Ευθύνες στην ακροαριστερά που «εργαλειοποιεί τους μαθητές» ρίχνει Γαλλίδα υπουργός για τις διαδηλώσεις

Παράγοντες από την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν «νομιμοποιούν τη χρήση βίας», υποστηρίζει η Ελεονόρ Καρουά - Κατανοητές οι ανησυχίες αλλά δεν δικαιολογείται η βία, λέει ο Μακρόν

ρίχνει τις ευθύνες στην ακροαριαστερή αντιπολίτευση.



Τα αιτήματα των μαθητών είναι επικεντρωμένα στην αύξηση των πόρων για την Παιδεία, στην κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας.



πήραν διαστάσεις μέσα σε ελάχιστες ημέρες και, όπως σημειώνει ο Guardian, επιχειρεί να αρθρώσει απαντήσεις. Απρόβλεπτες και δυναμικές, με το «φάντασμα» του Μάη του ‘68 πάντα παρόν, οι μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις είναι φυσικό να φέρνουν «κρύο ιδρώτα» είναι το σχόλιο του Monde. Πόσο μάλλον γιατί απέχουμε περίπου επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές.



Ο πρόεδρος Μακρόν σε δηλώσεις του επισήμανε ότι κατανοεί τον θυμό των διαδηλωτών, αλλά τονίζει ότι «κανένας από αυτούς τους φόβους δεν δικαιολογεί τη βία».



Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, που δήλωσε ότι πρέπει να ακουστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, αλλά «η βία πρέπει να καταδικαστεί χωρίς δισταγμό» και οι δράστες να λογοδοτήσουν.



το έχουν σφετεριστεί «εξωτερικοί παράγοντες».



Εν τω μεταξύ, η υφυπουργός Εξωτερικών Ελεονόρ Καρουά δήλωσε σήμερα Παρασκευή στο BBC ότι υπάρχουν «βάσιμα αιτήματα που πρέπει να ακούσουμε», αλλά και ότι τα παιδιά εργαλειοποιούνται από την άκρα Αριστερά».



Κατηγόρησε ακόμη τους δημάρχους που πρόσκεινται στην αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι «νομιμοποιούν τη χρήση βίας», υποστήριξε δε ότι ο Μελανσόν είπε στους νέους ότι «μπορούν να εκφράσουν την οργή τους με κάθε δυνατό τρόπο».



Κλείσιμο Μαρίν Λεπέν πιστεύει ότι οι διαδηλώσεις «οργανώνονται από επαγγελματίες και επιβλέπονται από βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας».



Πάντως ο ίδιος ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας αρνείται τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, λέει ότι οι διαδηλώσεις είναι αυτοοργανωμένες και δηλώνει ανήσυχος για τη βία κατά των νέων.



Σε συνάντησή του με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ είπε ότι τη Δευτέρα θα βγει τον αέρα η πλατφόρμα διαβούλευσης στην οποία θα τεθούν δύο ερωτήματα: «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε;» και «Ποιες είναι οι προσδοκίες σας;». Οι μαθητές θα έχουν τρεις εβδομάδες για να απαντήσουν πριν μια φάση αναλύσεων τον Νοέμβριο, παράλληλα με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027.



Διαστάσεις παίρνουν οι ταραχές στη Γαλλία με πρωταγωνιστές μαθητές και νέους : καταλήψεις σε όλη τη χώρα, πολλές δεκάδες είναι οι τραυματίες, σε σχεδόν 2.000 ανέρχονται οι συλλήψεις, ενώ η κυβέρνηση από τη μία πλευρά επιχειρεί να προκρίνει τον διάλογο και από την άλληΤα αιτήματα των μαθητών είναι επικεντρωμένα στην αύξηση των πόρων για την Παιδεία, στην κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς και στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας.Ως ένα βαθμό η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τις διαδηλώσεις πουκαι, όπως σημειώνει ο Guardian, επιχειρεί να αρθρώσει απαντήσεις. Απρόβλεπτες και δυναμικές, με το «φάντασμα» του Μάη του ‘68 πάντα παρόν, οι μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις είναι φυσικό να φέρνουν «κρύο ιδρώτα» είναι το σχόλιο του Monde. Πόσο μάλλον γιατί απέχουμε περίπου επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές.Ο πρόεδρος Μακρόν σε δηλώσεις του επισήμανε ότι, αλλά τονίζει ότι «κανένας από αυτούς τους φόβους δεν δικαιολογεί τη βία».Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρωθυπουργός, που δήλωσε ότι πρέπει να ακουστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, αλλά «η βία πρέπει να καταδικαστεί χωρίς δισταγμό» και οι δράστες να λογοδοτήσουν.Ωστόσο, έπειτα από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες Πέμπτη, πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό δήλωνε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωνε ότι το κίνημαΕν τω μεταξύ, η υφυπουργός Εξωτερικώνδήλωσε σήμερα Παρασκευή στο BBC ότι υπάρχουν «βάσιμα αιτήματα που πρέπει να ακούσουμε», αλλά και ότι».Κατηγόρησε ακόμη τους δημάρχους που πρόσκεινται στην αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι «νομιμοποιούν τη χρήση βίας», υποστήριξε δε ότι ο Μελανσόν είπε στους νέους ότι «μπορούν να εκφράσουν την οργή τους με κάθε δυνατό τρόπο».Αλλά και η ηγέτιδα της ακροδεξιάςπιστεύει ότι οι διαδηλώσεις «οργανώνονται από επαγγελματίες και επιβλέπονται από βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας».Πάντως ο ίδιος ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας αρνείται τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, λέει ότι οι διαδηλώσεις είναι αυτοοργανωμένες και δηλώνει ανήσυχος για τη βία κατά των νέων.Σε συνάντησή του με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ είπε ότι τη Δευτέρα θα βγει τον αέρα η πλατφόρμα διαβούλευσης στην οποία θα τεθούν δύο ερωτήματα: «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε;» και «Ποιες είναι οι προσδοκίες σας;». Οι μαθητές θα έχουν τρεις εβδομάδες για να απαντήσουν πριν μια φάση αναλύσεων τον Νοέμβριο, παράλληλα με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027.



Σοβαρά τραυματίες μαθητής και αστυνομικός Ένας μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά στην Αλσατία «την ώρα που χειριζόταν μια συσκευή που έφερε ένας άλλος μαθητής», μετέδωσε το BFMTV. Η «συσκευή» ήταν κάποιου είδους εκρηκτικός μηχανισμός μικρής ισχύος. Η ζωή του νεαρού δεν διατρέχει κίνδυνο.



Τραυματισμένοι είναι τουλάχιστον 65 από την πλευρά των εκπαιδευτικών και πάνω από 300 από την πλευρά των αστυνομικών.



Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι θα αρχίσει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στο Μπελφόρ της βόρειας Γαλλίας. Ο αστυνομικός, που ήταν με πολιτικά, χρειάστηκε νοσηλεία γιατί έχασε τις αισθήσεις του κατά την επίθεση, είναι όμως πια εκτός κινδύνου.



Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 17χρονος, αν και ο ρόλος του δεν έχει αποσαφηνιστεί, ήταν πάντως μέλος της ομάδας που επιτέθηκε στον αστυνομικό.



Φωτογραφίες: Reuters