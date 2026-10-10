Δήλωση-βόμβα Τραμπ για Ζελένσκι: Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο - Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά διυλιστήρια και δεν μας άκουσε

Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση του προέδρου της Ουκρανίας





«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αν ήμουν πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν είχαν νοθευτεί, θα ήμουν πρόεδρος και αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Αλλά ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση.







«Και τους είπαμε: "Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη". Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε με νόημα ο Τραμπ.



Reporter: Critics of the diesel deal say it could prolong the war in Ukraine… Trump: Zelenskyy could have settled this war many times and he chose not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries. Zelenskyy wants to make problems for the world and our farmers.he better damn well stop. — Acyn (@Acyn) October 10, 2026

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται



Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Κλείσιμο



Οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι: «Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη» Η συμφωνία της Ρωσίας με τις ΗΠΑ για το ντίζελ είχε προκαλέσει, χθες,



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε ευθεία κριτική στην απόφαση της Ουάσινγκτον.



«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», ανέφερε.



Σε ένα πρωτοφανές «άδειασμα» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ , δηλώνοντας πως, κατά την εκτίμησή του, ήρθε η ώρα ν' αποκτήσει η Ουκρανία έναν νέο πρόεδρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια, ανεβάζοντας τις τιμές της βενζίνης, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να μην το κάνει.«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αν ήμουν πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν είχαν νοθευτεί, θα ήμουν πρόεδρος και αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Αλλά ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση.Και συνέχισε: «Του είπαμε: "Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο". Και εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο».«Και τους είπαμε: "Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη". Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε με νόημα ο Τραμπ.Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε συνέχεια δημοσιεύματος του Axios , σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει μονομερώς τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, θεωρώντας ότι αυτές συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών βενζίνης που πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές.Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις δύο κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας.Η συμφωνία της Ρωσίας με τις ΗΠΑ για το ντίζελ είχε προκαλέσει, χθες, την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι , ο οποίος εκτίμησε ότι η δυνατότητα της Ρωσίας να διαθέτει πετρελαϊκά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε ευθεία κριτική στην απόφαση της Ουάσινγκτον.«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η ενίσχυση των ρωσικών εσόδων από την πώληση ενεργειακών προϊόντων θα έχει άμεσες συνέπειες για την εξέλιξη της σύγκρουσης.



«Η Ρωσία θα "ανταποδώσει" το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε αμοιβαία βάση», δήλωσε ο Ζελένσκι.



«Αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων» Ο Ουκρανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει στη Ρωσία πρόσθετα έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.



Κατά τον Ζελένσκι, η απόφαση δεν περιορίζεται στις οικονομικές και ενεργειακές της επιπτώσεις, αλλά κινδυνεύει να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.



Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το ντίζελ «αδύναμη απόφαση» ισχυρών εταίρων, επιμένοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει πραγματική αποκλιμάκωση και όχι κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν τη ρωσική πλευρά.