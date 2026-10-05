Το Ιράν ρίχνει στη μάχη και τις γυναίκες: Δείτε βίντεο από την εκπαίδευση εθελοντριών στην Τεχεράνη

Οι γυναίκες εκπαιδεύονται τρεις ημέρες την εβδομάδα, με κάθε «μάθημα»

να διαρκεί περίπου τρεις ώρες - Στόχος η προετοιμασία των πολιτών για υπεράσπιση του Ιράν σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης από ΗΠΑ ή Ισραήλ