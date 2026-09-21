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Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ που έφερε την «πρώτη φορά αριστερά» στο Βερολίνο: Το προφίλ αλά Μαμντάνι και η απαλλοτρίωση κατοικιών που προσέλκυσε τους νέους
Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ που έφερε την «πρώτη φορά αριστερά» στο Βερολίνο: Το προφίλ αλά Μαμντάνι και η απαλλοτρίωση κατοικιών που προσέλκυσε τους νέους
Η Εράλπ, η οποία είναι κόρη Τούρκων αριστερών που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά το πραξικόπημα του 1980, θυμίζει σε πολλούς τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι
Ένα νέο όνομα στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή έφερε στην επιφάνεια η επικράτηση - για πρώτη φορά - του Die Linke στις εκλογές για το κρατίδιο του Βερολίνου στη Γερμανία.
Ο λόγος για την 45χρονη Ελίφ Εράλπ, την δικηγόρο και κόρη Τούρκων αριστερών που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά το πραξικόπημα του 1980, που όπως παρατηρούν διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει εξελιχθεί στο νέο πρόσωπο των ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων που ενισχύουν την παρουσία τους σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο.
Πολλοί, μάλιστα, τη συγκρίνουν με τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον σημερινό - και Δημοκρατικό - δήμαρχο της Νέας Υόρκης. «Η επιτυχία ενός δημοκρατικού σοσιαλιστή στη Νέα Υόρκη, την καρδιά του καπιταλισμού, είναι τεράστιο επίτευγμα», είχε δηλώσει η Εράλπ την περασμένη εβδομάδα προσθέτοντας «έχουμε ανταλλάξει πολλές ιδέες» με τον επικεφαλής στρατηγικής της εκστρατείας Μαμντάνι να επισκέπτεται το Βερολίνο την άνοιξη για να συμβουλεύσει την Εράλπ και το κόμμα της.
«Ονειρεύομαι ένα Βερολίνο για όλους. Γι’ αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφια δήμαρχος με το κόμμα μου, Die Linke, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που κρατούν το Βερολίνο σε λειτουργία αλλά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα. Ένα άλλο Βερολίνο είναι δυνατό. Με εσάς, με όλους σας. Πάντα μαζί. Ποτέ μόνοι.» έλεγε σε προεκλογικό σποτ της η 45χρονηπ πολιτικός.
Η Εράλπ που έχει εργαστεί ως δικηγόρος, έχει από δέκα χρόνια πολιτικής δραστηριότητας. Όπως έχει πει εντάχθηκε στο Die Linke το 2017, την ημέρα που το AfD εισήλθε για πρώτη φορά στη γερμανική Βουλή. Είναι μέλος του Abgeordnetenhaus, του περιφερειακού κοινοβουλίου του Βερολίνου, από τον Νοέμβριο του 2021 και σήμερα κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Die Linke.
Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου από το 2001 έως το 2007, με ειδίκευση στην Εγκληματολογία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της συμμετείχε σε προγράμματα υποστήριξης νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και σε οργανώσεις κριτικής νομικής σκέψης και δικηγόρων. Η πολιτική της δράση στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, ισότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων και πρόσβασης σε προσιτή στέγαση.
Όπως σημείωναν σε αφιέρωμά τους οι Financial Times, «τόσο η Εράλπ όσο και κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν καλλιεργήσει ένα αναγνωρίσιμο στιλ: αφέλειες, τατουάζ, κρίκοι στα αυτιά και κόκκινο κραγιόν. Η 45χρονη Εράλπ συνδυάζει συχνά τζιν και αθλητικά παπούτσια με bomber jacket και το αγαπημένο της κραγιόν στην απόχρωση Red Poppy».
Η ανανέωση του Die Linke προσέλκυσε ένα κύμα νέων υποστηρικτών, με αποτέλεσμα το κόμμα να διπλασιάσει τα μέλη του μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 123.000 στα τέλη του 2025.
Ειδικά στο Βερολίνο, η δέσμευση του Die Linke για απαλλοτρίωση 220.000 διαμερισμάτων από «αδίστακτες» εταιρείες ακινήτων φαίνεται ότι βρήκε απήχηση στους νεότερους ψηφοφόρους.
Ο λόγος για την 45χρονη Ελίφ Εράλπ, την δικηγόρο και κόρη Τούρκων αριστερών που εγκατέλειψαν τη χώρα τους μετά το πραξικόπημα του 1980, που όπως παρατηρούν διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει εξελιχθεί στο νέο πρόσωπο των ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων που ενισχύουν την παρουσία τους σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο.
Πολλοί, μάλιστα, τη συγκρίνουν με τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον σημερινό - και Δημοκρατικό - δήμαρχο της Νέας Υόρκης. «Η επιτυχία ενός δημοκρατικού σοσιαλιστή στη Νέα Υόρκη, την καρδιά του καπιταλισμού, είναι τεράστιο επίτευγμα», είχε δηλώσει η Εράλπ την περασμένη εβδομάδα προσθέτοντας «έχουμε ανταλλάξει πολλές ιδέες» με τον επικεφαλής στρατηγικής της εκστρατείας Μαμντάνι να επισκέπτεται το Βερολίνο την άνοιξη για να συμβουλεύσει την Εράλπ και το κόμμα της.
«Ονειρεύομαι ένα Βερολίνο για όλους. Γι’ αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφια δήμαρχος με το κόμμα μου, Die Linke, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που κρατούν το Βερολίνο σε λειτουργία αλλά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα. Ένα άλλο Βερολίνο είναι δυνατό. Με εσάς, με όλους σας. Πάντα μαζί. Ποτέ μόνοι.» έλεγε σε προεκλογικό σποτ της η 45χρονηπ πολιτικός.
