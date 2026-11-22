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Μακελειό σε baby shower στο Οχάιο: Τρεις νεκροί και μία τραυματίας, δεν είχαν προσκαλέσει τον πατέρα του μωρού
Μακελειό σε baby shower στο Οχάιο: Τρεις νεκροί και μία τραυματίας, δεν είχαν προσκαλέσει τον πατέρα του μωρού
Ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας από τους δύο ενόπλους, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια baby shower στο Οχάιο των ΗΠΑ, έπειτα από περιστατικό που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να συνδέεται με οικογενειακή διαμάχη.
Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού και σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, όπως αναφέρει το CNN.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο εκδηλώσεων Pandora’s Magical Events Venue, στην πόλη Πάρμα του Οχάιο, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.
Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας από τους δύο ενόπλους, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο 29χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση ή εάν ενήργησε σε αυτοάμυνα.
Ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, o 19χρονος, συγκαταλέγεται στους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
Οι Αρχές ταυτοποίησαν δύο από τα θύματα ως τη 17χρονη Λεάσια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ήταν ο πατέρας της γυναίκας προς τιμήν της οποίας είχε διοργανωθεί το baby shower. Η ίδια δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 19χρονου φερόμενου ως ενόπλου που σκοτώθηκε, ούτε της 39χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι.
Ο 29χρονος που βρίσκεται υπό κράτηση φαίνεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να είναι συγγενής της εγκύου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.
Την Κυριακή, οι ερευνητές εξέταζαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη βίαιη αντιπαράθεση.
Όπως ανέφερε ο Σκοτ Τράξλερ, ενδέχεται να χρειαστεί βαλλιστική εξέταση για να διαπιστωθεί από ποιο από τα δύο όπλα προήλθαν οι σφαίρες που έπληξαν τα θύματα.
Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού και σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, όπως αναφέρει το CNN.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο εκδηλώσεων Pandora’s Magical Events Venue, στην πόλη Πάρμα του Οχάιο, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.
Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας από τους δύο ενόπλους, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο 29χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση ή εάν ενήργησε σε αυτοάμυνα.
Ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, o 19χρονος, συγκαταλέγεται στους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
Οι Αρχές ταυτοποίησαν δύο από τα θύματα ως τη 17χρονη Λεάσια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ήταν ο πατέρας της γυναίκας προς τιμήν της οποίας είχε διοργανωθεί το baby shower. Η ίδια δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 19χρονου φερόμενου ως ενόπλου που σκοτώθηκε, ούτε της 39χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι.
Ο 29χρονος που βρίσκεται υπό κράτηση φαίνεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να είναι συγγενής της εγκύου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.
Την Κυριακή, οι ερευνητές εξέταζαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη βίαιη αντιπαράθεση.
Όπως ανέφερε ο Σκοτ Τράξλερ, ενδέχεται να χρειαστεί βαλλιστική εξέταση για να διαπιστωθεί από ποιο από τα δύο όπλα προήλθαν οι σφαίρες που έπληξαν τα θύματα.
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