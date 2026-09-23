Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα
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Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα

Επιβλήθηκε περιοριστικός όρος στον 76χρονο - Οι Αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την 21χρονη

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Ειδικότερα, στον 76χρονο ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της αξιόποινης πράξης, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα επιβλήθηκε ο περιοριστικός ορός της υποχρεωτικής εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένει.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρξε πράγματι λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή από την πλευρά του προς το 82χρονο θύμα, αλλά αρνήθηκε ότι το χτύπησε στο κεφάλι.

Αναφορικά με την 21χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ως απλή συνεργός, οι δικαστικές Αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Το περιστατικό εξελίχθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, στην Ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο απόστρατο ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού να χάνει τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με 76χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκη και μία 21χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο.

Οι δύο ηλικιωμένοι αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά και στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια.

Μετά τη συμπλοκή, ο 82χρονος κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή. Νοσοκόμα που βρισκόταν στην Ακτή Βουλιαγμένης ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης και με τον απινιδωτή που υπήρχε στον χώρο.

Τις προσπάθειες συνέχισε το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο, χρησιμοποιώντας απινιδωτή. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
28 ΣΧΟΛΙΑ

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