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Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Π. Λυμπερόπουλος δεν θα παραστεί στην ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Π. Λυμπερόπουλος δεν θα παραστεί στην ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Υπενθυμίζεται ότι η ΕνΔΕ διοργανώνει στις 10 Οκτωβρίου 2026 στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (10:30 π.μ.) διεθνή ημερίδα με αντικείμενο «την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο»
Στην προγραμματισμένη την 6η Οκτωβρίου 2026 διεθνή ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με θέμα «την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο», δεν θα παραστεί ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.
Ο κ. Λυμπερόπουλος στην ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του «έχει θέσει ως προτεραιότητα την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων, στοιχείων μεταξύ των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της χώρας».
Κάτι, που «η μέχρι σήμερα αποτίμηση της προσπάθειας αυτής καταγράφει ενθαρρυντικά αποτελέσματα».
Στο πλαίσιο αυτό, «θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει στις συναντήσεις του κατά τις επισκέψεις στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας, ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των προβλημάτων, που αναφύονται στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος».
Υπενθυμίζεται ότι η ΕνΔΕ διοργανώνει στις 10 Οκτωβρίου 2026 στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (10:30 π.μ.) διεθνή ημερίδα με αντικείμενο «την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο».
Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε χθεσινή ανακοίνωση εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις της για την διοργάνωση της διεθνούς ημερίδας με το συγκεκριμένο θέμα («αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο»).
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. Λυμπερόπουλου έχει ως εξής:
«Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου από την ανάληψη των καθηκόντων του και εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας του έχει θέσει ως προτεραιότητα την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων, στοιχείων μεταξύ των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της Χώρας.
Η μέχρι σήμερα αποτίμηση της προσπάθειας αυτής καταγράφει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, και για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σε οποιονδήποτε θεσμικό παράγοντα της Δικαιοσύνης περί τυχόν υπαναχώρησης από τη θέση αυτή, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν θα παραστεί στην προγραμματισμένη την 6η Οκτωβρίου 2026 διεθνή ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει στις συναντήσεις του κατά τις επισκέψεις στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των προβλημάτων, που αναφύονται στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος».
Ο κ. Λυμπερόπουλος στην ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του «έχει θέσει ως προτεραιότητα την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων, στοιχείων μεταξύ των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της χώρας».
Κάτι, που «η μέχρι σήμερα αποτίμηση της προσπάθειας αυτής καταγράφει ενθαρρυντικά αποτελέσματα».
Στο πλαίσιο αυτό, «θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει στις συναντήσεις του κατά τις επισκέψεις στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας, ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των προβλημάτων, που αναφύονται στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος».
Υπενθυμίζεται ότι η ΕνΔΕ διοργανώνει στις 10 Οκτωβρίου 2026 στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (10:30 π.μ.) διεθνή ημερίδα με αντικείμενο «την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο».
Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε χθεσινή ανακοίνωση εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις της για την διοργάνωση της διεθνούς ημερίδας με το συγκεκριμένο θέμα («αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων στο ακροατήριο»).
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. Λυμπερόπουλου έχει ως εξής:
«Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου από την ανάληψη των καθηκόντων του και εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας του έχει θέσει ως προτεραιότητα την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων, στοιχείων μεταξύ των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της Χώρας.
Η μέχρι σήμερα αποτίμηση της προσπάθειας αυτής καταγράφει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, και για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σε οποιονδήποτε θεσμικό παράγοντα της Δικαιοσύνης περί τυχόν υπαναχώρησης από τη θέση αυτή, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν θα παραστεί στην προγραμματισμένη την 6η Οκτωβρίου 2026 διεθνή ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει στις συναντήσεις του κατά τις επισκέψεις στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των προβλημάτων, που αναφύονται στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος».
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