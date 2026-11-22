Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν οχήματα και σπίτια στη Δυτική Όχθη, ο Γκάντι Άιζενκοτ καταγγέλλει «εβραϊκή τρομοκρατία»
Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν έρευνα
«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες και μέλη της συνοριοφυλακής αναπτύχθηκαν στους τομείς Ντέιρ ας Σουντάν, Ντέιρ Αμπού Μασαάλ, Καφρ Μαλίκ και Ατ-Τουουάνι έπειτα από αναφορές και εικόνες που έδειχναν οχήματα τα οποία είχαν πυρποληθεί και συνθήματα γραμμένα με γκράφιτι στην περιοχή», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δήλωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα» τις ενέργειες αυτές.
Σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες όπως και συνθήματα σε τοίχους, μεταξύ άλλων: «Μέσα στο αίμα και τη φωτιά, η Ιουδαία έπεσε, μέσα στο αίμα και τη φωτιά η Ιουδαία θα αναγεννηθεί», μια αναφορά στο όνομα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να περιγράψει ένα τμήμα της Δυτικής Όχθης, κατεχόμενου από το 1976 παλαιστινιακού εδάφους.
«Έποικοι επιτέθηκαν στο βόρειο τμήμα περιμετρικά του χωριού γύρω στις 2 το πρωί», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζιχάντ αλ Κακ, ένας ακτιβιστής από το χωριό Καφρ Μαλίκ, στην επαρχία της Ραμάλας.
On Saturday night, Israeli Jewish settlers carried out pogroms across five Palestinian villages in the West Bank. They torched cars and graffitied "Revenge" on the walls of homes. https://t.co/fpV4naEifg— Kegham Balian (@kbalian90) November 22, 2026
«Έβαλαν φωτιά σε περίπου 8 οχήματα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους σπιτιών», συμπλήρωσε. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα.
Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον οποίο ο πρόεδρος της χώρας ανέθεσε να συγκροτήσει μια κυβέρνηση, κατήγγειλε στο Χ αυτές τις ενέργειες, τις οποίες χαρακτήρισε «εβραϊκή τρομοκρατία» που κλονίζει την «περιφερειακή σταθερότητα».
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ליל ההצתות ביהודה ושומרון הוא טרור יהודי לכל דבר ועניין, ויש לקרוא לו בשמו. פעילות חבלנית של קבוצות קיצוניות המציתות רכבים ובתים מערערת את היציבות האזורית, מסכנת חיי אדם ופוגעת פגיעה קשה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל וביחסי החוץ שלה. המציאות הזו אינה גזירת גורל. המהלכים שהובילו בן גביר וסמוטריץ' באיו״ש הביאו את השטח לסף אנרכיה שאינה מטופלת. על ממשלת ישראל ומערכת הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותן, לרבות מעצרים מנהליים ופעילות ממוקדת של השב"כ, כדי לעצור את הפורעים ולנקוט נגדם סנקציות קשות.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 22, 2026
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