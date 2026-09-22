Το νέο ουκρανικό drone που διέλυσε ρωσικά διυλιστήρια – Γιατί αφορά και την Ελλάδα

Ονομάζεται Pelican και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στο επίκεντρο του πολέμου στην Ουκρανία. Όχι επειδή παρουσιάστηκε επίσημα σε κάποια αμυντική έκθεση, αλλά επειδή το όνομά του συμπεριλήφθηκε από τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν στη μαζική ουκρανική επίθεση της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή της Μόσχας.

Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι επρόκειτο για έναν νέο ουκρανικό βαλλιστικό πύραυλο. Τα νεότερα στοιχεία, όμως, δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση: το Pelican φέρεται να είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεγάλου βεληνεκούς, τύπου aircraft, δηλαδή ένα drone με αεροδυναμική διαμόρφωση αεροσκάφους και όχι βαλλιστικό όπλο. Η ουκρανική RBC-Ukraine, επικαλούμενη πηγές της, ήταν η πρώτη που έκανε αυτή τη διάκριση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά...







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