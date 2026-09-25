Επιστροφή δύο ενοικίων: Πιστώθηκαν 4,88 εκατ. ευρώ σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές

Τι να κάνουν όσοι δικαιούχοι δεν έλαβαν την επιστροφή, αναλυτικά τα βήματα





Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα τα οποία κατέβαλαν οι δικαιούχοι κατά το 2024. Τα ποσά πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (IBAN) και το συνολικό ύψος των καταβολών ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ.



χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση στηρίχθηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς και στα στοιχεία υπηρέτησης που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.



Η ενίσχυση αφορά:



- εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



- ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, το προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.



Ποιοι πληρώθηκαν - πόσα έλαβαν Βασική προϋπόθεση βάσει της οποίας κατεβλήθησαν τα ποσά στους δικαιούχους ήταν ότι, με βάση τα δεδομένα της υπηρεσίας τους, προκύπτει ότι υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2024, σε περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.



Επιπλέον, η κατοικία που μίσθωσαν έπρεπε να βρίσκεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσαν.



Ποιοι πήραν λιγότερα Το ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) των μισθωμάτων τα οποία κατέβαλαν εντός του 2024, για την κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.



Κλείσιμο μόνον μίας (1/12 του ετήσιου μισθώματος αντί 2/12).



Επιπλέον, το συνολικό άθροισμα των δύο ενισχύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Για τον λόγο αυτό, αν το άθροισμα των δύο ενοικίων (2/12 του ετήσιου μισθώματος) ήταν υψηλότερο από το ποσό αυτό, περιορίστηκε αυτομάτως στα 1.600 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Η ενίσχυση παραμένει αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.



Τι να κάνουν όσοι δικαιούχοι δεν έλαβαν την επιστροφή Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν είδαν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους λόγω ελλιπών/λανθασμένων στοιχείων της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης, ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων.



Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα τα οποία κατέβαλαν οι δικαιούχοι κατά το 2024. Τα ποσά πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (IBAN) και το συνολικό ύψος των καταβολών ανέρχεται σεΗ καταβολή πραγματοποιήθηκε αυτόματα,από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση στηρίχθηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς και στα στοιχεία υπηρέτησης που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.- εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.- ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, το προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.Βασική προϋπόθεση βάσει της οποίας κατεβλήθησαν τα ποσά στους δικαιούχους ήταν ότι, με βάση τα δεδομένα της υπηρεσίας τους, προκύπτει ότι υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2024, σε περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.Επιπλέον, η κατοικία που μίσθωσαν έπρεπε να βρίσκεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσαν.Το ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) των μισθωμάτων τα οποία κατέβαλαν εντός του 2024, για την κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.Ωστόσο όσοι είχαν λάβει από πέρυσι τον Νοέμβριο ήδη την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου έτους 2025 για τις μισθώσεις του 2024, δεν εισέπραξαν επιστροφή δύο ενοικίων αλλά(1/12 του ετήσιου μισθώματος αντί 2/12).Επιπλέον, το συνολικό άθροισμα των δύο ενισχύσεωνετησίως. Για τον λόγο αυτό, αν το άθροισμα των δύο ενοικίων (2/12 του ετήσιου μισθώματος) ήταν υψηλότερο από το ποσό αυτό, περιορίστηκε αυτομάτως στα 1.600 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.Η ενίσχυση παραμένει αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν είδαν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους λόγω ελλιπών/λανθασμένων στοιχείων της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης, ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025), έως τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να εισπράξουν αναδρομικά το οφειλόμενο ποσό στις 30 Νοεμβρίου, μαζί με την καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους του 2025.



Και πέραν αυτής της διορίας, μπορούν να υποβάλουν αίτημα το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου για να μη χάσουν το ποσό που δικαιούνται. Ωστόσο θα το πληρωθούν με επόμενη καταβολή, εντός του 2027, σε ημερομηνία όμως που δεν έχει ακόμα καθοριστεί.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:



- Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00



- Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα,



επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Ενισχύσεις Νοικοκυριών > Επιστροφή Ενοικίου.

25.09.2026, 19:36