Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν: Πάνω από 4,8 εκατ. τόνοι ρωσικού ντίζελ σταδιακά στην αγορά, υπόσχεται ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν: Πάνω από 4,8 εκατ. τόνοι ρωσικού ντίζελ σταδιακά στην αγορά, υπόσχεται ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές
Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι θα παραδοθούν τον Νοέμβριο - Θα ακολουθήσει νέα ποσότητα ενός εκατ. τόνων, με τη Μόσχα να έχει δεσμευτεί για την παράδοση άλλων 3.000.000 τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα
Την επίτευξη συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την άμεση και σταδιακή προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία «εξαιρετικά επιτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με τον έλεγχο που, όπως ισχυρίζεται, ασκούν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα οδηγήσει σε ταχεία και θεαματική μείωση των τιμών του ντίζελ, τόσο για τους Αμερικανούς καταναλωτές όσο και διεθνώς.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου.
Όπως ανέφερε, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1.000.000 τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3.000.000 τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.
Εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους οι ποσότητες που περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι παραδόσεις θα ξεπεράσουν συνολικά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.
Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως τη συμφωνία με την προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών του ντίζελ στον αγροτικό τομέα και τις μεταφορές.
«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από το κόστος των καυσίμων για τις δραστηριότητές τους.
Έκλεισε, δε, με μια ακόμη κατηγορηματική τοποθέτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο!» ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στο καθεστώς της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία «εξαιρετικά επιτυχημένη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία, σε συνδυασμό με τον έλεγχο που, όπως ισχυρίζεται, ασκούν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα οδηγήσει σε ταχεία και θεαματική μείωση των τιμών του ντίζελ, τόσο για τους Αμερικανούς καταναλωτές όσο και διεθνώς.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου.
Όπως ανέφερε, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1.000.000 τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3.000.000 τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.
Εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους οι ποσότητες που περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι παραδόσεις θα ξεπεράσουν συνολικά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.
Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως τη συμφωνία με την προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών του ντίζελ στον αγροτικό τομέα και τις μεταφορές.
«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από το κόστος των καυσίμων για τις δραστηριότητές τους.
Έκλεισε, δε, με μια ακόμη κατηγορηματική τοποθέτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο!» ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στο καθεστώς της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.
Η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης του κόστους, ενώ απομένουν λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
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