Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη: Συζητούμε  μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη: Συζητούμε  μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη: Συζητούμε  μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητούν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα συζητήσει με το Ζελένσκι το θέμα των πυραύλων Patriot που επιθυμεί το Κίεβο για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

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