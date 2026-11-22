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Περιστατικό με τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν
Περιστατικό με τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν
Η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, είπε ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί και ότι έρευνες είναι σε εξέλιξη
Η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν.
Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, και πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί και ότι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, και πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί και ότι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
A tanker was involved in an incident with military forces in the Gulf of Oman at 1425 UTC on Nov. 22, according to the UK Maritime Trade Operations agency. A company security officer alerted UKMTO to the incident. Authorities are aware and investigations are ongoing. https://t.co/fXnq4vR5uM— Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026
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