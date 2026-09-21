Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ που έφερε την «πρώτη φορά αριστερά» στο Βερολίνο: Το προφίλ αλά Μαμντάνι και η απαλλοτρίωση κατοικιών που προσέλκυσε τους νέους