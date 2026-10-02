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«Θαύμα που είναι ζωντανός»: Ψαράς καταπλακώθηκε από τεράστιο βράχο στο Όρεγκον και κάλεσε το 911 μέσω της Siri, βίντεο
«Θαύμα που είναι ζωντανός»: Ψαράς καταπλακώθηκε από τεράστιο βράχο στο Όρεγκον και κάλεσε το 911 μέσω της Siri, βίντεο
Xρησιμοποίησε τα ακουστικά Bluetooth του για να επικοινωνήσει με την εικονική βοηθό της Apple, η οποία έδωσε σήμα κινδύνου στις Αρχές έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου βρισκόταν και να τον διασώσουν
Με έναν απίστευτο τρόπο κατάφερε να σωθεί ένας ψαράς, ο οποίος καταπλακώθηκε από τεράστιο βράχο στην Αστόρια του Όρεγκον. Την ώρα που ήταν παγιδευμένος και αδυνατούσε να κουνηθεί κάλεσε το 911 για βοήθεια μέσω της Siri στο κινητό του τηλέφωνο.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε η γιαγιά του στο KPTV, το πρωί του Σαββάτου (26/9) ο 28χρονος Τζο Λιτλ ψάρευε μόνος του στην προβλήτα της Μαρίνας Χάμοντ, όταν ξαφνικά ένας βράχος υποχώρησε, αφήνοντάς τον σε μια κατάσταση ζωής ή θανάτου. Συνειδητοποίησε ότι είχε παγιδευτεί κάτω από τη γραμμή της παλίρροιας και ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια, αλλιώς θα πνιγόταν.
Η οικογένειά του υποστήριξε πως χρησιμοποίησε τα ακουστικά Bluetooth του, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το τηλέφωνό του, για να επικοινωνήσει με την εικονική βοηθό της Apple, η οποία έδωσε σήμα κινδύνου στις Αρχές έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου βρισκόταν και να τον διασώσουν.
Ωστόσο, η επιχείρηση διάσωσης δεν ήταν απλή υπόθεση. Οι πυροσβέστες έπρεπε να είναι προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της πέτρας. «Αφαίρεσαν μερικούς από τους μικρότερους βράχους και αυτό τους επέτρεψε να τον μετακινήσουν από κάτω από τον εξαιρετικά μεγάλο ογκόλιθο που τον είχε παγιδεύσει», είπε ο λοχίας.
Οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν ότι το έδαφος ήταν πολύ επικίνδυνο για να τον μετακινήσουν με τα πόδια και κάλεσαν την Ακτοφυλακή. Δραματικές εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την Αμερικανική Ακτοφυλακή δείχνουν τους άνδρες της Ακτοφυλακής να κατεβαίνουν στην προβλήτα από ένα ελικόπτερο γύρω στις 9 π.μ. και να τον ανεβάζουν πάλι πάνω σε ένα φορείο.
«Το πρόσωπό του συνθλίφθηκε. Είναι σχεδόν αγνώριστος», είπε η μητέρα του, ενώ υπογράμμισε πως «είναι θαύμα που ο γιος μου είναι ζωντανός».
«Είπε ότι ένιωσε ότι άρχισε να κινείται και έβαλε τα πόδια του για να το σταματήσει, αλλά ο βράχος ήταν τεράστιος, γλίστρησε προς τα κάτω και απλώς τον κάλυψε», είπε η γιαγιά του.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε η γιαγιά του στο KPTV, το πρωί του Σαββάτου (26/9) ο 28χρονος Τζο Λιτλ ψάρευε μόνος του στην προβλήτα της Μαρίνας Χάμοντ, όταν ξαφνικά ένας βράχος υποχώρησε, αφήνοντάς τον σε μια κατάσταση ζωής ή θανάτου. Συνειδητοποίησε ότι είχε παγιδευτεί κάτω από τη γραμμή της παλίρροιας και ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια, αλλιώς θα πνιγόταν.
Η οικογένειά του υποστήριξε πως χρησιμοποίησε τα ακουστικά Bluetooth του, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το τηλέφωνό του, για να επικοινωνήσει με την εικονική βοηθό της Apple, η οποία έδωσε σήμα κινδύνου στις Αρχές έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου βρισκόταν και να τον διασώσουν.
Πολύπλοκη υπόθεση διάσωσηςΟ λοχίας του Αστυνομικού Τμήματος του Γουόρεντον, Ντίλαν Μακόι, ανέφερε ότι εντόπισαν τη θέση του Λιτλ κορνάροντας με τα αυτοκίνητά τους, ενώ ένας συντονιστής μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο και τον ρωτούσε αν οι αστυνομικοί πλησίαζαν στην τοποθεσία του. Στη συνέχεια, η Αστυνομία χρησιμοποίησε drone, το οποίο εντόπισε τον Λιτλ εγκλωβισμένο κάτω από τον μεγάλο βράχο, ενώ φαινόταν μόνο το πάνω μέρος του σώματος και τα πόδια του.
Ωστόσο, η επιχείρηση διάσωσης δεν ήταν απλή υπόθεση. Οι πυροσβέστες έπρεπε να είναι προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της πέτρας. «Αφαίρεσαν μερικούς από τους μικρότερους βράχους και αυτό τους επέτρεψε να τον μετακινήσουν από κάτω από τον εξαιρετικά μεγάλο ογκόλιθο που τον είχε παγιδεύσει», είπε ο λοχίας.
Οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν ότι το έδαφος ήταν πολύ επικίνδυνο για να τον μετακινήσουν με τα πόδια και κάλεσαν την Ακτοφυλακή. Δραματικές εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την Αμερικανική Ακτοφυλακή δείχνουν τους άνδρες της Ακτοφυλακής να κατεβαίνουν στην προβλήτα από ένα ελικόπτερο γύρω στις 9 π.μ. και να τον ανεβάζουν πάλι πάνω σε ένα φορείο.
«Είναι θαύμα που ο γιος μου είναι ζωντανός»Ο 28χρονος ψαράς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ έσπασε το σαγόνι του. Την Πέμπτη (1/10) υποβλήθηκε σε 8ωρη χειρουργική επέμβαση ανακατασκευής του προσώπου. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον (OHSU) στο Πόρτλαντ. Όμως, όπως σημειώνουν οι συγγενείς του, ο ίδιος αισθάνεται τυχερός που είναι ζωντανό.
«Το πρόσωπό του συνθλίφθηκε. Είναι σχεδόν αγνώριστος», είπε η μητέρα του, ενώ υπογράμμισε πως «είναι θαύμα που ο γιος μου είναι ζωντανός».
«Είπε ότι ένιωσε ότι άρχισε να κινείται και έβαλε τα πόδια του για να το σταματήσει, αλλά ο βράχος ήταν τεράστιος, γλίστρησε προς τα κάτω και απλώς τον κάλυψε», είπε η γιαγιά του.
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