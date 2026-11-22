Νέα προβλήματα λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών

Τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για την ασφαλή απογείωση, την ευστάθεια του αεροσκάφους και τον προσδιορισμό των κατάλληλων παραμέτρων πτήσης.Σε κανονικές συνθήκες, οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία επιταχύνουν τη διαδικασία και επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου αριθμού πτήσεων.Μετά τη δυσλειτουργία, η Delta κατέφυγε σε χειροκίνητες εναλλακτικές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι έλεγχοι θα εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση απαιτεί περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ομαλή ροή των αναχωρήσεων και να δημιουργούνται καθυστερήσεις που μπορούν να μεταφερθούν και σε επόμενα δρομολόγια.Η νέα αναστάτωση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για τις μετακινήσεις τους ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.Το περιστατικό έρχεται μόλις εννέα ημέρες μετά το εκτεταμένο πρόβλημα που είχε παραλύσει τις αερομεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα.Στις 13 Νοεμβρίου, η FAA είχε διατάξει την προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας βλάβης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που υποστηρίζει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.Η αναστολή διήρκεσε σχεδόν πέντε ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας περισσότερες από 18.000 πτήσεις και περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες.Αν και τα δύο περιστατικά αφορούν διαφορετικά συστήματα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται μεταξύ τους, αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια τεχνική δυσλειτουργία στη λειτουργία των αερομεταφορών.Στην περίπτωση της Delta, η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες αποκατάστασης του αυτοματοποιημένου συστήματος, εφαρμόζοντας παράλληλα χειροκίνητες διαδικασίες ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι αναχωρήσεις.Στις αρχικές ενημερώσεις δεν είχε προσδιοριστεί πότε θα αποκαθίστατο πλήρως η λειτουργία του συστήματος.