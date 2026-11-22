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Χάος με εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ: Τεχνική βλάβη «χτύπησε» την Delta Air Lines
Πρόβλημα στο σύστημα υπολογισμού βάρους των αεροσκαφών προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Ατλάντα και σε ολόκληρη τη χώρα – Χειροκίνητες διαδικασίες για την ασφαλή απογείωση των αεροσκαφών, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών
Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτοματοποιημένο σύστημα που υπολογίζει το βάρος και την κατανομή του φορτίου των αεροσκαφών, διαδικασία απαραίτητη για την ασφαλή πραγματοποίηση κάθε πτήσης.
Η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει εναλλακτικές, χειροκίνητες διαδικασίες, προκειμένου να συνεχιστούν οι αναχωρήσεις, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τις αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για να περιορίσει τις επιπτώσεις στο δίκτυό της.
Problema técnico detiene salidas de Delta en aeropuerto internacional de Atlanta Un problema técnico en los sistemas de automatización provocó este domingo un retraso en tierra para los vuelos de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. La falla tecnológica afectó la gestión automatizada de las operaciones aeroportuarias, obligando a mantener aeronaves en plataforma terrestre y generando demoras en cascada en itinerarios nacionales e internacionales al tratarse del principal centro de conexiones de la compañía aérea, mientras equipos técnicos y autoridades aeroportuarias trabajan para estabilizar los sistemas y normalizar progresivamente las salidas programadas. #deltaairlines #atlanta #vuelos #aviacion #nxnoticias— NX Noticias (@NXNoticias) November 22, 2026
Προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων προς την ΑτλάνταΣτο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκε το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά κέντρα του κόσμου και βασικός κόμβος των δραστηριοτήτων της Delta.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επέβαλε αρχικά προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων πτήσεων της Delta με προορισμό την Ατλάντα, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση αεροσκαφών και η περαιτέρω επιβάρυνση της λειτουργίας του αεροδρομίου.
Στη συνέχεια, το μέτρο αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα καθυστερημένων αναχωρήσεων, επιτρέποντας τη σταδιακή πραγματοποίηση των πτήσεων.
Οι καθυστερήσεις για τις πτήσεις με προορισμό την Ατλάντα έφταναν κατά μέσο όρο τη μία ώρα, ενώ τα προβλήματα επηρέασαν και άλλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η FAA διευκρίνισε ότι η δυσλειτουργία αφορούσε τα συστήματα της αεροπορικής εταιρείας και δεν συνδεόταν με τα δικά της συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Γιατί η βλάβη στο σύστημα βάρους μπορεί να καθηλώσει αεροσκάφηΤο τεχνικό πρόβλημα αφορούσε μια από τις βασικότερες διαδικασίες που προηγούνται της απογείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους.
Πριν από κάθε πτήση, πρέπει να υπολογίζονται με ακρίβεια το συνολικό βάρος του αεροσκάφους, η κατανομή επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η θέση του κέντρου βάρους του.
Σε κανονικές συνθήκες, οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία επιταχύνουν τη διαδικασία και επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου αριθμού πτήσεων.
Μετά τη δυσλειτουργία, η Delta κατέφυγε σε χειροκίνητες εναλλακτικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι έλεγχοι θα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση απαιτεί περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ομαλή ροή των αναχωρήσεων και να δημιουργούνται καθυστερήσεις που μπορούν να μεταφερθούν και σε επόμενα δρομολόγια.
Νέα προβλήματα λίγο πριν από την Ημέρα των ΕυχαριστιώνΗ νέα αναστάτωση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για τις μετακινήσεις τους ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Το περιστατικό έρχεται μόλις εννέα ημέρες μετά το εκτεταμένο πρόβλημα που είχε παραλύσει τις αερομεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα.
Στις 13 Νοεμβρίου, η FAA είχε διατάξει την προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας βλάβης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Η αναστολή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας περισσότερες από 18.000 πτήσεις και περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες.
Αν και τα δύο περιστατικά αφορούν διαφορετικά συστήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται μεταξύ τους, αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια τεχνική δυσλειτουργία στη λειτουργία των αερομεταφορών.
Στην περίπτωση της Delta, η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες αποκατάστασης του αυτοματοποιημένου συστήματος, εφαρμόζοντας παράλληλα χειροκίνητες διαδικασίες ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι αναχωρήσεις.
Στις αρχικές ενημερώσεις δεν είχε προσδιοριστεί πότε θα αποκαθίστατο πλήρως η λειτουργία του συστήματος.
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