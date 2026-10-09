Νέα έρευνα σε βάρος της διοικήτριας της Fed διέταξε ο Τραμπ, ελέγχεται για φερόμενη απάτη σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων

Σύμφωνα με το Axios, πρόκειται για νέα προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed από τη θέση της, μετά την αποτυχία της προηγούμενης απόπειράς του, η οποία είχε φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ





Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed από τη θέση της, μετά την αποτυχία της προηγούμενης απόπειράς του, η οποία είχε φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.







Τριμελής επιτροπή θα εξετάσει τις καταγγελίες – Ακρόαση στις 5 Νοεμβρίου Όπως προβλέπεται σε υπόμνημα του Λευκού Οίκου, η ειδική επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη και θα αναλάβει να διερευνήσει τις καταγγελίες εις βάρος της Κουκ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει νόμιμη αιτία για την απομάκρυνσή της από το αξίωμα.



Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρμόδιος για την οικονομική πολιτική, καθώς και οι επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση.







Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την τελική γραπτή τοποθέτησή της έως τις 10 Νοεμβρίου.



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή θα υποβάλει εισήγηση στον Αμερικανό πρόεδρο, σχετικά με το εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απόλυσή της.

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Η προηγούμενη απόπειρα απομάκρυνσης και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025, όταν ο Τραμπ επιχείρησε να αποπέμψει την Κουκ από τη διοίκηση της Fed, επικαλούμενος καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχε δηλώσει ανακριβή στοιχεία σε αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.



Η κίνηση αυτή υπήρξε πρωτοφανής, καθώς αφορούσε την προσπάθεια απομάκρυνσης εν ενεργεία αξιωματούχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η Κουκ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν διέθετε τη νόμιμη βάση για να την απομακρύνει από τη θέση της.



Η δικαστική διαμάχη έφτασε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, με απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2026 και με πλειοψηφία πέντε έναντι τεσσάρων δικαστών, έκρινε ότι η Κουκ μπορούσε να παραμείνει στο αξίωμά της.



Νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ( Fed ), Λίζα Κουκ , ανοίγει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος διέταξε σήμερα τη διεξαγωγή νέας έρευνας σχετικά με καταγγελίες για φερόμενη απάτη σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με το Axios , η απόφαση προβλέπει τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει την υπόθεση και θα καλέσει την Κουκ σε ακρόαση στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed από τη θέση της, μετά την αποτυχία της προηγούμενης απόπειράς του, η οποία είχε φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.Σύμφωνα με το Axios, η διαδικασία αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επαρκείς νομικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την απομάκρυνσή της.Όπως προβλέπεται σε υπόμνημα του Λευκού Οίκου, η ειδική επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη και θα αναλάβει να διερευνήσει τις καταγγελίες εις βάρος της Κουκ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει νόμιμη αιτία για την απομάκρυνσή της από το αξίωμα.Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρμόδιος για την οικονομική πολιτική, καθώς και οι επικεφαλής της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση.Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Λίζα Κουκ υποχρεούται να εμφανιστεί σε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών στις 5 Νοεμβρίου, προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία για την υπεράσπισή της και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την τελική γραπτή τοποθέτησή της έως τις 10 Νοεμβρίου.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή θα υποβάλει εισήγηση στον Αμερικανό πρόεδρο, σχετικά με το εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την απόλυσή της.Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025, όταν ο Τραμπ επιχείρησε να αποπέμψει την Κουκ από τη διοίκηση της Fed, επικαλούμενος καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες είχε δηλώσει ανακριβή στοιχεία σε αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.Η κίνηση αυτή υπήρξε πρωτοφανής, καθώς αφορούσε την προσπάθεια απομάκρυνσης εν ενεργεία αξιωματούχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.Η Κουκ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν διέθετε τη νόμιμη βάση για να την απομακρύνει από τη θέση της.Η δικαστική διαμάχη έφτασε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο, με απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2026 και με πλειοψηφία πέντε έναντι τεσσάρων δικαστών, έκρινε ότι η Κουκ μπορούσε να παραμείνει στο αξίωμά της.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν της είχε δώσει επαρκή προηγούμενη ειδοποίηση ούτε την απαιτούμενη δυνατότητα να απαντήσει στις καταγγελίες προτού επιχειρήσει να την απολύσει.



Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έβαλε οριστικό τέλος στην αντιπαράθεση.



Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος επανήλθε, αποστέλλοντας στην Κουκ επίσημη επιστολή με την οποία την ενημέρωνε ότι ο πρόεδρος εξέταζε εκ νέου το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της.



Στην επιστολή προβλεπόταν προθεσμία 21 ημερών για να απαντήσει στις κατηγορίες.



Η διοικήτρια της Fed υπέβαλε γραπτή απάντηση, απορρίπτοντας τις καταγγελίες και επαναλαμβάνοντας ότι δεν υφίσταται νόμιμη αιτία για την αποπομπή της.



Οι δικηγόροι της Κουκ αμφισβητούν τη νομιμότητα της νέας διαδικασίας Η νέα πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των νομικών εκπροσώπων της Κουκ, οι οποίοι εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η διαδικασία θα είναι πραγματικά αμερόληπτη.



Σε δήλωσή τους στο Axios, οι δικηγόροι της επισήμαναν ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές πως έχει ήδη αποφασίσει να την απομακρύνει, ανεξάρτητα από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.



«Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων δηλώσεων του προέδρου ότι έχει ήδη αποφασίσει να απολύσει τη διοικήτρια Κουκ, ανεξαρτήτως των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ότι αυτή η "ακρόαση" είναι μια νόμιμη διαδικασία που θα συμμορφώνεται με τον νόμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι έχουν έρθει σε επαφή με τον Λευκό Οίκο, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν η προτεινόμενη διαδικασία μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική και δίκαιη εξέταση της υπόθεσης.



«Έχουμε συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο προκειμένου να αξιολογήσουμε εάν η προτεινόμενη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να είναι πραγματική και όχι απλώς μια τυπική διαδικασία για να τηρηθούν τα προσχήματα», πρόσθεσαν.



Η νέα έρευνα αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο στάδιο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τη διοικήτρια της Fed. Με την ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου και την τελική γραπτή απάντηση της Κουκ να αναμένεται έως τις 10 Νοεμβρίου, το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η εισήγηση της επιτροπής προς τον Τραμπ για το εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι απομάκρυνσής της.