Η Εράλπ που έχει εργαστεί ως δικηγόρος, έχει από δέκα χρόνια πολιτικής δραστηριότητας. Όπως έχει πει εντάχθηκε στο Die Linke το 2017, την ημέρα που το AfD εισήλθε για πρώτη φορά στη γερμανική Βουλή. Είναι μέλος του Abgeordnetenhaus, του περιφερειακού κοινοβουλίου του Βερολίνου, από τον Νοέμβριο του 2021 και σήμερα κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Die Linke.
Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου από το 2001 έως το 2007, με ειδίκευση στην Εγκληματολογία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της συμμετείχε σε προγράμματα υποστήριξης νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και σε οργανώσεις κριτικής νομικής σκέψης και δικηγόρων. Η πολιτική της δράση στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, ισότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων και πρόσβασης σε προσιτή στέγαση.
Ο αγώνας για την απαλλοτρίωση ακινήτων που προσέλκυσε τους νέουςΤο Die Linke έχει τις ρίζες του στο κομμουνιστικό SED, το οποίο κυβερνούσε την Ανατολική Γερμανία έως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. Τα τελευταία τρία χρόνια, όμως, έχει υποστεί μια εντυπωσιακή γενεαλογική ανανέωση με την ηγεσία του κόμματος να έχει περάσει σε μια νεότερη γενιά στελεχών, ανάμεσά τους αρκετές γυναίκες.
Όπως σημείωναν σε αφιέρωμά τους οι Financial Times, «τόσο η Εράλπ όσο και κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν καλλιεργήσει ένα αναγνωρίσιμο στιλ: αφέλειες, τατουάζ, κρίκοι στα αυτιά και κόκκινο κραγιόν. Η 45χρονη Εράλπ συνδυάζει συχνά τζιν και αθλητικά παπούτσια με bomber jacket και το αγαπημένο της κραγιόν στην απόχρωση Red Poppy».
Η ανανέωση του Die Linke προσέλκυσε ένα κύμα νέων υποστηρικτών, με αποτέλεσμα το κόμμα να διπλασιάσει τα μέλη του μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 123.000 στα τέλη του 2025.
Ειδικά στο Βερολίνο, η δέσμευση του Die Linke για απαλλοτρίωση 220.000 διαμερισμάτων από «αδίστακτες» εταιρείες ακινήτων φαίνεται ότι βρήκε απήχηση στους νεότερους ψηφοφόρους.
Το 2021, το 58% των κατοίκων του Βερολίνου ψήφισε υπέρ σε δημοψήφισμα που ζητούσε την απαλλοτρίωση διαμερισμάτων που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων. Το Die Linke δηλώνει ότι θέλει να υλοποιήσει αυτή την εντολή, απαλλοτριώνοντας ακίνητα από επενδυτές όπως η εισηγμένη στον δείκτη DAX εταιρεία Vonovia, η οποία διαθέτει περίπου 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο. το κόστος του σχεδίου αποτελεί αντικείμενο έντονης διαφωνίας, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 7 έως 36 δισ. ευρώ. Το Die Linke υποστηρίζει ότι τα χρήματα θα ανακτηθούν σταδιακά μέσω των ενοικίων που θα εισπράττει η πόλη. Η Εράλπ — η οποία φορά ένα χρυσό κολιέ με τη λέξη «Mietendeckel» (πλαφόν ενοικίων) — θέλει επίσης να επιβάλει ανώτατο όριο ενοικίου στα 400.000 δημόσια διαμερίσματα της πόλης.
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από τις εκλογές της Κυριακής στο κρατίδιο του Βερολίνου, περίπου το 43% των ψηφοφόρων ηλικίας 16-24 ετών στο Βερολίνο ψήφισε Die Linke. Ένα άλλο 12% ψήφισε τους Πράσινους, ενώ το 7% ψήφισε τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Εν τω μεταξύ, περίπου το 12% των ψηφοφόρων ηλικίας 16-24 ετών ψήφισε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Οι ψηφοφόροι στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών ήταν το μεγαλύτερο μπλοκ που υποστήριξε Die Linke, δίνοντάς το 48% των ψήφων που συγκέντρωσε το κόμμα. Αντίθετα η υποστήριξη για το αριστερό κόμμα μειώνεται καθώς οι ηλικιακές ομάδες μεγαλώνουν, με τους ψηφοφόρους άνω των 70 ετών να έχουν ψηφίσει την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) σε ποσοστό περίπου 33%.
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από τις εκλογές της Κυριακής στο κρατίδιο του Βερολίνου, περίπου το 43% των ψηφοφόρων ηλικίας 16-24 ετών στο Βερολίνο ψήφισε Die Linke. Ένα άλλο 12% ψήφισε τους Πράσινους, ενώ το 7% ψήφισε τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Εν τω μεταξύ, περίπου το 12% των ψηφοφόρων ηλικίας 16-24 ετών ψήφισε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Οι ψηφοφόροι στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών ήταν το μεγαλύτερο μπλοκ που υποστήριξε Die Linke, δίνοντάς το 48% των ψήφων που συγκέντρωσε το κόμμα. Αντίθετα η υποστήριξη για το αριστερό κόμμα μειώνεται καθώς οι ηλικιακές ομάδες μεγαλώνουν, με τους ψηφοφόρους άνω των 70 ετών να έχουν ψηφίσει την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) σε ποσοστό περίπου 33%.
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