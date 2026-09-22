Το νέο ουκρανικό drone που διέλυσε ρωσικά διυλιστήρια – Γιατί αφορά και την Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο ουκρανικό drone που διέλυσε ρωσικά διυλιστήρια – Γιατί αφορά και την Ελλάδα

Ένα μέχρι σήμερα σχεδόν άγνωστο ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εμφανίστηκε στη μεγάλη επίθεση κατά της Μόσχας. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από ένα ακόμη στρατιωτικό επεισόδιο: ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά διυλιστήρια σταμάτησε την επεξεργασία αργού, ενώ η υπόθεση δείχνει με τον πιο καθαρό τρόπο γιατί η Ελλάδα επενδύει πλέον σε αντιαεροπορική και anti-drone προστασία.

Το νέο ουκρανικό drone που διέλυσε ρωσικά διυλιστήρια – Γιατί αφορά και την Ελλάδα
UPD:

Ονομάζεται Pelican και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στο επίκεντρο του πολέμου στην Ουκρανία. Όχι επειδή παρουσιάστηκε επίσημα σε κάποια αμυντική έκθεση, αλλά επειδή το όνομά του συμπεριλήφθηκε από τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν στη μαζική ουκρανική επίθεση της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή της Μόσχας.

Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι επρόκειτο για έναν νέο ουκρανικό βαλλιστικό πύραυλο. Τα νεότερα στοιχεία, όμως, δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση: το Pelican φέρεται να είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεγάλου βεληνεκούς, τύπου aircraft, δηλαδή ένα drone με αεροδυναμική διαμόρφωση αεροσκάφους και όχι βαλλιστικό όπλο. Η ουκρανική RBC-Ukraine, επικαλούμενη πηγές της, ήταν η πρώτη που έκανε αυτή τη διάκριση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




UPD:

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης