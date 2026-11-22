Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα με drone σε πολυκατοικία στο Κίεβο, φόβοι για εγκλωβισμένους
Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας έφηβος, τραυματίστηκαν
«Τμήμα του πενταόροφου κτιρίου κατέρρευσε έπειτα από μία ρωσική επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.
«Ευχαριστώ τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ενήργησαν με ταχύτητα: εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο».
Ντόπιοι αξιωματούχοι ανέφεραν πως τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας έφηβος, τραυματίστηκαν.
Since this morning, a search and rescue operation has been underway in Dymer, Kyiv region. Part of a five-story apartment building has collapsed following a Russian drone attack. I thank our first responders for acting quickly: nine people have already been evacuated, and the fire has been contained. But unfortunately, people may still be trapped under the rubble – 14 people remain unaccounted for. All necessary services are working at the scene. A child was also injured in a Russian strike with guided aerial bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. Overall, 20 regions of Ukraine have come under Russian attack this week. Russia launched around 2,700 drones, nearly 1,460 aerial bombs, and 165 missiles of various types at them. A significant number were ballistic missiles, including North Korean ones, which the Russians are constantly helping Pyongyang modernize to improve their accuracy. Against this backdrop, it is particularly difficult to understand the delays in supplying anti-ballistic interceptors to Ukraine. We need to strengthen our defense. It is very important that America authorize the transfer of missiles for Patriot systems that our partners have already paid for under PURL. It is also important to continue contributions to the PURL program, which is our main source of anti-ballistic interceptors. Thank you to everyone who is helping with this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2026
Σε υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διακρίνονται διασώστες να πραγματοποιούν έρευνες σε έναν μεγάλο όγκο συντριμμιών, βοηθώντας κατοίκους να εξέλθουν από το κατεστραμμένο κτίριο με μια σκάλα και έναν γερανό.
Στις 15.35 ώρα Ελλάδας, οι διασώστες χρειάστηκε να διακόψουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό επιζώντων εξαιτίας μιας επικείμενης εναέριας απειλής.
🔥 Yess! Russia's National Guard headquarters in Krasnodar was hit overnight Ukrainian OSINT channels are also reporting a possible attack on the long-suffering Afipsky oil refinery, which Ukrainian drones apparently seem determined to finish off once and for all. Just to be clear, the attacks have not been officially confirmed. But as years of experience have shown, when it comes to Ukrainian strikes on Russia, there's no smoke without fire.— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026
Λίγο μετά, τρεις εκρήξεις ήχησαν στην πόλη Ντίμερ, στην περιφέρεια του Κιέβου, με πλάνα που κατέγραψε το Reuters να δείχνουν ένα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο, τυλιγμένο στις φλόγες, να πέφτει από τον ουρανό. Άμαχοι και διασώστες εθεάθησαν να αναζητούν καταφύγιο σε κοντινά κτίρια.
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