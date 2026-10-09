Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν: Πάνω από 4,8 εκατ. τόνοι ρωσικού ντίζελ σταδιακά στην αγορά, υπόσχεται ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι θα παραδοθούν τον Νοέμβριο - Θα ακολουθήσει νέα ποσότητα ενός εκατ. τόνων, με τη Μόσχα να έχει δεσμευτεί για την παράδοση άλλων 3.000.000 τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα