Ευρωπαϊκή Ένωση και Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη στη συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ: «Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας»

Κομισιόν, Βερολίνο και Λονδίνο επιμένουν στις κυρώσεις κατά της Μόσχας, παρά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν χθες ΗΠΑ και Ρωσία - Αταλάντευτη η στήριξη στην Ουκρανία, διαμηνύουν





Την ώρα που η Ουάσινγκτον προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, οι Ευρωπαίοι διαμηνύουν ότι η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα θα συνεχιστεί, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.







Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη περιορίσει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».



Παράλληλα, η Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη επίτευξης







Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, δήλωσε ότι η γερμανική πλευρά έλαβε γνώση της αμερικανικής απόφασης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η στάση του Βερολίνου και των Ευρωπαίων εταίρων του παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την επιβολή νέων μέτρων.



Η γερμανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε επίσης την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας θα συνεχιστούν. Η τοποθέτηση του Βερολίνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης και είχε στηριχθεί επί δεκαετίες στις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων.



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«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερη» αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους της, προκειμένου η Ουκρανία να διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χρειάζεται για την άμυνά της.



Παράλληλα, επισημαίνει ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να αυξηθεί το κόστος της ρωσικής επιθετικότητας.



Η βρετανική κυβέρνηση αποδίδει στη Μόσχα την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει επανειλημμένα αποδείξει τη βούλησή της για ειρήνη, ενώ η Ρωσία έχει απορρίψει προτάσεις για πλήρη ή μερική κατάπαυση του πυρός. «Η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα» τονίζεται στην ανακοίνωση, με το Λονδίνο να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίζει το Κίεβο για όσο χρειαστεί.

Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα στέλνουν οι Βρυξέλλες , το Βερολίνο και το Λονδίνο, στον απόηχο της συμφωνίας του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ Την ώρα που η Ουάσινγκτον προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, οι Ευρωπαίοι διαμηνύουν ότι η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα θα συνεχιστεί, καθώς η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, παρά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να ανοίξει ξανά τον δρόμο για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ. «Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, συνδέοντας ευθέως τις ενεργειακές συναλλαγές με τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη συνέχιση του πολέμου.Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη περιορίσει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».Παράλληλα, η Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη επίτευξης κατάπαυσης του πυρός , με τρόπο που θα διασφαλίζει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία.Ακόμη πιο συγκεκριμένο είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Γερμανία, η οποία ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία Ουάσινγκτον - Μόσχας δεν μεταβάλλει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Το Βερολίνο όχι μόνο επιμένει στη διατήρηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κυρώσεων, αλλά συνεχίζει να εργάζεται με τους εταίρους του για την υιοθέτηση πρόσθετων περιοριστικών μέτρων.Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, δήλωσε ότι η γερμανική πλευρά έλαβε γνώση της αμερικανικής απόφασης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η στάση του Βερολίνου και των Ευρωπαίων εταίρων του παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την επιβολή νέων μέτρων.Η γερμανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε επίσης την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας θα συνεχιστούν. Η τοποθέτηση του Βερολίνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης και είχε στηριχθεί επί δεκαετίες στις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων.Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η βρετανική κυβέρνηση, η οποία διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο, διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς τη Μόσχα. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Λονδίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να χαλαρώσει το καθεστώς κυρώσεων, παρά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία.«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερη» αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους της, προκειμένου η Ουκρανία να διαθέτει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χρειάζεται για την άμυνά της.Παράλληλα, επισημαίνει ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω του αυστηρότερου καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να αυξηθεί το κόστος της ρωσικής επιθετικότητας.Η βρετανική κυβέρνηση αποδίδει στη Μόσχα την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει επανειλημμένα αποδείξει τη βούλησή της για ειρήνη, ενώ η Ρωσία έχει απορρίψει προτάσεις για πλήρη ή μερική κατάπαυση του πυρός. «Η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο σήμερα» τονίζεται στην ανακοίνωση, με το Λονδίνο να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίζει το Κίεβο για όσο χρειαστεί.



Η ενεργειακή κρίση και οι διαφορετικές προτεραιότητες ΗΠΑ - Ευρώπης

Η συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ αναδεικνύει τις διαφορετικές προτεραιότητες των δύο πλευρών του Ατλαντικού, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τη διαθέσιμη ποσότητα ντίζελ και να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, που έχουν ενταθεί λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.



Η απόφαση αυτή αποκτά και εσωτερική πολιτική διάσταση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.



Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν ότι η χαλάρωση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία ενέχει τον κίνδυνο ενίσχυσης των εσόδων της, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Πάντως, το Λονδίνο φροντίζει να διαχωρίσει τη διαφωνία για τις ενεργειακές συναλλαγές από τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον στο ουκρανικό ζήτημα. Η βρετανική κυβέρνηση τονίζει ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως τις αμερικανικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τους υπόλοιπους συμμάχους.