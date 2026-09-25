Ο προστάτης των ζώων Άγιος Μόδεστος αποκτά το δικό του παρεκκλήσι σε κτηνιατρική κλινική στο Χαλάνδρι
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλάνδρι Άγιος Μόδεστος

Ο προστάτης των ζώων Άγιος Μόδεστος αποκτά το δικό του παρεκκλήσι σε κτηνιατρική κλινική στο Χαλάνδρι

Τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00

Ο προστάτης των ζώων Άγιος Μόδεστος αποκτά το δικό του παρεκκλήσι σε κτηνιατρική κλινική στο Χαλάνδρι
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Ένα Ιερό Παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως προστάτης των ζώων, ανοίγει τις πύλες του στον εξωτερικό χώρο κτηνιατρικής κλινικής στο Χαλάνδρι.

Τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00, στις εγκαταστάσεις της κτηνιατρικής κλινικής PAWsitive Vet Care, στην Αγίας Παρασκευής 128, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της κλινικής, τα Ιερά Θυρανοίξια θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι άνθρωποι της κλινικής καλούν όσους παραστούν στην τελετή να προσέλθουν μαζί με τα κατοικίδιά τους, δίνοντας έναν ξεχωριστό συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον προστάτη των ζώων.

Ο προστάτης των ζώων Άγιος Μόδεστος αποκτά το δικό του παρεκκλήσι σε κτηνιατρική κλινική στο Χαλάνδρι


Στην πρόσκληση δεσπόζει η φράση «Δίκαιος οικτείρει ψυχάς κτηνών αυτού», ενώ η εικονογράφηση απεικονίζει έναν σκύλο και μία γάτα μπροστά από το μικρό παρεκκλήσιο.

Μετά το τέλος της Ακολουθίας θα ακολουθήσει δεξίωση στον εξωτερικό χώρο της κτηνιατρικής κλινικής, με τους διοργανωτές να προσκαλούν τους επισκέπτες να παραστούν συνοδευόμενοι από τα κατοικίδιά τους.
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