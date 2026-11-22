Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της





Δεν έγινε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, η οποία σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο που οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς κατά της









Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026





Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.



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Διενεργείται «ενδελεχής έρευνα» σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η προέλευσή της και οι υπεύθυνοι.



Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.



Η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.



Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης , πιθανόν μετά την επίθεση drones Δεν έγινε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, η οποία σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο που οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας , πολύ πέρα από τις γραμμές του μετώπου.Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ' ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης δήλωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους παρέμειναν άθικτες και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, μετά την πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο και τη διαπίστωση της ασφάλειας του χώρου.Διενεργείται «ενδελεχής έρευνα» σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η προέλευσή της και οι υπεύθυνοι.Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.Η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Σήμερα κυβερνάται από δύο αντίπαλες διοικήσεις: Η μία υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, στην Τρίπολη, που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και η άλλη, στη Βεγγάζη, που τελεί υπό την εξουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και της οικογένειάς του.



Σε ανακοίνωση, η κυβέρνηση στην Τρίπολη απέρριψε επίσης κάθε προσπάθεια μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».



Δήλωσε ότι αρνείται «να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της, τα λιμάνια της και τα χωρικά της ύδατα για στρατιωτικούς ή εφοδιαστικούς σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Λιβύων πολιτών και την κυριαρχία του κράτους».



Τέλος, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υποδοχής «παράνομων ξένων δυνάμεων» και τη χρήση από αυτές των εθνικών υποδομών, καθώς αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για «επέκταση των εξωτερικών συγκρούσεων» στο λιβυκό έδαφος.