«Στο 0% η πιθανότητα να καταστραφεί ο κόσμος ως το 2030 λόγω ΑΙ» λέει ο επικεφαλής της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ απάντησε στις προειδοποιήσεις ανθρώπων της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μεγάλα τεχνολογικά κεφάλια των ΗΠΑ θα παρευρεθούν στο δείπνο Τραμπ - Σι αυτή την εβδομάδα

Τζένσεν Χουάνγκ, σχολιάζοντας τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.



«Το 2030 δεν πρόκειται να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να είναι το τέλος του κόσμου», δήλωσε ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του στο CBS News, προσθέτοντας πως «το να τρομάζουμε τον κόσμο είναι περιττό. Είναι ανεύθυνο».



Οι προειδοποιήσεις ερευνητών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνολογία έχουν εντείνει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της AI, με ορισμένα στελέχη του κλάδου να ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξη νέων μοντέλων.



Τζέικομπ Κόξον, σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες ανάπτυξης AI πιστεύουν ότι η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».



Οι ανησυχίες του Κόξον προκάλεσαν συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνολογίας, ενώ κορυφαία στελέχη, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχουν ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της AI.



Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι τέτοιες προβλέψεις «δεν στηρίζονται στην επιστήμη», προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Nvidia να διασφαλίσει πως ο κλάδος αναπτύσσει τα προϊόντα του με υπεύθυνο τρόπο. «Η επιτυχία της εταιρείας μας συνδέεται άμεσα με την ασφαλή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Αν δεν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, η αξία μας θα μειωθεί», δήλωσε.







Ο επικεφαλής της Nvidia άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εταιρείες



Κλείσιμο Η Nvidia στο επίκεντρο της κούρσας της AI Η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς αναπτύσσει προηγμένα τσιπ υπολογιστών που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων AI.



Τα ισχυρότερα τσιπ της εταιρείας υπόκεινται σε περιορισμούς στην Κίνα, λόγω μέτρων που έχουν επιβληθεί τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Πεκίνο.



Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν ως στόχο να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας στον στρατιωτικό τομέα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ οι κινεζικοί κανονισμοί αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης τεχνολογίας που παράγεται εγχώρια.



Την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ είχαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών για την AI, τους δασμούς και κρίσιμες πρώτες ύλες.



Για «αφηγήματα περί συντέλειας του κόσμου» έκανε λόγο ο επικεφαλής της Nvidia σχολιάζοντας τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.«Το 2030 δεν πρόκειται να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να είναι το τέλος του κόσμου», δήλωσε οσε συνέντευξή του στο, προσθέτοντας πως «το να τρομάζουμε τον κόσμο είναι περιττό. Είναι ανεύθυνο».Οι προειδοποιήσεις ερευνητών τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνολογία έχουν εντείνει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της AI, με ορισμένα στελέχη του κλάδου να ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξη νέων μοντέλων.Οι δηλώσεις του Χουάνγκ έρχονται μετά τους ισχυρισμούς που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην ερευνητής της Anthropic,σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες ανάπτυξης AI πιστεύουν ότι η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».Οι ανησυχίες του Κόξον προκάλεσαν συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνολογίας, ενώ κορυφαία στελέχη, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic,και ο επικεφαλής της OpenAI,, έχουν ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της AI.Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι τέτοιες προβλέψεις «δεν στηρίζονται στην επιστήμη», προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Nvidia να διασφαλίσει πως ο κλάδος αναπτύσσει τα προϊόντα του με υπεύθυνο τρόπο. «Η επιτυχία της εταιρείας μας συνδέεται άμεσα με την ασφαλή ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Αν δεν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, η αξία μας θα μειωθεί», δήλωσε.Ο επικεφαλής τηςάφησε επίσης να εννοηθεί ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που μιλούν για «επιβράδυνση» της ανάπτυξης μπορεί στην πραγματικότητα να επιδιώκουν προστασία από νομικές ευθύνες για πιθανές ζημιές που θα προκαλέσουν τα προϊόντα τους. «Διαβάστε πίσω από τις γραμμές», είπε. «Στην πραγματικότητα δεν ζητούν περισσότερους νόμους. Ζητούν να απαλλαγούν από τους νόμους που ήδη έχουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι πρόβλημα».Η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς αναπτύσσει προηγμένα τσιπ υπολογιστών που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων AI.Τα ισχυρότερα τσιπ της εταιρείας υπόκεινται σε περιορισμούς στην, λόγω μέτρων που έχουν επιβληθεί τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από το Πεκίνο.Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν ως στόχο να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας στον στρατιωτικό τομέα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ οι κινεζικοί κανονισμοί αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης τεχνολογίας που παράγεται εγχώρια.Την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικώνκαι ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησηςείχαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών για την AI, τους δασμούς και κρίσιμες πρώτες ύλες.

Μετά τη συνάντηση, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ενημέρωσης για ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.



Η προειδοποίηση του βασιλιά Καρόλου Την περασμένη εβδομάδα, ο Χουάνγκ συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής στη Βρετανία που φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος προειδοποίησε τους επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας για τους «υπαρξιακούς κινδύνους» της Τεχνητής Νοημοσύνης.



«Το καθήκον που έχετε μπροστά σας δεν είναι απλώς να προωθήσετε την τεχνολογία, αλλά να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει σταθερά στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, της κοινωνίας και του φυσικού κόσμου», είπε ο βασιλιάς στους συμμετέχοντες.



Στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τους κινδύνους της AI.



Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε αιφνιδιαστικά στον Χουάνγκ την ώρα που ο επικεφαλής της Nvidia βρισκόταν στη σκηνή τεχνολογικού συνεδρίου στο Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Τραμπ επέκρινε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI και χαρακτήρισε τους φόβους για τους κινδύνους της τεχνολογίας «φάρσα».









Στο δείπνο Τραμπ-Σι οι κορυφαίοι της τεχνολογίας Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σχεδιάζει να παραστεί στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Λευκός Οίκος προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό.



Στο δείπνο, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παρευρεθεί και ο εκτελεστικός πρόεδρος της Apple, Τιμ Κουκ.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το «παρών» αναμένεται να δώσουν επίσης ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο επικεφαλής της Qualcomm, Κριστιάνο Άμον.



Η συνάντηση αναμένεται να συγκεντρώσει ορισμένες από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί.



Η αντιπαράθεση εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ζήτησε επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI σε ολόκληρο τον κλάδο, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για τον κίνδυνο μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απορρίψει την ανάγκη για πρόσθετους περιορισμούς ή για επιβράδυνση της αμερικανικής ανάπτυξης της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι μια τέτοια κίνηση θα έδινε πλεονέκτημα στην Κίνα. Το Πεκίνο έχει επίσης επικρίνει τις δηλώσεις του Αμοντέι, χαρακτηρίζοντάς τες «κινδυνολογία».