Εντοπίστηκε drone πάνω από το αεροδρόμιο Βερολίνου, o εναέριος χώρος έκλεισε για 45'
ΚΟΣΜΟΣ
drone Γερμανία Αεροδρόμιο Βερολίνο

Εντοπίστηκε drone πάνω από το αεροδρόμιο Βερολίνου, o εναέριος χώρος έκλεισε για 45'

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 22:05 (ώρα Ελλάδος)

Εντοπίστηκε drone πάνω από το αεροδρόμιο Βερολίνου, o εναέριος χώρος έκλεισε για 45'
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Συναγερμός για τον εντοπισμό drone σήμανε στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 22:05 (ώρα Ελλάδος). Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του drone αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, τις περισσότερες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γερμανικό αεροδρόμιο, ανέφερε η Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb.
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