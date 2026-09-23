Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη και απείλησε συμμαθητές του
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη και απείλησε συμμαθητές του
Ισχυρίστηκε πως έπεφτε θύμα «bullying» από δύο συμμαθητές του, οι οποίοι το καλοκαίρι τον είχαν ξυλοκοπήσει
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 14χρονος που το πρωί της περασμένης Πέμπτης εισέβαλε με μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία και μέχρι σήμερα παρέμενε υπό κράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επέμεινε σε όσα υποστήριξε και προανακριτικά και απολογούμενος παρουσία παιδοψυχολόγου ισχυρίστηκε ότι τους τελευταίους μήνες έπεφτε θύμα «bullying» από δύο συμμαθητές του ενώ το καλοκαίρι τον είχαν ξυλοκοπήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Πέμπτης ενώ ο ανήλικος φαίνεται πως επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι το οποίο πήρε από κατάστημα της περιοχής, σε έναν 12χρονο και απείλησε συμμαθητές του.
Μάλιστα, φαίνεται ότι αρχικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν καθηγητές του σχολείου και να το αφοπλίσουν ωστόσο κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.
«Εμφανίστηκε στην είσοδο του προαυλίου με ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι. Μπήκε μέσα, μπήκε στο κτίριο και άρχισε να κόβει βόλτες μέσα στους διαδρόμους. Όλοι φοβήθηκαν, έτρεχαν μέσα στους διαδρόμους. Προφανώς έψαχνε να βρει τον 12χρονο. Στη συνέχεια βγήκε, πέταξε το μαχαίρι και γύρισε πίσω με άλλο μαχαίρι», είχε αναφέρει μαθητής του σχολείου.
Τελικά ο 14χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.
Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
Σε βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία και μέχρι σήμερα παρέμενε υπό κράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επέμεινε σε όσα υποστήριξε και προανακριτικά και απολογούμενος παρουσία παιδοψυχολόγου ισχυρίστηκε ότι τους τελευταίους μήνες έπεφτε θύμα «bullying» από δύο συμμαθητές του ενώ το καλοκαίρι τον είχαν ξυλοκοπήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Πέμπτης ενώ ο ανήλικος φαίνεται πως επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι το οποίο πήρε από κατάστημα της περιοχής, σε έναν 12χρονο και απείλησε συμμαθητές του.
Μάλιστα, φαίνεται ότι αρχικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν καθηγητές του σχολείου και να το αφοπλίσουν ωστόσο κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.
«Εμφανίστηκε στην είσοδο του προαυλίου με ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι. Μπήκε μέσα, μπήκε στο κτίριο και άρχισε να κόβει βόλτες μέσα στους διαδρόμους. Όλοι φοβήθηκαν, έτρεχαν μέσα στους διαδρόμους. Προφανώς έψαχνε να βρει τον 12χρονο. Στη συνέχεια βγήκε, πέταξε το μαχαίρι και γύρισε πίσω με άλλο μαχαίρι», είχε αναφέρει μαθητής του σχολείου.
Τελικά ο 14χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.
Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
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