγονός που αιφνιδίασε το Κίεβο, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η άμεση επανάληψη των συνομιλιών δεν είναι πιθανή προφασιζόμενος τις ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Μόσχας.Η άρση των κυρώσεων κατά του ρωσικού ντίζελ τροφοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει το Κρεμλίνο κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η άρση των κυρώσεων επί του ρωσικού ντίζελ δίνει στην Μόσχα περισσότερους πόρους για να διεξαγάγει τον πόλεμο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την χαλάρωση της πίεσης επί της Ρωσίας και η Ευρώπη δεν θα το κάνει», δήλωσε η Κάγια Κάλας μέσω των κοινωνικών δικτύων.



Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ενωση δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις δικές της κυρώσεις κατά της Μόσχας.



Την Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα προσθέσουν επισήμως 1.600 ονόματα στην μαύρη λίστα ατόμων και οργανισμών που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις.



Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρώντας στην απόφαση Τραμπ απηύθυνε έκκληση για εκεχειρία επί των υποδομών τόσο στην Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.



«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μία εκεχειρία που θα προστατεύει την παγκόσμια τροφοδοσία σε προϊόντα διατροφής και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και την Ρωσία είναι αναγκαία», ανακοίνωσε η Κομισιόν.



«Η Ευρώπη γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα κρυμμένα κόστη που συνδέονται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Ευρώπη δεν θέλει να τροφοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία».



Η απόφαση του Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ εντάσσεται στις απέλπιδες προσπάθειες της κυβέρνησής του εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών για να επιτύχει μείωση των τιμών των καυσίμων στην αμερικανική αγορά που εκτοξεύθηκαν εξαιτίας του πολέμου του κατά του Ιράν.



Ο Τραμπ ισχυρίζεται τώρα ότι οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων.



Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την εκατέρωθεν παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων, την ώρα που η Μόσχα στοχοθετεί το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.