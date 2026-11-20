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Δείτε βίντεο: Οδηγός στην Τουρκία ξεχνά να βάλει χειρόφρενο σε μίνι βαν που κυλά και πέφτει σε τεράστια τρύπα
Δείτε βίντεο: Οδηγός στην Τουρκία ξεχνά να βάλει χειρόφρενο σε μίνι βαν που κυλά και πέφτει σε τεράστια τρύπα
Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σιρνάκ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, με το όχημα να κυλά ανεξέλεγκτο και να καταλήγει σε χαντάκι, στο σημείο όπου υπήρχε ένα μεγάλο κενό με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές
Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Σιρνάκ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν ένα σταθμευμένο μίνι βαν άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του, επειδή ο οδηγός του είχε ξεχάσει να τραβήξει το χειρόφρενο.
Το όχημα κύλησε ανεξέλεγκτο και κατέληξε σε χαντάκι, στο σημείο όπου υπήρχε ένα τεράστιο κενό, με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή Ουζουνγκετσίτ, η οποία υπάγεται στην επαρχία Ουλούντερε του Σιρνάκ.
Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το μίνι βαν, αλλά, όπως προέκυψε, παρέλειψε να ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
Λίγο αργότερα, το όχημα άρχισε να κυλάει χωρίς να βρίσκεται κανείς στο τιμόνι, κατευθυνόμενο προς το κενό που υπήρχε στην άκρη του δρόμου.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μίνι λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης αποτυπώνουν την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος μέχρι την πτώση του. Μετά το ατύχημα, ειδοποιήθηκε η τουρκική χωροφυλακή, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και έλαβαν μέτρα ασφαλείας στον γύρω χώρο.
Από το περιστατικό αναφέρθηκαν υλικές ζημιές στο μίνι βαν, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
Το όχημα κύλησε ανεξέλεγκτο και κατέληξε σε χαντάκι, στο σημείο όπου υπήρχε ένα τεράστιο κενό, με αποτέλεσμα να υποστεί υλικές ζημιές.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, σήμερα το μεσημέρι, στην περιοχή Ουζουνγκετσίτ, η οποία υπάγεται στην επαρχία Ουλούντερε του Σιρνάκ.
Πώς συνέβη το ατύχημα
Ο οδηγός είχε σταθμεύσει το μίνι βαν, αλλά, όπως προέκυψε, παρέλειψε να ενεργοποιήσει το χειρόφρενο.
Λίγο αργότερα, το όχημα άρχισε να κυλάει χωρίς να βρίσκεται κανείς στο τιμόνι, κατευθυνόμενο προς το κενό που υπήρχε στην άκρη του δρόμου.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μίνι λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης αποτυπώνουν την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος μέχρι την πτώση του. Μετά το ατύχημα, ειδοποιήθηκε η τουρκική χωροφυλακή, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και έλαβαν μέτρα ασφαλείας στον γύρω χώρο.
Καρέ καρέ η πτώση του οχήματος
Από το περιστατικό αναφέρθηκαν υλικές ζημιές στο μίνι βαν, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
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