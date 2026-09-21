Ισπανία: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της επέκτασης των αεροδρομίων σε Βαρκελώνη, Μαγιόρκα και Ίμπιζα

Περίπου 5.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Βαρκελώνης, ενώ χιλιάδες ακόμη πήραν μέρος στις συγκεντρώσεις σε Μαγιόρκα και Ίμπιζα

Βαρκελώνης, της Πάλμα ντε Μαγιόρκα και της Ίμπιζας την Κυριακή (20/9), διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης των αεροδρομίων, εκφράζοντας φόβους ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τουριστική πίεση σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, περίπου 5.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Βαρκελώνης, ενώ χιλιάδες ακόμη πήραν μέρος στις συγκεντρώσεις σε Μαγιόρκα και Ίμπιζα.









Στο επίκεντρο το αεροδρόμιο El Prat Στη Βαρκελώνη, οι διαδηλωτές ζήτησαν να εγκαταλειφθούν τα σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου El Prat. Την κινητοποίηση στήριξαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερες από 250 οργανώσεις και πάνω από 150 πανεπιστημιακοί.



Στην πορεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οργανώσεις για το κόστος ζωής και την ηχορύπανση, φορείς υπέρ των δημόσιων συγκοινωνιών, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες του χώρου της Υγείας.



Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Προαστιακά τρένα για τον κόσμο, όχι αεροδρόμια για το 1%».



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Παράλληλα, έχει ήδη εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο της ισπανικής διαχειρίστριας αεροδρομίων Aena για την περίοδο 2027-2031, το οποίο προβλέπει και έργα προετοιμασίας για την επέκταση.





Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της, τηςκαι τηςτην Κυριακή (20/9), διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης των αεροδρομίων, εκφράζοντας φόβους ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τουριστική πίεση σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, περίπου 5.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση της Βαρκελώνης, ενώ χιλιάδες ακόμη πήραν μέρος στις συγκεντρώσεις σε Μαγιόρκα και Ίμπιζα.Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια και, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν έγιναν συλλήψεις.Στη Βαρκελώνη, οι διαδηλωτές ζήτησαν να εγκαταλειφθούν τα σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου El Prat. Την κινητοποίηση στήριξαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερες από 250 οργανώσεις και πάνω από 150 πανεπιστημιακοί.Στην πορεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οργανώσεις για το κόστος ζωής και την ηχορύπανση, φορείς υπέρ των δημόσιων συγκοινωνιών, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες του χώρου της Υγείας.Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Προαστιακά τρένα για τον κόσμο, όχι αεροδρόμια για το 1%».Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη μεγάλη διαμαρτυρία κατά του σχεδίου, όταν η ισπανική κυβέρνηση και η περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας είχαν ανακοινώσει συμφωνία για την επέκταση του αεροδρομίου.Παράλληλα, έχει ήδη εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο της ισπανικής διαχειρίστριας αεροδρομίων Aena για την περίοδο 2027-2031, το οποίο προβλέπει και έργα προετοιμασίας για την επέκταση.

Αντιδράσεις και στη Μαγιόρκα Στη Μαγιόρκα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αυξήσει τη δυναμικότητα του αεροδρομίου Son Sant Joan.



Οι διαδηλωτές ζήτησαν μείωση του αριθμού των πτήσεων και αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, ώστε να περιοριστεί η πίεση που δέχεται το νησί.



Ο εκπρόσωπος των διοργανωτών Πέρε Ζοάν Φεμένια δήλωσε ότι οι Βαλεαρίδες Νήσοι βρίσκονται «στα όριά τους» και αμφισβήτησε τις διαβεβαιώσεις της Aena ότι τα έργα αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και όχι στην αύξηση της χωρητικότητας.



Οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι νυχτερινές πτήσεις, επισημαίνοντας την επιβάρυνση που προκαλεί ο θόρυβος στους κατοίκους γύρω από το αεροδρόμιο.



«Δεν γίνεται μετά τα μεσάνυχτα τα αεροπλάνα να συνεχίζουν να περνούν πάνω από τα σπίτια μας», δήλωσε ο Φεμένια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.



Στην Ίμπιζα, οι διαδηλωτές ανέφεραν ότι οι προθέσεις της Aena για επέκταση του αεροδρομίου έχουν απορριφθεί από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα, οργανώσεις και από πολίτες. Οι διοργανωτές είχαν ήδη καταδικάσει τα σχέδια για αύξηση των πυλών επιβίβασης από 17 σε 32, καθώς και την επέκταση του χώρου VIP και τη δημιουργία ειδικού χώρου για πτήσεις εκτός Σένγκεν, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην περιοχή και στις δημόσιες υπηρεσίες της.



Η Aena υποστηρίζει ότι η ανακαίνιση δεν θα αυξήσει τη χωρητικότητα του αεροδρομίου και επισημαίνει ότι η αύξηση των πυλών ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαχωρισμού των επιβατών του Σένγκεν από τους μη επιβάτες του Σένγκεν και στην προσαρμογή στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας.



Φωτογραφίες: Reuters