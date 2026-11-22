Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, που μπορούν να παραμένουν στον αέρα, αναζητώντας στόχο, προτού κινηθούν εναντίον του με μεγάλη ταχύτητα και εκραγούν κατά την πρόσκρουση





Παράλληλα, οι γερμανικές δυνάμεις δοκιμάζουν συστήματα







Πρόκειται για



Τέτοιου είδους drones χρησιμοποιούνται ήδη εκτεταμένα







Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης Freedom Shield, της μεγαλύτερης γερμανικής στρατιωτικής άσκησης που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη Λιθουανία.



🇩🇪🇳🇴🇱🇹 NATO troops are training to move heavy military equipment across Lithuania’s rivers so they can manoeuvre quickly and fight when needed. During the “Freedom Shield 26-2” exercises in Lithuania, German and Norwegian troops are practising crossing the Nemunas River, including transporting Leopard 2 tanks to the other side. The exercises run until November 27. 🎥 Bundeswehr / deutsches.heer (IG) — Dakas ‡ (@Dakasr2) November 21, 2026 Κλείσιμο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, Γερμανοί στρατιώτες στην ίδια περιοχή είχαν πραγματοποιήσει τις πρώτες δοκιμές του Clarity, ενός λογισμικού εντοπισμού και αξιολόγησης στόχων της Helsing, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που συλλέγονται από δορυφόρους, drones και άλλους αισθητήρες, με ταχύτητα που υπερβαίνει κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες.



Αφού αναλύσει τα δεδομένα, μπορεί να αξιολογεί την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και να προτείνει ενέργειες στις στρατιωτικές δυνάμεις, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο αντιστράτηγος Φρόιντινγκ, ο οποίος πριν αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα είχε την ευθύνη του συντονισμού των γερμανικών αποστολών οπλισμού προς την Ουκρανία, χαρακτήρισε και τις δύο κατηγορίες συστημάτων απαραίτητες για τον σύγχρονο πόλεμο.



Ο ίδιος αναμένεται να αναλάβει τον Φεβρουάριο την ηγεσία των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Τις πρώτες επιχειρησιακές δοκιμές drones καμικάζι πραγματοποίησε σήμερα ο γερμανικός στρατός στη Λιθουανία , στο πλαίσιο μεγάλης στρατιωτικής άσκησης , κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.Παράλληλα, οι γερμανικές δυνάμεις δοκιμάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναλύουν δεδομένα από το πεδίο της μάχης και να υποδεικνύουν πιθανούς στόχους.Οι δοκιμές αποτελούν σημαντικό βήμα για τη Γερμανία , η οποία μόλις το 2025 αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια τέτοιων οπλικών συστημάτων, έπειτα από χρόνια αντιπαραθέσεων σχετικά με τη χρήση και την απόκτησή τους.Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, γνωστά και ως περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), τα οποία μπορούν να παραμένουν στον αέρα πάνω από μια συγκεκριμένη περιοχή, αναζητώντας στόχο, προτού κινηθούν εναντίον του με μεγάλη ταχύτητα και εκραγούν κατά την πρόσκρουση.Τέτοιου είδους drones χρησιμοποιούνται ήδη εκτεταμένα τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία , έχοντας αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των δύο πλευρών.Στο πεδίο ασκήσεων του Ρουντνινκάι, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, ο αρχηγός του γερμανικού στρατού, Κρίστιαν Φρόιντινγκ, παρακολούθησε drones καμικάζι, κατασκευασμένα από τις γερμανικές εταιρείες Helsing και Stark, να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αρμάτων μάχης. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν εξοπλισμένα με αδρανείς πολεμικές κεφαλές, χωρίς εκρηκτική γόμωση, και πραγματοποίησαν επιδρομή από αέρος, πλήττοντας τους στόχους τους.Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης Freedom Shield, της μεγαλύτερης γερμανικής στρατιωτικής άσκησης που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη Λιθουανία.Λίγες ημέρες νωρίτερα, Γερμανοί στρατιώτες στην ίδια περιοχή είχαν πραγματοποιήσει τις πρώτες δοκιμές του Clarity, ενός λογισμικού εντοπισμού και αξιολόγησης στόχων της Helsing, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που συλλέγονται από δορυφόρους, drones και άλλους αισθητήρες, με ταχύτητα που υπερβαίνει κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες.Αφού αναλύσει τα δεδομένα, μπορεί να αξιολογεί την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και να προτείνει ενέργειες στις στρατιωτικές δυνάμεις, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο αντιστράτηγος Φρόιντινγκ, ο οποίος πριν αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα είχε την ευθύνη του συντονισμού των γερμανικών αποστολών οπλισμού προς την Ουκρανία, χαρακτήρισε και τις δύο κατηγορίες συστημάτων απαραίτητες για τον σύγχρονο πόλεμο.Ο ίδιος αναμένεται να αναλάβει τον Φεβρουάριο την ηγεσία των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανάπτυξη των νέων οπλικών συστημάτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Βερολίνου για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το 2023, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε δεσμευτεί για τη μόνιμη εγκατάσταση μιας μάχιμης ταξιαρχίας στη Λιθουανία, μια απόφαση χωρίς προηγούμενο για τη Γερμανία.



Η νεοσύστατη 45η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, με έδρα το Ρουντνινκάι και τη Ρούκλα, θα διαθέτει περίπου 5.000 στρατιωτικούς και 2.000 οχήματα, μεταξύ των οποίων δεκάδες άρματα μάχης, όταν καταστεί πλήρως επιχειρησιακή, έως το τέλος του 2027. Ήδη, περίπου 1.800 Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Λιθουανία, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάπτυξης της μονάδας.



Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη σημαντική αύξηση των γερμανικών αμυντικών δαπανών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έπειτα από δεκαετίες περιορισμένων επενδύσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Βερολίνο έχει δρομολογήσει την επένδυση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού εξοπλισμού και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.



Η ενίσχυση της γερμανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Λιθουανία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν για την αυξανόμενη απειλή που, όπως εκτιμούν, προέρχεται από τη Ρωσία.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια, η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκτήσει τη δυνατότητα να εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον εδάφους χώρας-μέλους της Συμμαχίας ακόμη και από το 2029.



Από την πλευρά της, η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες περί επιθετικών προθέσεων και κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι τροφοδοτεί τις εντάσεις, επεκτείνοντας την παρουσία του σε γειτονικές της περιοχές.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γερμανία επιταχύνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις στρατιωτικές της δυνάμεις, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα drones και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αποκτούν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στον σύγχρονο πόλεμο.