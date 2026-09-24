Εντοπίστηκε drone πάνω από το αεροδρόμιο Βερολίνου, o εναέριος χώρος έκλεισε για 45'

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 22:05 (ώρα Ελλάδος)