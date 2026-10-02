«Θαύμα που είναι ζωντανός»: Ψαράς καταπλακώθηκε από τεράστιο βράχο στο Όρεγκον και κάλεσε το 911 μέσω της Siri, βίντεο

Xρησιμοποίησε τα ακουστικά Bluetooth του για να επικοινωνήσει με την εικονική βοηθό της Apple, η οποία έδωσε σήμα κινδύνου στις Αρχές έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου βρισκόταν και να τον διασώσουν