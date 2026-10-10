Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν για ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ: «Επένδυση στον πόλεμο» καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο την αμερικανική και παγκόσμια αγορά – Άμεσα διαθέσιμοι πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ - Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται γρήγορη μείωση τιμών





Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του



Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη συμφωνία – Οι ποσότητες που θα διαθέσει η Ρωσία Την ετοιμότητα της Μόσχας να αυξήσει τις προμήθειες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων.



«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους







Τραμπ: Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη συμφωνία με την προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ, σε συνδυασμό με τον έλεγχο που, όπως ισχυρίζεται, ασκούν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα οδηγήσει σε ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών.



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«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.







Την ετοιμότητα της Ρωσίας να προμηθεύσει με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά, εν μέσω της κρίσης καυσίμων, διαμήνυσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ , κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου). Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η Μόσχα επανέλαβε τη βούλησή της να ενισχύσει την προσφορά ενεργειακών προϊόντων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι, με την απόφασή της, προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου.Την ετοιμότητα της Μόσχας να αυξήσει τις προμήθειες πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων.«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ , προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά καυσίμων και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.Σύμφωνα με την ανακοίνωση Τραμπ, προβλέπεται επίσης η διάθεση επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο, άλλων ενός εκατομμυρίου τόνων αμέσως μετά, καθώς και τριών εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη συμφωνία με την προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ, σε συνδυασμό με τον έλεγχο που, όπως ισχυρίζεται, ασκούν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, θα οδηγήσει σε ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών.«Χάρη στον ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ μας στα Στενά του Ορμούζ και σε αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση σχετικά με τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, μάλιστα, για ολόκληρο τον κόσμο, θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι η μείωση των τιμών των καυσίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι επιβαρύνονται άμεσα από την αύξηση του κόστους του ντίζελ.



Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική θέση της Ουάσινγκτον.



«Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο!» ανέφερε ο Τραμπ.



Η ανακοίνωση της συμφωνίας γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική αγορά καυσίμων δέχεται έντονες πιέσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.



Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου, φτάνοντας στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι.



Το αυξημένο κόστος επηρεάζει τις μεταφορές εμπορευμάτων, την αγροτική παραγωγή και τη θέρμανση, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.



Η κυβέρνηση Τραμπ αναζητεί τρόπους να ενισχύσει την προσφορά καυσίμων και να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ απομένουν λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.



Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εντάσσεται και η προηγούμενη συμφωνία των χωρών της G7 για τη διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματά τους.



Πάντως, παρά τις προσδοκίες που καλλιεργεί ο Λευκός Οίκος, η πραγματική επίδραση της συμφωνίας με τη Ρωσία στις τιμές θα εξαρτηθεί από τον χρόνο παράδοσης των συμφωνημένων ποσοτήτων, τη δυνατότητα των ρωσικών διυλιστηρίων να αυξήσουν την παραγωγή τους και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην παγκόσμια αγορά.



Νόβακ: Περισσότερες εξαγωγές ντίζελ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο την αποστολή επιπλέον ποσοτήτων ντίζελ προς τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.



Όπως εξήγησε, οι ρωσικές εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, καθώς τα διυλιστήρια της χώρας επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.



Η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών χαιρετίστηκε και από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας X λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.



«Η συνεργασία Ρωσίας-ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο», έγραψε ο Ντμίτριεφ, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Μόσχα στην εξέλιξη αυτή.



Οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι: «Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη» Η συμφωνία προκάλεσε την αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εκτίμησε ότι η δυνατότητα της Ρωσίας να διαθέτει πετρελαϊκά προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος άσκησε ευθεία κριτική στην απόφαση της Ουάσινγκτον.



«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», ανέφερε.



Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η ενίσχυση των ρωσικών εσόδων από την πώληση ενεργειακών προϊόντων θα έχει άμεσες συνέπειες για την εξέλιξη της σύγκρουσης.



«Η Ρωσία θα "ανταποδώσει" το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε αμοιβαία βάση», δήλωσε ο Ζελένσκι.







«Αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων» Ο Ουκρανός πρόεδρος επανήλθε στο θέμα μιλώντας σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει στη Ρωσία πρόσθετα έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.



Κατά τον Ζελένσκι, η απόφαση δεν περιορίζεται στις οικονομικές και ενεργειακές της επιπτώσεις, αλλά κινδυνεύει να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.



Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για το ντίζελ «αδύναμη απόφαση» ισχυρών εταίρων, επιμένοντας ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιδιώξει πραγματική αποκλιμάκωση και όχι κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν τη ρωσική πλευρά.



Τραμπ για τις επικρίσεις Ζελένσκι: «Είμαστε ισχυρός εταίρος, χρειαζόμαστε πετρέλαιο για όλο τον κόσμο» Στις επικρίσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με το ντίζελ κλήθηκε να απαντήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου ότι πρόκειται για μια «αδύναμη απόφαση», η οποία θα συμβάλει στην παράταση του πολέμου.



Δημοσιογράφος ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάσει την τοποθέτηση Ζελένσκι, με τον Τραμπ να υπερασπίζεται τη συμφωνία, δίνοντας έμφαση στις ενεργειακές ανάγκες της διεθνούς αγοράς. «Είμαστε ισχυρός εταίρος. Χρειαζόμαστε πετρέλαιο για όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που θα προμηθευτούμε το ντίζελ», απάντησε, χωρίς να επεκταθεί στις αιτιάσεις του Ουκρανού προέδρου ότι η συμφωνία θα ενισχύσει οικονομικά τη Μόσχα και θα παρατείνει τον πόλεμο.







Η αμερικανική απόφαση συνοδεύτηκε από προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις συναλλαγές ρωσικού ντίζελ, μέσω σχετικής άδειας του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για αλλαγή στην πολιτική πίεσης προς τη Μόσχα, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιχειρεί να συγκρατήσει τις αυξημένες τιμές των καυσίμων